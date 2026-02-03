WCCFTech сообщает о начале нового раунда переговоров по контрактным ценам на память DRAM. По данным аналитиков, производители, включая Micron, запрашивают увеличение стоимости на 115-125% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно отчету, на который ссылается WCCFTech, рынок оперативной памяти DRAM переживает шок. Производители начали переговоры с крупными клиентами, и первое предложение от компании Micron предполагает повышение контрактных цен более чем вдвое.

Может быть интересно

Изображения издания WCCFTech

Аналитики DRAMeXchange подтверждают: Micron вышла к заказчикам с инициативой поднять цены на 115-125% относительно четвертого квартала минувшего года. Это не окончательные цифры, но они задают тон всем переговорам.

Главная причина — кардинальный сдвиг спроса. Теперь его формирует не рынок ПК, который стагнирует, а индустрия искусственного интеллекта. Серверная DRAM для дата-центров ИИ стала главным приоритетом для поставщиков.

Ситуация кардинально изменилась в пользу продавцов. Рынок памяти, по словам аналитиков, превратился в «рынок продавца». Это значит, что у крупных покупателей, таких как производители серверов, почти не остается рычагов давления, чтобы снизить цену или гарантировать прежние объемы поставок.

Прогнозы других аналитиков, например TrendForce, немного скромнее, но ненамного — рост на 90-95% за квартал. Если цены на «споте» повторят эту динамику, это напрямую ударит по стоимости конечных устройств. Новые ноутбуки на грядущих платформах Intel и AMD, а также потребительские видеокарты могут ощутимо подорожать уже в ближайшее время.