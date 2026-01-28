Власти хотят, чтобы госслужащие перешли на отечественную платформу – Visio

Во Франции планируют официально запретить государственным служащим использовать платформы для видеоконференций, разработанные в США. Об этом сообщает издание Politico, чьи источники утверждают, что соответствующее указание будет отдано канцелярией премьер-министра страны.

В материале издания отмечают, что такое решение является частью усилий Парижа по использованию чиновниками программного обеспечения отечественной разработки. Французские власти обеспокоены глубокой зависимостью от американских услуг, в частности, приложений для видеоконференций связи Google Meet и Zoom.

В качестве альтернативы правительство Франции предлагает чиновникам платформу Vizio, которая работает на инфраструктуре французской компании Outscale и была разработана при поддержке Парижа. В настоящее время платформа не так популярна: ей пользуются около 40 тысяч сотрудников, в основном – министерств и некоторых правительственных организаций. Существует цель привлечь к использованию Vizio порядка 250 тысяч пользователей. Не исключено, что властям придётся прибегнуть к блокировке потоков данных от других приложений, связанных с организацией видеоконференций.

Politico напоминает, что прошлым летом власти Франции обязали чиновников перестать использовать американский WhatsApp и Telegram. Вместо него им был предложен мессенджер Tchap, разработанный специально для государственных служащих.