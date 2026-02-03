WCCFTech сообщает о рекордном спросе на новый 2-нанометровый техпроцесс (N2) компании TSMC

Как сообщает WCCFTech со ссылкой на отраслевые данные, внедрение передового 2-нанометрового техпроцесса TSMC грозит стать самым «горячим» в истории компании. Производители чипов для искусственного интеллекта создают небывалый ажиотаж вокруг мощностей, который может привести к их серьезному дефициту.

Изображение - TSMC

Первыми на новый 2-нанометровый техпроцесс (который TSMC обозначает как N2) перейдут мобильные клиенты вроде Apple и Qualcomm. Однако настоящая битва развернется позже, когда очередь дойдет до гигантов рынка высокопроизводительных вычислений (HPC). Следующее поколение ИИ-ускорителей от NVIDIA и AMD, включая серию Instinct MI400, будет зависеть от этого техпроцесса. К ним присоединятся крупные заказчики ASIC, такие как Amazon и Google, которым N2 нужен для их собственных серверных чипов нового поколения.

Вместе они создают рекордную нагрузку. Проблема не только в объеме заказов, но и в сложности. Современные ИИ-чипы имеют огромную площадь кристалла, что усложняет производство и снижает выход годных изделий. Управлять этим процессом на новом, неосвоенном техпроцессе будет крайне сложно. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг уже публично призывал TSMC наращивать мощности, чтобы угнаться за спросом. Ситуацию усугубляет отсутствие реальных альтернатив: другие фабрики просто не могут предложить сопоставимые по сложности и объему производственные услуги.