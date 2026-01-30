Полноценная стиральная машина — настолько базовое бытовое устройство, что есть практически в каждом доме и квартире. Разумеется, речь идёт про жилые квартиры и дома, а не гостиницы и прочие пространства.

реклама





Многие знают, что нормальная стиральная машина потребляет несколько киловатт электроэнергии во время подогрева воды встроенным нагревательным элементом, а ещё имеет электродвигатель, приводящий в движение барабан. Однако есть и дешёвые варианты без нагревателя и с ручным наполнением воды. Но там всё равно есть электродвигатель для перемешивания стираемой одежды в воде и отдельная центрифуга.

Но что, если кто-то обещает сделать ту же работу и даже больше, только с помощью маленького устройства, помещающегося в кармане? Именно такое устройство сейчас мы детально рассмотрим. Называется оно ультразвуковой стиральной машиной VOLCANO для стирки и дезинфекции.

реклама





На боковой стороне упаковки заявлена номинальная мощность 15 Вт и указан производитель: GM Corporation Ltd. Сразу же отмечаем тот факт, что на болгарском языке указана не номинальная мощность, а максимальная. А это уже первое разночтение.

На задней стороне коробки прописано указание к работе, указание к дезинфекции. Также есть описание и основные преимущества устройства. Что первым бросается в глаза? Правильно, с одной стороны была указана мощность 15 Вт. Но тут указано потребление электроэнергии 7,5 Вт в час. Это уже не простое разночтение, а совершенно другое значение конкретной характеристики потребляемой мощности. Если что, Вт и Вт в час — это не разные характеристики. Обе отражают потребляемую мощность электрическим устройством в единицу времени, как правило, за один час. Если бы было указано 7,5 Вт за 30 минут, это уже был бы совсем другой разговор.

Также в указаниях к работе есть совершенно разные значения. На русском языке написано время стирки не менее 1 часа, а на болгарском языке написано 50-60 минут. Про полную дезинфекцию при температуре воды 60-65 градусов и продолжительности стирки 40-50 минут я промолчу.

реклама





Что там в основных преимуществах, кроме потребляемой электроэнергии? Точно! Стираемые изделия не деформируются, а при температуре моющего раствора более 65 градусов Цельсия обеспечивается 100%-ная дезинфекция стирки. Так стирать надо при 60-65 градусах или более 65? Ещё про значительную экономию электроэнергии, моющих средств, воды и времени написано. Конечно же, устройство ВУЛКАНО безвредно и безопасно в эксплуатации. А ещё устройство миниатюрно, легко применимо дома, на даче и в командировке. Ну разве не сказка?

У меня только один вопрос: а как сочетается полная дезинфекция с безвредностью и безопасностью устройства в эксплуатации? По-моему, эти понятия не совместимы. Нельзя достичь полной дезинфекции в безопасных и безвредных условиях. Да и раствор при температуре более 65 градусов назвать безопасным уж точно нельзя, ибо можно получить ожоги при контакте. Да и за 40–50 минут при такой температуре погибает далеко не всё живое, чтобы это можно было назвать полной дезинфекцией. Тем более температура будет снижаться за это время без дополнительного подогрева.

реклама





Ну а в описании вообще говорится, что стирка происходит с помощью акустических колебаний, которые вызывают явление кавитации в растворе. Мол, образуется огромное количество невидимых глазу микропузырьков (около миллиона в одной капле), и, лопаясь, они создают микродвижение жидкости, что и производит отделение грязи от ткани. Это якобы выбивает грязь даже из толщи ткани и обеспечивает полную дезинфекцию и дезодорацию стирки при начальной температуре не ниже +65 градусов.

Красиво вешают лапшу на уши. Только в реальности эта «стиральная машинка» ничего не стирала, отчего у человека и пролежала без дела до сегодняшних дней. Ну а про полную дезинфекцию и заикаться нечего.

Хотя на коробке написано всякое разное, противоречащее друг другу, в зависимости от положения звёзд на небе. Однако на блоке питания указана мощность 15 Вт. Модель WM-1002. Рабочий элемент залит белым герметиком, но не скажу, что чистым силиконовым, а удешевлённым, с наполнителями для увеличения объёма.

Давайте посмотрим на инструкцию.

На первой странице просто океан маркетинговой чепухи. Кроме того, указана основная звуковая частота акустических колебаний на уровне 7,2–8 кГц. И устройство действительно хорошо слышно в этом диапазоне частот. Но возникает вопрос: а это разве ультразвук? Машинка-то заявлена как ультразвуковая, а это означает частоты, превышающие 20 кГц. Хотя следующим пунктом указана основная ультразвуковая частота около 28 кГц. Но опять же вопрос: оно работает в двух частотных диапазонах одновременно? Обычно в акустической технике применяют несколько излучателей для покрытия разных диапазонов частот, а тут один элемент и сразу две разные частоты. Ну мистика какая-то.

Что ещё меня позабавило — это неограниченная продолжительность работы. И на этом даже акцентируют внимание. Мол, если пользователь такой рассеянный и забыл про стирку, то ничего страшного, устройство не сгорит и не накрутит много электроэнергии. Просто результат стирки будет лучше. Но вот в чём проблема. Ещё на коробке писали, что это устройство создаёт миллионы кавитационных пузырьков воздуха, разрушающих грязь. Неужели кавитация не способна разрушить стираемые вещи? У них что, кавитация работает по законам параллельной Вселенной? Кавитация — это крайне разрушительный процесс. Его боятся, контролируют и избегают в реальном мире.

