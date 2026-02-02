В настоящее время от американского производителя Apple ждут iPhone-книжку в стиле Samsung Galaxy Z Fold 7

Многие аналитики полагают, что в 2026 году компания Apple представит первый для себя складной iPhone. Предположительно, его дизайн должен быть как у Samsung Galaxy Z Fold 7, то есть это будет смартфон-книжка. Возможно, одновременно с этим ведётся работа и над смартфоном-раскладушкой, аналогичным Galaxy Z Flip 7.

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Apple может представить подобный аппарат с квадратным соотношением сторон. Устройство пока находится на раннем этапе развития, и его появление далеко не гарантировано. Apple более уверена в iPhone-книжке, считая этот форм-фактор более востребованным. Если его продажи удовлетворят американского производителя, он может начать выпускать складные аппараты других форм и размеров.

Изображение: Grok

У Apple есть более чем десятилетний опыт выпуска аппаратов iPhone разных размеров, уровень спроса на которые остаётся высоким. Так же американская компания надеется на одинаково высокий спрос на складные аппараты разных форматов.

Первый складной смартфон должен получить внешний экран с диагональю 5,5 дюйма и внутренний 7,8 дюйма. У него ожидаются две камеры, внутренняя фронтальная камера под экраном, сканер отпечатков пальцев сбоку на корпусе и аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч. Релиза ждут осенью 2026 года.