Конфигурация №1

Материнская плата :Asus P4P800-X,Socket 478(P865),BIOS 1010.003 Beta Version

Процессор : Intel Pentium 4 3GHz (Prescott, L2 - 1Mb, FSB - 800MHz / HT)

Система охлаждения : Scythe Shuriken rev.B

ОЗУ : 4х1Гб 400МГц CL2.5 Hynix

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb

Диск №2 : WD Blue 1Tb 7200rpm

Видеокарта : Sapphire HD3850 AGP+Gelid Icy Vision, Catalyst 13.9

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 7 Home Basic SP1 32-bit

Конфигурация №2

Материнская плата : ASRock 775Dual-VSTA

Процессор : Intel Xeon X3363 2.24GHz (Yorkfield, L2 - 12Mb)

Система охлаждения : Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

ОЗУ : 2х2Gb 1066MHz(533MHz) CL4 PQI

Диск №1 : Seagate 500Gb 7200rpm

Видеокарта : Sapphire HD3850 AGP+Gelid Icy Vision, Catalyst 13.9

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 7 Home Basic SP1 64-bit

Тестирование на данных системах - это своеобразный "бонус", который наглядно показывает зависимость игры от производительности одного ядра, архитектуры и пропускной способности ОЗУ.

PCI-E системы

Конфигурация №3

Материнская плата : Asus P5E3 Deluxe, Socket 775(X38),BIOS - 1901

Процессор : Core 2 Extreme QX9650 3.0GHz (Yorkfield, L2 - 12Mb)

Система охлаждения : Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

ОЗУ : 2x4Gb 1600MHz CL8 Crucial Ballistix Tactical

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb

Диск №2 : WD Blue 1Tb 7200rpm

Видеокарта : Albatron 8800 GTX 768Mb (G80), драйвер 342.01

Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb, Adrenaline 21.5.2

KFA2 GT1030 2Gb GDDR5, драйвер 512.59

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, Platinum (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10

Конфигурация №4

Материнская плата : Asus M2N Sli Deluxe, Socket AM2(NVIDIA nForce 570 SLI MCP), BIOS -1804 Beta

Процессор : Athlon 7850BE 2.8GHz (Kuma, L2 - 3Mb)

Система охлаждения :Snowman M-T6

ОЗУ : 2х2Gb 800MHz CL5 Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G

Диск №1 :ADATA SU650 250Gb SATA-3

Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb, Adrenaline 21.5.2

Sapphire HD5850 1Gb, Catalyst 15.7.1

KFA2 GT1030 GDDR5 2Gb, драйвер 512.59

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Home с последними обновлениями

Корпус : Открытый стенд

На данном снимке от 2017г еще первый вариант сборки с Sapphire HD6850 и ОС Win XP Pro SP3

При повторной сборке данного стенда для тестирования возникли некоторого рода сложности - попался особо вредный экземпляр Материнской платы, который отказался работать как с двумя 4Гб модулями 800МГц, так и с четырьмя 2Гб модулями 1066МГц. Поэтому пришлось проводить тест с двумя 2Гб модулями 1066МГц, даунклокнутыми до 800Мгц. С Феномом 945 плата тоже отказалась стартовать, хотя версия БИОС позволяла. Шаманские танцы не помогли, но процессор - Athlon 7850BE под Снеговиком показал невероятные результаты температуры - 17°С по датчику (на самом деле - 37°C).

Конфигурация №5

Материнская плата : MSI 970 Gaming, Socket AM3+(970), BIOS - M.4

Процессор : FX-8350 4.0-4.2GHz (Vishera, L3 - 8Mb)

Система охлаждения : Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

ОЗУ : 2х8Gb 1866MHz CL10 Kingston HyperX Fury

Диск №1 : Smartbuy Splash 3 120Gb SATA-3

Диск №2 : WD Blue 1Tb 7200rpm

Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb, Adrenaline 21.5.2

Sapphire HD5850 1Gb + Gelid Icy Vision, Catalyst 15.7.1

KFA2 GT1030 2Gb GDDR5, драйвер 512.59

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Home с последними обновлениями

Конфигурация №6

Материнская плата : Asus Maximus VII Gene, Socket 1150, BIOS - 3003

Процессор : Intel Pentium G3250 3.2GHz (Haswell, L3 - 3Mb)

Intel Core i5-4460 3.2-3.4GHz (Haswell, L3 - 6Mb)

Intel Core i7-4790K 4.0-4.4GHz (Devil's Canyon, L3 - 8Mb)

Система охлаждения : Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

ОЗУ : 2х8Gb 2400MHz CL11 Kingston HyperX Predator (HX324C11PB3K2/16)

Диск №1 : Smartbuy Leap 128Gb SATA-3

Диск №2 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск №3 : WD Black 1Tb 7200 rpm

Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb, Adrenaline 21.5.2

KFA2 GT1030 2Gb GDDR5, драйвер 512.59

Asus ROG Strix GTX 1080Ti (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING), драйвер 512.59

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows10 Pro

Конфигурация №7

Материнская плата : MSI X99A-Sli plus, Socket 2011v3, BIOS - 7885v1F2(Beta version)

