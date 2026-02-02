Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Статистика Steam за январь 2026 показала рост процессоров Intel и появление видеокарты AMD RDNA 4
В январе в Steam стало больше геймеров на Windows 10 и больше обладателей 32 ГБ оперативной памяти

Пока аналитики ждали того момента, когда процессоры AMD обойдут в статистике Steam конкурентов из Intel, впервые с минувшего августа доля Intel выросла. Если в минувшем декабре доля чипов AMD была рекордной и составляла 43,53%, то теперь она уменьшилась на 0,19%. Доля процессоров Intel составила 56,64%.

Изображение: Valve

В любом случае смены лидера наверняка остаётся ждать недолго. В рейтинге продаж процессоров на Amazon.com в первой двадцатке 17 процессоров AMD, причём лучшее у Intel только 16-е место.

Изображение: Steam

Среди наиболее популярных видеокарт продолжается борьба моделей RTX 3060, RTX 4060 и RTX 4060 для ноутбуков. На этот раз на первом месте оказалась RTX 4060. Среди более производительных видеокарт RTX 5060 выросла на 0,72% и занимает 8-е место. На 5-м месте находится ещё более мощная RTX 5070. Впервые в этом рейтинге появилась видеокарта Radeon RX 9070. Она является единственной здесь на архитектуре RDNA 4. В целом доля видеокарт NVIDIA составляет 73%, AMD — 18%, у Intel — 8% с учётом интегрированной графики.

Изображение: Steam

Выросло количество пользователей Windows 10, которых в Steam сейчас 27%. 0,08% продолжают работать с Windows 7.

Изображение: Steam

Как не удивительно при нынешних ценах, выросло число пользователей с объёмом оперативной памяти 32 ГБ. Это всего на 2% меньше, чем пользователей с объёмом 16 ГБ, которые пока в большинстве.

#amd #nvidia #intel #видеокарты #процессоры #steam #windows
Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

san-sanich
22:21
Не мешайте людям обосраться ))) Одно их поделие - Swordhaven - уже имеет успешный успех, без русскоговорящего комьюнити.
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
vl
21:30
насчёт мотоциклов, может быть, но что-то он производит, почётной грамотой просто так не награждают http://government.ru/docs/all/147389/
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
21:19
может это ты про другой завод говоришь?
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Максим Муксун
21:05
На той неделе там были. Нихрена там нет. Даже осаещения нет, все станки распроданы, специалисты разбежались, остальных посакращали. Зарплата 26 - 32т))
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
21:00
Завод есть, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 , может и мотоциклы собирать будут, в заметке сказано...
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
20:38
не совсем верный заголовок, только и всего, точнее, "поднимает цены из-за подорожания памяти", раз память подорожала, значит и стоимость производства видеокарт, тоже повысилась и покупатели уже выпу...
AMD во второй раз с начала года поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти
Def
20:27
"по какой-то необъяснимой причине не будет поддержки русского языка" - причина проста. Разработчики открыто поддерживают и финансируют бандеро-фашистов. Это не секрет и не новость вообще-то. То же сам...
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
Роман Холод
19:54
Лечитесь
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
Сергей Анатолич
19:46
"Поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти?" Как то странно. Если вы продаёте эти видеокарты, значит они у вас уже есть на складах. То есть дефицит их не коснулся? Зачем же цены на них п...
AMD во второй раз с начала года поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти
Никита Абсалямов
19:31
У HD5000 очень слабый блок тесселяции, который достался им в наследство ещё аж от HD2000, с изменениями конечно, но не радикальными.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
