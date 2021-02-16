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Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году

Возвращаемся в одну из самых крутых RPG своего времени. И узнаем, что она сильно устарела.
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Кто бы что ни говорил, а Bethesda Game Studios делает хорошие игры! К ним можно предъявить тысячу претензий, но они все равно увлекают на десятки и сотни часов. The Elder Scrolls 3: Morrowind, The Elder Scrolls 4: Oblivion, Fallout 3, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 — это уже живая классика. А ведь были и незабвенные The Elder Scrolls 2: Daggerfall и The Elder Scrolls: Arena, знаменитые шедевры 90-х. 

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Пока игровой мир замер в томительном ожидании The Elder Scrolls 6, которую делают непозволительно долго, я решил предаться ностальгии и установить The Elder Scrolls 4: Oblivion. Эту часть серии запомнилась хуже всего — игра была пройдена сразу после релиза на компьютере, который едва справлялся с ее требованиями. С тех пор к Oblivion я не возвращался, хотя свой любимый Morrowind запускал довольно-таки часто. Итак, чем может удивить и порадовать The Elder Scrolls 4: Oblivion сегодня? Давайте разбираться. 

Возвращение в Сиродил

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Приключения в Oblivion начинаются в темнице. По традиции серии, мы вновь играем за заключенного. В чем он провинился и кем был в прошлом, разработчики умалчивают. Император Тамриэля Уриэль Септим VII, который бежит от таинственных убийц через секретный проход в камере героя, заявляет, что наш персонаж — избранный с уникальной миссией. В чем она заключается, предстоит выяснить по ходу прохождения. 

Сюжет Oblivion сложно назвать выдающимся. Основная линейка квестов представляет собой типичную историю о борьбе добра со злом. Без яркого злодея и без неожиданных поворотов. Впрочем, Bethesda Game Studios никогда не славилась сюжетами и постановкой. Студия просто создает классные миры, в которых интересно находиться и которые интересно изучать.

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С побочными заданиями дела обстоят лучше. Стоит отвлечься от магистральной сюжетной линии и забрести в городок на окраине карты — и мы наверняка наткнемся на интригующий квест по поиску вора или на расследование убийства. Правда, чаще всего в итоге нас отправляют зачищать какую-нибудь пещеру или развалины. Вылазки туда первое время весьма интересны. Но вскоре начинает резать глаз откровенно однотипный дизайн подземелий. Пещеры и развалины в Morrowind кажутся мне гораздо интересней и разнообразней. Во многих из них чувствуется мистичность, некая забытая история, что ли А Oblivion предлагает лишь однотипные кишкообразные локации с зеленоватым освещением, которые приедаются через несколько часов. В Skyrim дела, на мой взгляд, немногим лучше, но там хотя бы можно быстро покинуть локацию — в конце пещеры обычно есть запасной выход. 

Боевка в Oblivion ощущается вполне неплохо, даже несмотря на то, что ей порой не хватает отзывчивости. Боец, маг, лучник, ассасин — игра позволяет адекватно отыграть любой класс героя. A.I. противников в бою тоже в целом весьма неплох. Враги грамотно атакуют и при возможности наваливаются на героя толпой. Придраться сложно. К тому же разработчики упростили боевую систему. Теперь оружие адекватно попадает по цели, а не рассекает воздух, как в Morrowind, если у вас не прокачан навык. Это определенно способствовало привлечению массового игрока.  

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А вот интерфейс в Oblivion — отдельная пытка. Сложно понять, как в такой крупной компании одобрили настолько неудобный инвентарь и настолько неудобную карту. Разработчики «затачивали» интерфейс под консоли и старались угодить тамошнему игроку, ПК-геймеры при этом остались за бортом. К костылям интерфейса не получается привыкнуть фактически до конца прохождения. И сегодня его корявость ощущается даже хуже, чем в 2006 году. Так плохо интерфейс делать просто запрещено. В инвентаре сложно найти нужную вещь, трудно сравнить ее с другой вещью, трудно даже выбросить что-то лишнее. Карта в свою очередь не отображается полностью — ее нужно бесконечно тянуть в разные стороны.   

Есть много вопросов и к ролевой системе игры. Получать новые уровни нет практически никакого резона — сила врагов увеличивается параллельно с силой нашего героя. Так что бегаете вы героем 5-го уровня или 25-го — разница невелика. Стоит отметить, что Bethesda Game Studios так и не придумала, что с этим делать — в Skyrim и в Fallout 4 была аналогичная проблема. Скорее всего, тем же самым будут страдать и грядущие Starfield и TES 6. 

Выглядит Oblivion сегодня страшненько. Когда-то графика четвертой части казалась сногсшибательной, но к нынешнему моменту игра очень некрасиво состарилась. Деревья все еще прекрасны, но открытые пространства лысоваты и мутноваты. Даже Morrowind с его угловатым миром ощущается сто крат душевней и симпатичней. Про атмосферу и говорить нечего — все еще не сыскать RPG атмосферней The Elder Scrolls 3. 

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Однако путешествовать по Сиродилу все равно приятно. Центральный регион Тамриэля интересно изучать. Я старался реже пользоваться быстрыми перемещениями, и, по правде говоря, считаю, что разработчики вообще зря их внедрили. Fast Travel делает игрока ленивым. Зависнуть в лесах, вдали от всех поселений под чудесную музыку Джереми Соула — бесценно.

Итог

Да, вернуться в какой-нибудь Daggerfall в 2021 году, очевидно, было бы сложнее, чем в Oblivion. Но и Oblivion сильно устарел на фоне своих современных конкурентов c открытым миром — вроде Kingdom Come: Deliverance, Assassin's Creed Valhalla или даже Skyrim. Однако стоит подчеркнуть, что устарела игра чисто технически. В плане глубины это все еще огромная RPG, в которую можно провалиться на долгое время. 

Посоветую ли я поиграть в The Elder Scrolls 4: Oblivion сегодня? Едва ли. Тут нужно отталкиваться от собственных ощущений. Я вернулся в Сиродил из любопытства и из ностальгии. Но игра не смогла надолго меня удержать — уж слишком устарели некоторые ее системы. Парадоксально, что еще более устаревшему Morrowind я готов это простить.. А вот Oblivion вызывает отторжение. Возможно, просто именно эта часть серии, что называется, не зацепила. 

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