За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На днях, небезызвестная Digital Foundry сравнили Xbox Series S и Playstation 4 Pro. Обе консоли, номинально, имеют производительность в 4 терафлопса. Достаточно интересный ролик выложен на официальном канале.

реклама

Дисклеймер

Существует огромнейшая прослойка геймеров, покупающих консоли для одной единственной игры. Fifa от Electronic Arts, World of tanks, Roblox, Minecraft или пострелушки в Call of Duty. Графоний и современные технологии для них на пятом месте. Дешево и сердито. Идеальное решение для таких людей. Но говорить мы будем про хардкорных геймеров, играющих много и в разные игры.

Предисловие

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Перед рассмотрением вопроса стоит поговорить о технических характеристиках. Видеокарта с примерной производительностью 4 терафлопса. Для сравнения, у затычки RX 6400 3.5 у RX 6500 5,8 Как вам игра с рейтрейсингом на них? Процессор AMD Zen 2 8 ядер/16 потоков 3,4 ГГц, который данной видеокарте избыточен раза в 3 минимум. Память 8+2 с пропускной способностью 226 и 56 гб/с. Для сравнения, у старой XoX 12гб и 336 гб/с. На SSD доступно 367гб для сравнения, у Xbox 360 (вышедшей 12 лет назад) доступно 462 и игры весили в 10 раз меньше. Нет привода дисков для экономных.

Отчет Digital Foundry

Команда проверила несколько игр, оптимизированных для Xbox series S. Провела сравнение с Sony PlayStation 4 Pro по нескольким параметрам.

реклама





Итоги исследования звучат примерно так:

С упором в графическую производительность, консоли имеют примерный паритет. Sony выдает более высокое разрешение и дальность прорисовки, но у новой Xbox более детализированные текстуры и насыщенные эффекты. Но как только упор идет в процессорную часть... мы не нашли доказательств, но у новой консоли, по нашим ощущениям, заметное преимущество. 60 кадров у series S встречается в большем числе (оптимизированных под эту консоль) игр. Важную роль играет подгруздка текстур. Разработчики, в большинстве своем, оптимизируют свои игры под старый медленный HDD, но в некоторых видны артефакты. SSD компенсирует эти огрехи. Если ставить вопрос или... или... специалисты отдают предпочтение Xbox series S, за счет будущих проектов, что никогда не выйдут на 8 поколении.

Именно на этом заканчивается примерный текст большинства новостников.

реклама

Есть только маленькая неточность, проходящая тонкой линией через весь ролик. Подавляющее число топовых игр на Xbox series S идут в динамических 900р. В 2022 году. В то время как у PS4 pro всегда больше 1080р. В таком разрешении на мониторе 1080р, из-за технологических особенностей ЖК экранов, происходит смещение пикселей. Помимо худшего разрешения появляется "так называемое мыло". И если на дорогих телевизорах алгоритмы аккуратно растягивают картинку, то на обычных мониторах и бюджетных ТВ все выглядит печально. Такую оговорку специалисты делают после каждого теста.

Что же дальше?

С небольшим отрывом, консоль 2020 года выигрывает у более старой в новых оптимизированных играх. Картинка чуть хуже, но перспективнее. На этом ролик и отчет Digital Foundry заканчивается. Точнее, ставится многоточие и упоминается более старый ролик, там идет сравнение Xbox one X и Xbox series S. Где к старой консоли подключили внешний SSD накопитель. Были протестированы эксклюзивные проекты от Microsoft, изначально оптимизированные под обе коробки.





реклама

И вот тут ответ и выводы были однозначны. Старая консоль разрывала более новую по всем фронтам. Подключение SSD полностью нивелировало проблемы в подгрузке текстур. Забавное заключение во втором ролике. "Некорректно сравнивать Xbox one X с Xbox series S, так как первая должна конкурировать с Series X, а вторая является наследницей Xbox one S" И не важно, что на момент старта продаж 9 поколения обе консоли стоили 299$. Причем Xbox one X шла в бандле с несколькими топовыми играми.

