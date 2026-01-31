Сайт Конференция
kosmos_news
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии партии из 730 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для системы ПВО и противоракетной обороны MIM-104 Patriot.

В пятницу, 30 января, Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) опубликовало решение Государственного департамента об одобрении потенциальной продажи Саудовской Аравии партии из 730 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) для системы ПВО и противоракетной обороны MIM-104 Patriot. Сумма сделки оценивается в 9 миллиардов долларов.Изображение: нейросеть qwen.aiРакеты PAC-3 MSE, являющиеся продолжением так называемой Инициативы по снижению затрат (CRI), были разработаны для повышения возможностей системы MIM-104 Patriot по перехвату баллистических ракет. В рамках проекта они получили более мощные ракетные двигатели. 

Также были улучшены их характеристики, включая дальность и высоту перехвата. PAC-3 MSE может использоваться для уничтожения маневрирующих целей, таких как крылатые ракеты и пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Они не имеют традиционной взрывной боеголовки и используют кинетическую энергию (поражение цели).

В 1991 году Саудовская Аравия приняла на вооружение системы Patriot, оснащенные ракетами PAC-2 GEM-T. Модернизация этих систем до ракет PAC-3 MSE запланирована на 2018-2027 годы и обойдется в 6,65 миллиарда долларов. 21 декабря 2018 года был подписан первый контракт с Саудовской Аравией на поставку этих ракет. В период с 2015 по 2025 год Королевские ВВС Саудовской Аравии перехватили более 150 баллистических ракет и беспилотников, в основном из Йемена и от хуситов, что делает их комплекс Patriot одной из самых опытных в боевых систем в мире.


#сша #оружие #ракеты #пво #саудовская аравия #pac-3 mse
Источник: dsca.mil
