События в мире Михаил Андреев
ОАК поставит в Индию шесть региональных самолётов Ил-114-300
Предварительное соглашение заключено между ОАК и индийской компанией Flamingo Aerospace.

В рамках проходящего сейчас авиасалона Wings India 2026, в котором принимает участие и Россия в лице Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), было заключено не только соглашение о производстве на территории Индии лайнеров SJ-100, но и предварительное соглашение с компанией Flamingo Aerospace о поставках региональных самолётов Ил-114-300.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Как сообщила пресс-служба ОАК, речь идёт о первом этапе взаимодействия России и Индии в сфере гражданской авиации, в рамках которого будет произведено и передано шесть Ил-114-300.

В ОАК напомнили, что сейчас в Индии наблюдается растущий спрос на гражданскую авиацию, связанный с реализацией программы снижения себестоимости авиаперевозок. Российские самолёты, которые по определению доступнее аналогов от дуополии Boeing + Airbus, внесут в осуществление этой программы весомую лепту. И Индии хорошо, и России, у которой и постоянный заказчик появится, и доход за счёт продажи продукции с огромной добавленной стоимостью.

#россия #экономика #авиация #промышленность #индия #авиастроение #гражданская авиация #ил-114-300