Процессор : Intel Core i7-6850K 3.6-3.8GHz (Broadwell-E, L3 - 15Mb)

Intel Core i7-6900K 3.2-3.7GHz (Broadwell-E, L3 - 20Mb)

Система охлаждения : Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

ОЗУ: 4х16Gb 2400MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS4K16G4D32AESE)

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Диск №3 : WD Red 4Tb 5400rpm

Видеокарта : Asus ROG Strix GTX 1080Ti (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING), драйвер 512.59

Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb

Блок питания : FSP Aurum 850PT (850Вт, Platinum)

Операционная система : Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Конфигурация №8

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор : Ryzen 7 2700X 3.7-4.3GHz (Pinnacle Ridge, L3 - 16Mb)

Ryzen 7 3700Pro 3.6-4.4GHz (Matisse, L3 - 32Mb)

Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb)

Система охлаждения : Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb M.2

Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb

Asus ROG Strix GTX 1080Ti (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING)

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Корпус : Открытый стенд

Конфигурация №9

Материнская плата : Asus Prime Z690M-Plus D4 , Socket 1700, BIOS -1603

Процессор : Core i5-12400 2.5-4.4GHz (Alder Lake, L3 - 18Mb)

Система охлаждения : Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 250Gb NVMe

Диск №2 : ADATA Swordfish 2Tb NVMe

Видеокарта : Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb

Asus ROG Strix GTX 1080Ti (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING)

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Открытый стенд

Видеокарты

В тестировании принимали участие видеокарты : левый столбец - AMD : Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb, Sapphire HD5850 1Gb и Sapphire HD3850AGP 512Mb. Правый столбец - Nvidia : Asus GTX1080Ti ROG Strix, Albatron 8800GTX (G80) 768Mb и KFA2 GT1030 GDDR5 2Gb. Использовать для тестирования MSI RTX3080 Suprim автор посчитал нецелосообразным Методика и инструментарий тестирования

Тестирование будет проводиться в локации, известной как "Некоровий уровень" - локация постоянна по форме, числу и типу монстров, на поляне с Коровьим Королем. На уровне сложности "Истязание 16".

Настройки графики - максимально возможные для игры, только Тени будут на Средних (в игре до сих пор иногда можно словить баг, когда при выставлении Теней на максимальные (Высокие) тени просто исчезают.

Тест будет проведен в 3-х разрешениях : 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160. Фиксироваться будут средний и 1%. На AGP-платформах будут браться средние и минимальные значения фпс.

Мониторинг :

- CapFrameX 1.5.6

- MSI Afterberner (на AGP-системах и Win 7)

CapFrameX не работает на Win 7, а также некорректно отображает старое железо. Точнее она вообще не отображает - выводит надпись Uknown. А вот если заменить старую видеокарту (например 8800GTX) на современную, то утилита начинает нормально обозначать QX9650...

Захват видео на системах сокет 478/775/АМ2+/АМ3+ проводился при помощи карты захвата AverMedia Live Gamer Portable. На остальных платформах использовался захват при помощи Shadow play.

Результаты тестирования

Потребление ОЗУ/Файл подкачки

Уникальная игра, не так ли ? Сколько бы у вас ни было ОЗУ - эта игра слопает все и еще добавки попросит. Но также стоит отметить, что больший видеобуфер ведет к снижению потребления ОЗУ. Оптимальными на текущий момент являются видеокарты с 8Гб видеопамяти (за редким исключением). И да - это потребление ОЗУ в соло-режиме. При игре в группе, особенно в группе из 4-ч человек, можете смело увеличивать потребление ОЗУ на 50%. В 2018-19гг при игре в полной группе(4 человека) игра влегкую откусывала до 9Гб ОЗУ + до 13Гб файла подкачки в разрешении 2560х1440 ( в разрешении 1080р автор в последний раз играл в 2016г).

Июль 2020г (20-й сезон) - в игре был баг(?). Если вы телепортировались по порталам или пробегали несколько порталов, то у вас забивалась все видеопамять и оперативная память. Просто пропрыгав по порталам 2-го и 1-го акта (для проверки) игра отожрала у меня тогда по 3.5Гб видеопамяти и ОЗУ. И это при том, что у меня стояли 1080Ti и 32Гб ОЗУ, но согласитесь, что 6Гб видеопамяти и 9Гб ОЗУ для 1080р, особенно для игры 2002-2012гг разработки - это уже чересчур. Пришлось тогда "радовать" американский форум.





Старые системы

Результаты, полученные на старых системах, уже заставляют задуматься об адекватности Системных Требований. Установить 8Гб ОЗУ на систему АМ2+ оказалось невозможным - система чрезвычайно привередливая, поэтому тестирование проводилось только с 4Гб ОЗУ. Задержки оперативной памяти - это решающий элемент в производительности ПК, наравне с образом Операционной Системы на старом ПК. Раньше включение режима "Уменьшения задержек" в БИОС AGP-систем приносило +30-40% прирост фпс + значительно ускоряло загрузку игры и снижало фризы. Но начиная с 2021г ее действие свелось на нет. Интересно, не так ли ?

