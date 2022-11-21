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Экономно покупаем игры для PlayStation в Черную Пятницу

Японские самураи знают толк в распродажах. Требуют от покупателей точный расчет и терпение
[ ] для раздела Блоги
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Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
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Впереди две большие крупные распродажи. Зимняя на рождество и Новый год и Черная Пятница. Для России и стран СНГ одни из немногих доступных реальных распродаж. Не фейковые, когда ценник поднимают в два раза и потом делают скидки каждую неделю, а настоящая. С реальными скидками и возможностями. Кстати, вы помните, про игры Call of Duty, Fifa и подобные мастодонты, выходящие каждый год в осенний период? Первые скидки в 20% они получают уже через 2 месяца после начала продаж в Черную пятницу и Рождество.

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Это третье руководство по подготовке к самым большим распродажам игр. Многие моменты указанные в предыдущих статьях подойдут и для консолей PlayStation. Что бы не повторяться, советую заглянуть в предыдущие обзоры:

Распродажа в Steam Распродажа Xbox
рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде


Предисловие

Изначально планировал создавать одну статью для консолей. Во время подготовки материала понял, что между распродажами Xbox и PlayStation огромная разница. Советы для консолей Sony совершенно не подойдут для консолей Microsoft. Но многое, сказанное про Xbox будет актуально и для Японской консоли

Взлом консоли PlayStation 4

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Осуждаю. Пиратство зло. Но если очень хочется, и никому об этом не говорить... Вы сможете пройти все одиночные эксклюзивы выпущенные с 2012 по 2022 год. В отличие от игр на персональных компьютерах, на консолях нет Denuvo. Этот пункт посвящается всем любителям "Попить геймпасс"

Выбор региона

Начну издалека. Живу в Беларуси и консольные компании в нашем регионе не представлены от слова ВООБЩЕ. Уход игровых компаний ни как не изменил подход к выбору регистрации своего профиля. Жили 10 лет с этим осознанием и соседям советую привыкать. Скажу больше - Российский регион никогда не был привлекательным для обладателей PlayStation. Какой же регион выбрать, спросите вы. Это завесит от каждого конкретного случая. Самый оптимальный и самый дешевый - USA. Некоторые начнут тараторить про турцию или Аргентину. Но мой ответ останется непреклонным. Почему? Отвечаю на примерах. В 2021 году компания Amazon проводила акцию: "За первую покупку с мобильного телефона вы получаете купон в 5$". И на всех сторонних площадках появились сотни тысяч ключей для PS Store по 1-2$. Так как в этот же момент на Amazon проходила праздничная распродажа и такие игры, как Battlefield 3-4-1 стоили 4,99. Народ абузил аккаунты тысячами. Таких вариантов появления ключей в сотни раз больше, чем в любом другом регионе. Либо вопрос с подпиской PS plus. В USA региона половина скидок требуют этой подписки, в то время как в Европе менее 1/5.... Остальные игры продаются с максимально возможной скидкой и без подписки. А про распродажу в День Святого Патрика слышали? Она бывает только в Английском регионе и ни в каком другом. Регион для PlayStation - это миллион нюансов, учитывающих особенности каждого покупателя.

Себе регистрировал аккаунт USA для ключей со сторонних площадок и UK, так как на момент регистрации начинался Brexit и курс фунта сильно просел.

PlayStation Hits

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Знакомство с покупками стоит начать с этого раздела магазина. В ценообразовании игр на PlayStation  есть особенность. Чем больше копий игры было продано, тем ниже ее базовая стоимость. И скидки идут уже не от базовых 60$ а от 40$ и потом от 20$. Чем популярнее игра, тем ниже ее стоимость.

Для сравнения приведу игру от Microsotf, вышедшую примерно в то же время. Базовая версия.


Покупка дисковых версий

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На прилавках российских магазинов, игровых предложений стало заметно меньшею Но они до сих пор существуют. В отличие от зеленых консолей, ассортимент еще вполне приличный. Пробежался по Минским злачным местам, все осталось без изменений. Зашел в российский ритейл и убедился, что преимущество ассортимента все еще за PlayStation. Как и в прошлом году, как и долгие годы до этого, покупка дисковой версии игры для пользователей Sony остается выгодным. Microsoft давно перестала создавать бандлы с консолями и помещает в коробку только ключ от игры, без диска.

.

Эксклюзивы

Многие не понимают, что на самом деле такое "Эксклюзивы Sony", придавая им непонятные свойства. Для людей далеких от индустрии, поясню - это инструмент для привлечения внимания. Яркая витрина. Игры, которые должно попробовать максимальное число будущих пользователей экосистемы японской компании. Вам понравилась Horizon Zero Dawn в Steam? Милости просим на консоли и попробуйте продолжение. Вы думаете, стоит ли покупать игровое устройство, где игры стоят по 60 (70) долларов? Мы готовы отдавать их за 40. Или даже за 20 долларов. В отличие от PlayStation Hits, не все эксклюзивы упали в цене до минимально возможного прайса, но очень многие уже сейчас на постоянной основе стоят менее  стандартного прайса на постоянной основе.


Не знаю, увидите ли вы скриншоты на телефоне, но прокомментирую. 

The Last of Us Part II с базовой ценой в 40 получила 75% скидку и отдается за 10

Days Gone получила постоянную базовую цену в 40 и скоро все скидки будут сверху накручиваться на этот прайс

И это касается всех игр от компании платформодержателяИменно по этой причине говорю начинать свои покупки с эксклюзивных проектов. 

Что брать?

За рамками дисковых версий, региональных скидок, сторонних площадок, хитов и эксклюзивов остаются бандловые игры. Читаем обзор консолей Xbox, понимаем, что в магазине появляется огромный пласт игр "Японской дичи", "Игр по аниме", "Визуальные новеллы"…  И делаем осознанный выбор

Послесловие

На PlayStation завезли огромную порцию старых игр. Пока на Xbox убирают игры с поддержкой обратной совместимости, на плойку добавляют новые и новые проекты с оптимизированной графикой от издателя

 



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игры скидки playstation распродажа халява черная пятница игры 1999
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