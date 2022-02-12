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Обычно SODIMM память всегда установлена в ноутбуках, но что делать с ОЗУ которая оказалась лишней? Правильно, задействовать через переходник в обычном ПК, подумал я и заказал китайские переходники...

Я конечно оставлю ссылку, но предупреждаю что лучше сначала прочитать обзор, а после уже думать о заказе...

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Обошлись переходники мне в ~13-14$ на момент заказа, к сожалению дешевле этот кусок текстолита я не смог найти...

На этом моменте пожалуй следует перейти к сути обзора, переходники приехали,все выглядит отлично.

Здесь можно заметить окислы на пайке слота SODIMM, но они легко отчистились зубной щеткой с ацетоном.

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В общем больше нечего рассматривать, перейдем к ОЗУ которая у меня завалялась без дела.

Итого два модуля по 8 ГБ, у меня как раз есть система на LGA1200 которой нехватает комплекта ОЗУ...

Собралось все без проблем, выглядит тоже неплохо.

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Но стоило мне установить модули в реальную систему как я понял что оно работать не будет...

Модули просто болтались в слотах ОЗУ, даже в новой системной плате, где слоты еще не успели повидать большое количество модулей ОЗУ.

Если посмотреть внимательнее, то можно заметить что китайские переходники значительно более тонкие чем текстолит реальной ОЗУ от Samsung.

Естественно система не запускалась с болтающимися в слотах переходниками, я некоторое время думал что же с этим делать, и ничего умнее не придумал как залудить тонкие китайские пятаки...

Но текстолит оказался слишком тонким, компенсировать разницу припоем не удалось.

Я попытался припаивать нарезанную ленту для соединения солнечных элементов, но вышло довольно криво, хотя при установке в слот чувствуется уже контакт, однако я не рискну включать систему с такими кривыми дорожками...

В итоге я собрал небольшой станок для нарезки ленты на равные части, можно было конечно и ножницы автоматизировать, но я решил пока не усложнять и без того собранную из "деревяшек и палок" конструкцию...

В общем конструкция рабочая, теперь можно и наращивать площадки переходников.

Примерно час работы паяльником, немного работы надфилем и проверки на замыкания, но в итоге этого оказалось недостаточно, система так и не запустилась...

Я больше не имею никакого желания продолжать пляски над этим переходником с тонким китайским текстолитом.

Даже наращивание с двух сторон всех 288 пятаков не помогло достичь хорошего контакта чтобы система запустилась, да и станок для нарезки пятачков требует доработки.

Возможно меня осенит и я придумаю как нарастить гораздо более качественно второй нетронутый переходник, но это уже если совсем делать нечего будет...

В общем покупать у китайцев переходники для ОЗУ сомнительная идея, возможно есть экземпляры правильной толщины, возможно кому-то повезло и тонкий текстолит заработал, но это не мой случай, у меня просто не получилось как-либо протестировать переходники китайские.

А что до станка собранного из чего попало, он возможно будет полезен в хозяйстве, после того как я его разберу и соберу обратно из нормальных материалов, а не подручного хлама.

Принцип работы станка прост, можно реализовать даже механически, но я реализовал с помощью микроконтроллера ATMega328P, шагового двигателя с драйвером TB6600, резинкой от принтера на вале и подшипником китайским.

Несколько направляющих правда пришлось сделать из использованных стержней от гелевых ручек, в целом получился станок который при нажатии на кнопку вращает двигатель на определенное количество шагов указанное в прошивке микроконтроллера тем самым подавая ленту зажатую между валом и подшипником.

В целом я бы сказал что подобный станок может собрать кто угодно, но не скажу, ведь для этого нужно иметь как минимум желание что-либо делать в реальности...

На этом все, благодарю за внимание.