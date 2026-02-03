Сайт Конференция
Global_Chronicles
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
WCCFTech сообщает о рекордном спросе на новый 2-нанометровый техпроцесс (N2) компании TSMC

Как сообщает WCCFTech со ссылкой на отраслевые данные, внедрение передового 2-нанометрового техпроцесса TSMC грозит стать самым «горячим» в истории компании. Производители чипов для искусственного интеллекта создают небывалый ажиотаж вокруг мощностей, который может привести к их серьезному дефициту.

Изображение - TSMC

Может быть интересно

Первыми на новый 2-нанометровый техпроцесс (который TSMC обозначает как N2) перейдут мобильные клиенты вроде Apple и Qualcomm. Однако настоящая битва развернется позже, когда очередь дойдет до гигантов рынка высокопроизводительных вычислений (HPC). Следующее поколение ИИ-ускорителей от NVIDIA и AMD, включая серию Instinct MI400, будет зависеть от этого техпроцесса. К ним присоединятся крупные заказчики ASIC, такие как Amazon и Google, которым N2 нужен для их собственных серверных чипов нового поколения.

Вместе они создают рекордную нагрузку. Проблема не только в объеме заказов, но и в сложности. Современные ИИ-чипы имеют огромную площадь кристалла, что усложняет производство и снижает выход годных изделий. Управлять этим процессом на новом, неосвоенном техпроцессе будет крайне сложно. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг уже публично призывал TSMC наращивать мощности, чтобы угнаться за спросом. Ситуацию усугубляет отсутствие реальных альтернатив: другие фабрики просто не могут предложить сопоставимые по сложности и объему производственные услуги.

#amd #nvidia #apple #google #tsmc #qualcomm #amazon #wccftech #ии-чипы #2 нм #техпроцесс n2
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Nikolay Klimenko
08:33
Уже обновился, взял r7 9700x за 17к.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
~Valera~
08:29
Когда пузырь лопнет ))) А вот лопнит ли пузырь?
DRAMeXchange: Micron повышает контрактные цены чипов DRAM на 115-125%
Eugene Koiner
08:29
жаль что приходится это объяснять, да?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Артем Протопопов
08:25
Это список игр
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Артем Протопопов
08:25
Угараешь, кент?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Артем Протопопов
08:23
Ужасная статья, автор статьи совершенно некомпетентен в вопросе
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Waramagedon
08:14
Очень внимательно нужно быть с предателями Родины, не суть как называется партия, суть в отстаивании государственных интересов и прав большинства выборщиков. Или хотите обратно конец 80 и начало 90 г...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Eugene Koiner
08:05
что это за набор слов?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Waramagedon
07:56
Шведы уже арендовали там свободные места. Не хотят, чтоб сидельцы просили ВНЖ Швеции после определенного срока отсидки. Бельгия наверное пошла по этому же пути.
Google упростит перенос данных с ChatGPT в свой чат-бот Gemini функцией «Импорт чатов с ИИ»
222
07:40
скорее гораздо больше, не все стимом пользуются
Количество пользователей Windows 11 достигло одного миллиарда
