Open-Source

VirtualBox является очень популярной виртуальной машиной, даже сами разработчики пишут "VirtualBox is a powerful x86 and AMD64/Intel64 virtualization product for enterprise as well as home use":

И всё бы хорошо, но начиная с версии 6.1 какие-то дурачки удалили из VirtualBox поддержку 3D ускорения для Windows XP, как следствие, виртуальная машина оказалась непригодна для нормальной работы с данной операционной системой:

Установить две разные версии VirtualBox? А что делать с конфликтом драйверов на вскидку? Но конфликты разных версий виртуальной машины ещё не главная проблема...

Можно в конце концов установить Windows 7 для старых игр, это вам не линуксы, которые 2-3 года и можно выбрасывать на помойку, Windows 7 имеет хорошую совместимость с большинством старых игр, и казалось бы, можно забыть про Windows XP, но какой тогда смысл от существования виртуальной машины? Тем более VirtualBox хреново работает в плане 3D ускорения даже с Windows 7...

В чём проблема кривого 3D ускорения VirtualBox? На первом скриншоте виден чёрный фон у приложения ChimbaBench, так быть не должно... Разработчики VirtualBox якобы реализовали поддержку OpenGL 4.1, но по факту эта вся "поддержка" лишь пустой звон чисто для "галочки" в характеристиках, ибо реальный софт даже в режиме OpenGL 2.1 не всегда может адекватно работать в столь кривой виртуальной машине:

Про игры вообще говорить нечего, нынешняя поддержка 3D ускорения просто отвратительна:

А сколько людей сталкивалось с проблемами интерфейса операционных систем при включенном композиторе рабочего стола, можно только догадываться:

Да я и сам сталкивался с проблемами интерфейса именно по вине кривого 3D ускорения VirtualBox, только было это в Windows 11, интерфейс вообще становился прозрачный где попало...

Ну а ещё до кучи сюда докину проблемы с USB устройствами под линуксом:

Казалось бы, добавляем пользователя в группу виртуальной машины, и всё проблемы решены? Ага, конечно, если бы это решало проблемы, сейчас я бы не писал это, и скриншоты эти не прикреплял:

В общем VirtualBox на самом деле довольно кривая виртуальная машина в некоторых аспектах, и про это не стоит забывать...

Игры...

Прямо сейчас я использую MX Linux 23 в качестве основной операционной системы, и как в большинстве дистрибутивов Linux, многое работает через задницу:

Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23

Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте

Но есть некоторые игры вполне нормально работающие под линуксом через WineHQ, да, речь идёт про Unreal Tournament 1999, эта игра способна работать вообще без помощи видеокарты, что весьма выручает, ибо в линуксах очень большие проблемы с видеокартами и драйверами:

Ну работает игра под линуксом, что такого? Причём тут виртуальная машина вообще? Да, игра работает, но есть проблема, время от времени залипают нажатия левой или правой кнопки мыши, или не срабатывает вообще, на уровне сложности "мастер" это не так страшно, но если играть на самом максимальном уровне сложности "герой", то такие залипания кнопок просто недопустимы от слова "совсем".

Решить линуксоидную проблему я пока не смог, потому решил посмотреть в сторону виртуальной машины VirtualBox, ну не буду же смотреть в сторону адекватных инструментов вроде VMware, ведь это же проприетарщина, да ещё и платная!

Да, у меня уже установлена и настроена виртуальная машина с Windows XP, и у меня получилось в ней заставить работать игру Unreal Tournament 1999 без значительных проблем, но это всё сделаю заново, чтобы показать процесс настройки виртуальной машины с самого начала, ибо там есть что настраивать:

Windows XP

Создаю виртуальную машину, выбираю образ, пропускаю автоматическую настройку, чтобы избежать возможных косяков со стороны VirtualBox, выставляю 4096 МБ ОЗУ, 4 ядра процессора, диск объёмом 10 ГБ, и на этом здесь всё:

Обычно все на этом заканчивают настройку виртуальной машины:

Но есть нюанс, по умолчанию VirtualBox устанавливает тип указателя "USB планшет", это следует поменять на "PS/2 мышь":

Остальные настройки пока нет нужды трогать, только объём видеопамяти увеличу до 128 МБ, 3D ускорение оставляю отключенным, разработчики VirtualBox всё равно вырезали 3D ускорение для всего что ниже Windows 7, потому эта настройка абсолютно бесполезна:

Дальше установка, первый этап:

Второй этап установки, минимум телодвижений:

Вот Windows XP установлена, в отличие от современных линуксов, она сразу предлагает увеличить разрешение экрана с 640x480 до 800x600, всё ради удобства пользователя:

Завершающая настройка, прямо как в Android и некоторых линуксах, только лучше, ибо позволяет отложить автоматические обновления, и система их даже проверять не будет без разрешения пользователя:

