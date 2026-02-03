Он охватывает различные типы снарядов, включая танковые 120-мм и артиллерийские 155-мм

Компания Rheinmetall (Германия) объявила о подписании рамочного соглашения с правительством Дании, предусматривающем заключение контрактов на поставку учебных и боевых снарядов в течение следующих 7 лет. Документ охватывает различные типы крупнокалиберных боеприпасов, включая артиллерийские 155-мм и танковые 120-мм снаряды. Источник изображения: RheinmetallВ пресс-релизе немецкого концерна говорится, что датское правительством заключит первые контракты на поставку 30-мм и 35-мм снарядов, использующихся зенитными орудиями. Общее количество заказов исчисляется пятизначными суммами, а их стоимость находится в диапазоне нескольких сотен миллионов евро. При этом контракт на поставку танковых снарядов будет относительно небольшим – более 1 тысячи снарядов стоимостью несколько миллионов евро.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Дании за оказанное доверие, позволяющее концерну поставлять свою продукцию датской армии. Он добавил, что концерн рассматривает соглашение с Копенгагеном как очередное подтверждение своей роли одного из ведущих мировых производителей боеприпасов.