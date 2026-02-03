Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: Цены на память DRAM могут вырасти на 125% в новом квартале
WCCFTech сообщает о начале нового раунда переговоров по контрактным ценам на память DRAM. По данным аналитиков, производители, включая Micron, запрашивают увеличение стоимости на 115-125% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно отчету, на который ссылается WCCFTech, рынок оперативной памяти DRAM переживает шок. Производители начали переговоры с крупными клиентами, и первое предложение от компании Micron предполагает повышение контрактных цен более чем вдвое.

Изображения издания WCCFTech

Аналитики DRAMeXchange подтверждают: Micron вышла к заказчикам с инициативой поднять цены на 115-125% относительно четвертого квартала минувшего года. Это не окончательные цифры, но они задают тон всем переговорам.

Главная причина — кардинальный сдвиг спроса. Теперь его формирует не рынок ПК, который стагнирует, а индустрия искусственного интеллекта. Серверная DRAM для дата-центров ИИ стала главным приоритетом для поставщиков.

Ситуация кардинально изменилась в пользу продавцов. Рынок памяти, по словам аналитиков, превратился в «рынок продавца». Это значит, что у крупных покупателей, таких как производители серверов, почти не остается рычагов давления, чтобы снизить цену или гарантировать прежние объемы поставок.

Прогнозы других аналитиков, например TrendForce, немного скромнее, но ненамного — рост на 90-95% за квартал. Если цены на «споте» повторят эту динамику, это напрямую ударит по стоимости конечных устройств. Новые ноутбуки на грядущих платформах Intel и AMD, а также потребительские видеокарты могут ощутимо подорожать уже в ближайшее время.

#micron #память #dram #wccftech #trendforce #цены на память
Источник: wccftech.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Waramagedon
02:08
Быть коммунистом при капитализме не противоречит идеям коммунизма. В Канаде есть партия коммунистов.
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
KuziakaP
02:01
Перепиаренное фуфло уже отстало от жизни.
WCCFTech: Apple может выпустить iPhone Flip только после успешных продаж складного iPhone
Waramagedon
02:01
Большинство плёночных фильмов оцифрованы и улучшены по качеству картинки.
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
Waramagedon
01:45
индусы были и есть очень хитрожопы, хотели узнать многое и захватить много лицензионных прав на технологии. жадность фраера сгубила, остались ни с чем.
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
Felix
01:09
Ты из Норильска чтоль?)) Или из Воркуты?) Суровые пейзажи. Не знаю, почему-то у многих производителей сложилось мнение, что если человек хочет компактный смартфон или защищённый... То, в принципе, все...
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
lighteon
01:01
Скрин на память... Отшлифованный результат...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Егор Еремеев
00:41
Эта система для 2к уже)
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
DTS
23:28
Очень важное событие видать, раз решили про него вспомнить спустя 15 лет. Не каждый день же трехлетний мальчик с металлоискателем находит сокровища.
В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
san-sanich
22:21
Не мешайте людям обосраться ))) Одно их поделие - Swordhaven - уже имеет успешный успех, без русскоговорящего комьюнити.
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
vl
21:30
насчёт мотоциклов, может быть, но что-то он производит, почётной грамотой просто так не награждают http://government.ru/docs/all/147389/
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
