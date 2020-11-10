4 популярных смартфона от Xiaomi с AliExpress, которые сильно подешевеют на распродаже 11.11
Всем привет. Сегодня посмотрим на 4 крутых смартфона от Xiaomi с Ali, которые сильно подешевеют на распродаже 11.11. Не забывайте добавлять их в корзину и получать промокоды, чтобы использовать дополнительную скидку и экономить ещё больше.
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Мощный смартфон Xiaomi Poco X3 за 14500 рублей 11.11
Начнём с хита продаж этого года достаточно мощного и всем полюбившегося смартфона Xiaomi Poco X3, который набирает в синтетическом тесте Antutu почти 300К попугаев. Для дисплея с расширением 2400x1080 пикселей, диагональю 6,67 дюймов и частотой обновлений целых 120 Гц это отличный результат. Высокую производительности обеспечивает процессор Snapdragon 732G. На борту 6 гигабайт оперативной памяти, 4 камеры, модуль NFC для бесконтактной оплаты и аккумулятор на 5160 мАч. Более 10000 положительных отзывов! Если использовать купоны с AliExpress и промокоды, можно урвать ещё дешевле!
Cмартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro за 14500 рублей 11.11
Ещё одно отличное четырёхкомерное предложение от народного суббренда Xiaomi Redmi. Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил восьмиядерный процессор Snapdragon 720G. Дисплей размером 6,67 дюймов с расширением 2400x1080 пикселей. Есть поддержка ульра-быстрой зарядки 30 Вт, которая за несколько часов зарядит аккумулятор емкостью 5020 мАч. Смартфон достаточно свежий и поступил в продаже в этом 2020 году, поэтому ещё долго будет актуален.
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Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite за почти полцены 11.11
На распродаже 11.11 на Ali примерно за 18500 рублей можно приобрести смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с мощным процессором Snapdragon 765G на 8 ядер и 6-ю гигабайтами оперативной памяти. Дисплей получил диагональ 6,57 дюймов. Отзыв: "Отличный телефон, своих денег стоит! Доставка очень быстрая, из Китая около 10 дней в Сибирь. В общем - в восторге от покупки!"
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Флагман Xiaomi Mi 10 на 35000 рублей
Аттракцион невиданной щедрости можно словить при покупке флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 с одним из самых мощных на данный момент процессоров Snapdragon 865. Но не всё так просто. Чтобы получить максимальную скидку, нужно ухватить купон и ещё использовать промокод, который можно найти в моём TG канале. Только тогда удастся добиться сладкой цены. Смартфон оснащён четырьмя камерами, расширение главной составляет 108 МП. На борту целых 8 гигабайт оперативки, NFC и разъём Type-C.
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Не забывайте подписываться на мой Teleram канал TechnoReview, там очень много необычных интересных устройств, инструментов и новинок от Xiaomi с Ali. А для тех кому не удобен Telegram, есть паблик TechnoReview в VK, там тоже много всего интересного. Поехали!
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