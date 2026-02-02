В январе в Steam стало больше геймеров на Windows 10 и больше обладателей 32 ГБ оперативной памяти

Пока аналитики ждали того момента, когда процессоры AMD обойдут в статистике Steam конкурентов из Intel, впервые с минувшего августа доля Intel выросла. Если в минувшем декабре доля чипов AMD была рекордной и составляла 43,53%, то теперь она уменьшилась на 0,19%. Доля процессоров Intel составила 56,64%.

Изображение: Valve

Может быть интересно

В любом случае смены лидера наверняка остаётся ждать недолго. В рейтинге продаж процессоров на Amazon.com в первой двадцатке 17 процессоров AMD, причём лучшее у Intel только 16-е место.

Изображение: Steam

Среди наиболее популярных видеокарт продолжается борьба моделей RTX 3060, RTX 4060 и RTX 4060 для ноутбуков. На этот раз на первом месте оказалась RTX 4060. Среди более производительных видеокарт RTX 5060 выросла на 0,72% и занимает 8-е место. На 5-м месте находится ещё более мощная RTX 5070. Впервые в этом рейтинге появилась видеокарта Radeon RX 9070. Она является единственной здесь на архитектуре RDNA 4. В целом доля видеокарт NVIDIA составляет 73%, AMD — 18%, у Intel — 8% с учётом интегрированной графики.

Изображение: Steam

Выросло количество пользователей Windows 10, которых в Steam сейчас 27%. 0,08% продолжают работать с Windows 7.

Изображение: Steam

Как не удивительно при нынешних ценах, выросло число пользователей с объёмом оперативной памяти 32 ГБ. Это всего на 2% меньше, чем пользователей с объёмом 16 ГБ, которые пока в большинстве.