В этом маркетинговом бреде даже чёрт ногу сломает. Полагаю, многие уже и так поняли, что это есть ничто иное, как мошенничество. Производителям настоящей электроники и бытовых приборов не нужно так долго распинаться о преимуществах и возможностях своих устройств. И ни один вменяемый производитель не допустит такое большое количество разночтений в инструкции и описании товара. Даже китайские подвальные производители не опускаются до такого концентрированного маркетингового бреда.

Среди интересного можно найти старую квитанцию 2006 года с личными данными консультанта. Почему консультант? Это чтобы не становиться продавцом в мошеннической схеме с продажей бесполезного мусора? В любом случае замажем точные данные человека, ведь он нам предоставил такую возможность — посмотреть на чудо болгарской техники.

Стоило это устройство примерно 70 долларов по курсу валют на 2006 год. Ещё можно заметить, что «фирма» также промышляла и другими сомнительными продуктами. Не знаю, что за биогенные добавки, но на прибор биологической защиты, ионизатор воздуха и приманку для рыб я бы посмотрел.

Там в списке вижу бытовой микрофиберный платок. Уже представил себе океан очередного маркетингового бреда вокруг обычной тряпки за какие-нибудь 50 долларов. Wave Guard маркетологи даже перевести не удосужились. Было бы забавно увидеть в переводе что-то вроде «Генератор защитного электромагнитного поля».

Ну да ладно. На последней странице разместили очередную маркетинговую чепуху и гарантийное удостоверение. Звучит прикольно. Там же уверяют, что устройство абсолютно безопасно и НЕ может нанести вред здоровью. У меня вопрос: а как же разрушительная кавитация? В Интернете пишут, что этот физический процесс очень даже опасен для человека.

Впрочем, устройство действительно не может нанести вред человеку. Оно настолько слабое, что таким даже тараканов вряд ли выйдет напугать.

Из начинки в коробке лишь небольшая горсть простых радиодеталей с трансформатором. Хоть гальваническая развязка есть, и на том спасибо. В общем, мы тут видим простой генератор звуковой частоты, работающий прямо от электросети.

В работе эта штука совершенно бесполезна, только издаёт громкий звук на частоте около 7–8 кГц. Так что сразу приступим к разборке.

Герметик дешёвый, с наполнителями. Внутри виден прозрачный герметик, но он не сильно качественнее. Всё отламывается без особых усилий обычной плоской отвёрткой.

Вот и пьезокерамический элемент. Выглядит ну очень сомнительно, тем более вставлен в пластиковый корпус, от чего, судя по всему, ультразвуковая составляющая преобразуется в обычный слышимый звук, так как такой крохотный элемент недостаточно мощный.

Ради интереса поместил каплю старой расслоившейся термопасты на пьезокерамический элемент.

Но он настолько слабый, что было сложно понять, это подействовало устройство или капля просто под своим весом растеклась едва заметно. Под микроскопом можно заметить, что только тончайший слой частиц термопасты у основания подвергался явному влиянию пьезокерамического элемента. Частицы в основной массе капли остались неподвижны на своих местах.

Даже при извлечении элемента из корпуса мощности оказалось недостаточно, чтобы заметно повлиять на каплю термопасты. Кажется, оно теперь ещё меньше влияет, чем было. Если вообще влияет. И причина тому — отломавшийся кусочек пьезокерамического элемента. Похоже, он вообще вышел из строя при извлечении. Ну, или действительно начал работать. Просто я этого не слышу и не могу никак заметить. Даже под микроскопом.

А ведь я хотел ещё измерить потребляемую мощность из розетки. Не судьба. Но у меня под руками есть ещё одна интересная штука с заявленной мощностью 8 Вт. Тут уже используются две электромагнитные головки, также способные работать в ультразвуковом диапазоне.

И тут мы действительно имеем заметное растекание термопасты из-за работы прибора. Тут оно действительно работает, хотя и мощность раза в 4 меньше на элемент, чем у так называемой стиральной машинки.

Хотя наполнитель термопасты и отличается от обычной воды, но признаков кавитации обнаружено не было даже с действительно рабочим прибором. Да и что говорить про стирку белья в 20-литровой бочке воды, если мощности даже на разложение одной капли термопасты не хватает.

Да и если поискать, можно заметить, что пьезокерамические элементы размером около 20x8x4 миллиметров обычно работают на частоте от 60 кГц и выше, когда маркетологи VOLCANO заявили про 28 кГц. На такой частоте работают серьёзные элементы диаметром около шести сантиметров.

Если бы рабочий элемент действительно был таких размеров, а мощность блока питания хотя бы около 100–200 Вт, то такая ультразвуковая стиральная машина действительно могла бы что-то сделать. Не факт, что результат оказался бы хорошим. Но, увы.

Полноценные стиральные машины потребляют довольно много электроэнергии и выполняют много физической работы, чтобы постирать вещи. Если бы эту работу можно было сделать маленьким устройством мощностью до 15 Вт, никто бы не производил здоровенные приборы весом под 40 килограмм и больше.

Жаль, конечно, что рабочий элемент немного поломался в конце разборки, но от устройства всё равно не было никакого толка. Хотя можно было попытаться сделать маленькую ультразвуковую ванну для мелочей, которой вряд ли когда-либо пользовался бы. Так что не жалко. Теперь можно и другими интересными делами заняться.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.