Наконец рабочий стол, сразу же отключаю лишние уведомления центра обеспечения безопасности, центр обновлений тоже отключаю, как и брандмауэр Windows, мне даже в панель управления заходить не пришлось, всё делается через значок в панели задач, а дальше через грамотно расположенные ссылки в пользовательском интерфейсе:

Отключаю повышенную точность указателя, она мне не нужна в виртуальной машине:

Обязательно отключаю костыль под названием "файл подкачки", хотя с 4 ГБ ОЗУ он вряд ли будет использоваться, но зачем эти лишние гигабайты занимать на системном диске? Итого установленная и настроенная Windows XP занимает всего 1.12 ГБ:

На этом можно было бы установить дополнения VirtualBox, но делать это бессмысленно, у меня главная операционная система это линукс, и в линуксе сейчас у меня нет доступа к USB портам из виртуальной машины... Так что флешки подключать не выйдет для передачи файлов:

Использовать функционал Drag&Drop тоже не выйдет по-человечески, только один файл за раз можно перетащить, иначе ошибки виртуальной машины выпрыгивают... Использовать сетевые папки тоже проблематично в VirtualBox, часто этот функционал либо вообще не работает, либо работает через задницу.

Использовать 3D ускорение тоже не выйдет, ибо какие-то дурачки удалили этот функционал начиная с VirtualBox v6.1, просто невозможно прикрутить к Windows XP драйвер графики из дополнений виртуальной машины, в общем устанавливать дополнения смысла нет никакого, многое просто не работает как положено, типичный Open-Source простыми словами.

И как я засуну игру в виртуальную машину? USB не работают, дополнений нет... Но выход есть, пакуем игру в ISO формат:

Да, всё правильно, вот так и скопировал игру в виртуальную машину:

Дальше самое интересное, запускаю игру и настраиваю параметры экрана:

Пытаясь поиграть внезапно замечаю, что движения мыши постоянно залипают, играть просто невозможно:

Параметры указателя вроде ведь сменил на PS/2 мышь, настройки все правильные, так в чём проблема? Имея дело с "попен-сорсом", всегда нужно ожидать какое-нибудь неожиданное дерьмо... В данном случае нужно интерфейс паравиртуализации вместо Default установить Legacy, или отключить вообще:

Теперь можно нормально играть в игру, и никакие линуксоидные залипания кнопок мыши больше не беспокоят, которые постоянно происходили когда я пытался поиграть под линуксом через WineHQ:

Это тот момент, когда играть в виртуальной машине на базовом драйвере VGA от Microsoft гораздо лучше, чем под линуксом через Wine, как минимум потому что в Windows XP нет никаких проблем с управлением...

Windows 7

Ради интереса проверю ещё Windows 7 с установленными дополнениями VirtualBox, но c отключенным 3D ускорением, ибо оно работает паршиво, но я снова столкнулся с проблемой залипающих движений мыши:

На этот раз проблему не выходит решить переводом виртуальной машины в Legacy режим, увы, даже отключенная настройка ускорения мыши не помогает...

И в данном случае никакие пляски с бубном не помогают, даже переключение графических адаптеров, хотя с другими графическими адаптерами поведение курсора явно меняется, но играть всё равно невозможно:

Только установив чистую Windows 7 без дополнений виртуальной машины у меня получилось частично побороть проблемы с управлением, но лишь частично... Появились проблемы с производительностью, FPS начал плавать, и это сильно влияет на ввод мыши, короче играть невозможно...

Возможно есть какое-то особенное сочетание параметров виртуальной машины, которое решит все проблемы, но мне такое сочетание не попадалось, так что на этом хватит.

Заключение

Что в итоге? Да ничего нового собственно, на линуксе играть проблематично, ибо залипают кнопки мыши время от времени, а виртуальная машина VirtualBox...

Вот зачем было вырезать поддержку 3D ускорения для Windows XP? Разработчики VirtualBox вообще понимают для чего существуют виртуальные машины? Я думаю они не понимают для чего существуют виртуальные машины, отсюда и такая дичь происходит с кривым функционалом и вырезанием поддержки старых ОС.

Ладно бы Windows 7 адекватно работала в VirtualBox, так нет же, даже эта легендарная операционная система работает через задницу в данной виртуальной машине, про игры вообще никакой речи быть не может, даже очень старые...

Да, VirtualBox прекрасно позволит запустить операционную систему и проверить косяки с интерфейсом или настройками, поковырять терминал в линуксах и т.п., но если речь заходит про игры и 3D ускорение, это просто позор, а не виртуальная машина, больше и добавить нечего.

Кто-то начнёт искать оправдания, мол, каждый инструмент для своей задачи, но извольте, VirtualBox откровенно хреново выполняет свою задачу, особенно если вспомнить про существование VMware.

Чем бы заняться дальше...