Как видите - 2019г был наверное лучшим, в плане оптимизации для старых систем. После - все пошло по наклонной, причем в режиме лавины.

GT1030 - "сетевая карта с возможностью вывода изображения". К более мощным процессорам, чем Пентиум/Атлон, устанавливать данную видеокарту бессмысленно - в игре начинаются фризы, т.к. узким местом становится данная видеокарта, точнее ее узкая 64-битная шина. Именно с ней старичок Атлон на ядре Кума показал свой лучший результат.

Обратите внимание на то, как меняются результаты G3250 при увеличении объема и частоты ОЗУ - процессор получает небольшой буст в +20% к 1% и +25% к AVG fps. Но флагман 4790K все равно получает значительно большие бонусы в +15% к 1% и +40% к AVG fps. Считайте это ответом на вопрос - брать стандартный объем с обычной частотой или переплатить за набор с вдвое большим объемом + большей частотой и пониженными таймингами.

1440p

4К (3840х2160)

Июнь 2017г, графика еще не "оптимизирована" разработчиком. Видеокарта - GTX970 Strix, ЦП - 4790К.

В 2017г потребление видеопамяти при игре в 4К составляло 3-4Гб, при этом игра потребляла 6-8Гб ОЗУ при игре в соло!

Данный скрин от 23.01.2019г. Игра легко потребляла 7-9Гб ОЗУ при прохождении Великих Порталов 90+ вчетвером в разрешении 4К. При этом размер файла подкачки составлял 10-14Гб (и это еще не предел!).

При видеокарте ниже среднего или среднего уровня лучше иметь хороший 4/8 или 6/12 процессор с высоким однопотоком.

У стокового Zen2 разница с Devils Canyon с немного разогнанной памятью (частота памяти поднята до 2400МГц) лишь 5-10% ? Broadwell-E тестировался в полном стоке - запас по фпс в результате разгона у него огромен - порядка +50-60%.

В качестве системы охлаждения использовался Scythe Mugen 5.

Итоги первой части

"На заборе много чего написано" - это также верно и про системные требования к играм Близзард, особенно современной Близзард. Слепо верить тому, что там написано - не стоит.

Минимальный процессор для комфортной игры в Дьябло 3 - i5 Haswell, например - 4460. Минимальный цп для комфортной игры от АМД - Ryzen 1-го поколения(R5/R7), отключение SMT у Zen/Zen+ повышает производительность в игре. Оптимальный процессор - это i5-10400(12400) - недорого, прохладно и производительно + еще и на Дьябло 4 хватит (если вы до нее доживете).

Минимальная видеокарта "для бомж-гейминга" - GT1030.Для комфортной игры в 1080/1440р (и только в Дьябло 3) - GTX1650/RX460. Почему не RX588 ? Слишком прожорливая, горячая и шумная. Оптимальная видеокарта с запасом на Дьябло 4 - RTX2060 Super/RTX3060.

Минимальный объем ОЗУ для игры сейчас - это 2х8Гб, если хотите комфортную игру в группе и в Великих Порталах - то 2х16Гб.

На скорость загрузки игры также влияет образ Операционной Системы, причем в куда большей степени, чем тип носителя. ПК с ЖД, но с оптимизированной лицензионной ОС ( из которой удалили и отключили все "нужное") будет куда быстрее, чем ПК с SSD, но с "дизайнерской сборкой" или чистым образом (в котором ничего не отключали). Чем меньше процессов у вас в фоне - тем быстрее грузится игра. И особенно это было заметно на AGP-системах, где подобная "оптимизация" сокращала загрузку в 2-2.5 раза.

Также на скорость загрузки и прогрузки локаций влияет и модель вашего роутера - чем он старше, тем больше вероятность получить проблемы в игре. И если у вас модель 2010-15гг, то стоит подумать о его замене на более современную модель - скорость загрузки локаций увеличивается в 1.5-3 раза.

Например я, заменив свой старенький, но уже подуставший ZyxeL Keenetic Extra на Keenetic Giant получил очень неплохой буст (и не только в играх).

В общем и целом оптимизацией в игре и не пахнет, зато пахнет кое-чем другим. Почему разработчик не обновил Системные Требования ? Наверное считает поговорку - "Лох не мамонт, не вымрет!" все еще актуальной. Когда в 2018г я задал вопрос про обновление Системных требований на американском форуме, то тупо получил бан на 10мес от одного из их КМ с формулировкой "за оскорбление разработчиков и троллинг".

В общем думайте - стоит ли при таком подходе кампании поддерживать их и стоит ли ждать их будущие проекты.

А также пишите в комментариях - стоит ли выпускать Вторую часть с видеороликом (очень коротким где-то на 1-1.5ч) и с результатами тестирования в Разгоне + с тестированием "актуальных процессоров" в паре с RTX3080.





1500 комментов - и в печать идет вторая часть.

2500 комментов - и статья в "стиле Феникса" с тестированием игр на ваш выбор.





АМД-шники напоролись на Интелбоя

Помяните добрым словом незабвенного Феникса - ведь благодаря ему стала возможна эта "очень маленькая заметка".