Продолжим сравнение

Игры выходившие с 15 ноября 2013 по октябрь 2016

Речь идет только про мультиплатформу. Xbox series S работает только с играми выпущенными для Xbox one и в 95% случаев, особенно в дорогих проектах, выглядит хуже обычной PlayStation 4 2013 года выпуска. А это более 300 крупных ААА тайтлов.

Игры выходившие с октября 2016 по ноябрь 2020

С выхода PlayStation 4 Pro подавляющее число игр получают патчи для улучшения визуала. Разница в графическом плане между версией для Xbox series S и PlayStation 4 Pro колоссальна. А это еще около 1600 игр всех мастей.





Лучше на Xbox One X

1087 игр из 4219 получили патчи на улучшение графики. Абсолютно все игры из раздела "Лучше на Xbox One X" выглядят лучше на старой консоли. Между ними пропасть.





Игры по обратной совместимости Xbox и Xbox 360

В стародавние времена большинство геймеров предпочитало брать игры на дисках. Очень многие проекты были сняты с продажи и существуют только на физических носителях. Из 708 проектов в цифре доступны 546. Мне они не интересны, как и подавляющему числу геймеров. Многие проекты получили улучшения картинки и для series S за счет оптимизации Эмулятора. Картинка хуже, чем на Xbox one X... Но из двух вариантов Мыла и выбирать не стоит.

Привод для дисков

Младшая игровая консоль от Microsoft позиционируется как консоль для экономного игрока. Покупка дисков - это самый простой и надежный способ экономить. Купил диск за 1500 рублей. Прошел игру. Продал диск за 1500 рублей. Никакая подписка и скидки рядом не валялись.

Официальные упоминания Xbox one X

С официальной страницы Microsoft store ушли все упоминания про оптимизации для Xbox one X, а младшая S консоль аккуратненько пишется через слешь со старшей.

С сайта были убраны все ссылки на страничку со списком игр "Лучше на Xbox One X". Забавно, на эту страницу все еще можно зайти через гугл. Там есть интересные моменты. Halo Infinite все еще в разработке и поддерживает 4к, в то время как на Xbox series S работает в 1080р

Microsoft всеми доступными средствами убирает упоминания своей ЛУЧШЕЙ консоли, что бы хоть как-то дать жизнь ущербному выкидышу маркетинга.

Послесловие

Так почему же Xbox series S худшая консоль десятилетия?

1. Консоль нового поколения слабее консоли старого поколения за те же деньги. С меньшим в 3 раза объемом дискового пространства и без привода. Более быстрый SSD нивелируется банальной заменой HDD на SSD в 99,9% игр

2. В подавляющем числе игр 2013-2020гг выпуска она проигрывает в картинке консоли конкурента, выпущенной в 2013 году.

3. В современных играх у нее минимальные отличия в картинке с консолью конкурента из 2016 года. В играх выпущенных с 2016 по 2020 слив катастрофический.

Прогресс замедляется. Разработка игр дорожает. Все больше проектов идет с длительной поддержкой в 3-5 лет. В ближайшие 5-7 лет число релизов от крупных студий будет уменьшаться. Покупатели все чаще и чаще будут брать на скидках старые тайтлы... Для любителей инди проектов.... есть нинтендо

Про жизненный цикл 8 поколения и его поддержку у меня лишь один ответ... Времени достаточно, что бы вы прошли Diablo IV и все его миллион дополнений и ивентов

Не знаю, какие грибы курили в отделе Xbox, когда принимали решение о выпуске данной консоли. Банальное увеличение производительности до 6 терафлопс и памяти до 12 гигабайт сделали бы из консоли отличную игрушку. Разница не такая большая, но последствия огромные. Дотянуть до стабильных 1080р и поддержать старые "Лучшие на Xbox one X" - это существенные козыри