Переписку в сторонних чат-ботах можно будет интегрировать в Google Gemini

Генеративный искусственный интеллект различных разработчиков популярен уже несколько лет, но переносить данные между разными приложениями до сих пор крайне сложно. Не существует какого-либо унифицированного способа перенести прежние чаты и воспоминания с настройками между такими продуктами, как ChatGPT, Claude или Gemini.

Выбирая какой-либо чат-бот и работая с ним на протяжении длительного времени, пользователи сами привыкают к его особенностям, а чат-бот привыкает к запросам пользователя. История переписки и настройки привязывают пользователя к одной экосистеме и затрудняют переход на другую. Скоро компания Google может представить функцию под названием «Импорт чатов с ИИ». С её помощью можно будет переносить переписку с чат-ботами сторонних разработчиков в Gemini. Сначала потребуется загрузить историю чата, а затем импортировать файл в Gemini.

Сохранённые воспоминания между платформами переносить будет нельзя. По крайней мере, история переписки позволит быстрее освоиться в Gemini при переходе с конкурирующих предложений.

Когда данный функционал будет запущен, не сообщается. Сейчас его можно найти в меню вложений Gemini в виде бета-версии, так что ждать наверняка остаётся недолго.

Ещё Google работает над усовершенствованием генератора изображений Nano Banana Pro, что даст возможность загружать изображения с разрешениями 2К и 4K. Можно будет выбирать между рекомендуемым размером и максимальным размером. Сейчас Gemini посредством Nano Banana Pro по умолчанию создаёт изображение с разрешением 2К.

Наконец, Google работает над инструментом под названием Likeness, который позволит Gemini проверять подлинность созданного искусственным интеллектом видеоконтента. Этот инструмент может находиться на раннем этапе разработки.