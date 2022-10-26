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Diablo lll - в поисках оптимизации

В данной статье будет проведено исследование на предмет оптимизации в игре Дьябло 3, чтобы понять, чего нам стоит ожидать в Diablo lV. Заранее приготовьтесь - портянка будет знатная.
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1
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3060 Gigabyte за 30 с началом
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
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  • Введение
  • Эволюция системных требований
  • Тестовые конфигурации
  • Методика и инструментарий тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

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Введение

     Для удобства восприятия, данный материал будет разделен на 2 части. В данном выпуске будут представлены тестовые конфигурации (коих совсем немного), системные требования и результаты тестирования стоковых систем.

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 Когда-то, в седые времена, бытовала легенда об "оптимизации близзард" в некоторых играх. В данной статье, разделенной на 2 части, мы проведем исследование данной легенды. Исследование будет проводиться на 8 платформах (s478, 775, 1150, 2011-3, 1700, АМ2+, AM3+, AM4), 6 видеокартах и 14 процессорах.

  Некоторые люди зададут вопрос : "А зачем, ведь у игры есть официальные системные требования".

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 Ну что ж, давайте с вами взглянем, как менялись "официальные системные требования" в игре с релиза 13.05.2012 по 01.01.2021гг.

Эволюция системных требований

Такими системные требования были на старте игры и вплоть до выхода аддона Жнец Душ (Reaper of Souls) в 2014г, когда из игры была удалена поддержка видеокарт, ниже, чем 8800 у Nvidia и 2900ХТ у АМД(ATI). Объем ОЗУ был увеличен до 2Гб в Минимальных и до 4Гб в Рекомендуемых. Места на жестком диске уже требовалось 25Гб.

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В 2019-м прекращается поддержка ОС Windows XP и Windows Vista, в игру официально вводят х64 клиент (для "повышения производительности"). У многих игроков начинаются краши (и игры и клиента),а также появляются проблемы с производительностью.

И вот, в феврале-марте 2021г близзард публикуют обновленные системные требования

Вот только в них есть одна загвоздка - если собрать компьютер, соответствующий "Рекомендуемым" системным требованиям (даже новым), то вы не сможете играть в Группе в режиме Приключений, т.к. данная конфигурация имела проблемы с производительностью уже в 2016-м году, даже будучи разогнанной "в хвост и в гриву". Например, ПК на  Е7300, разогнанном до 4.3-4.5ГГц с настроенной ОЗУ (800 или 1333МГц, в зависимости от МП) и GTX750Ti начинал безнадежно фризить уже в группе из 2-х человек, фпс проседал с комфортных 45-60, до неиграбельных 15-22. Особенно при игре в Великих Порталах.

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Примерно вот так выглядят реальные системные требования, которые были выведены игроками ру-Баттлнета в очень жарких, точнее в весьма токсичных дискуссиях (автор принимал в них непосредственное участие ) в 2016-м году. Но учтите, что эти данные были актуальными на период 2016-20гг.

 Компьютер указанный в Минимальных системных требованиях - только для игры в Соло-режиме. При попытке начать игру в фулл-группе, владельцев данных конфигов ждет квест на звание ГрандМастера Садо-Мазо (это не стёб и не шутка).

 Поэтому автор рекомендует использовать в качестве Минимальных Системных требований ПК указанный в Рекомендуемых Системных требованиях. Особенно, если вы нацелены на комфортную игру в группе.

Частично из-за данного, а также чтобы оказать помощь другим игрокам (в том числе и возможным) и была задумана эта справочная статья.

Тестовые конфигурации

AGP-системы

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