Следующий настольный процессор Intel Arrow Lake Refresh приближается к релизу. Core Ultra 9 290K Plus был замечен в новом тесте Geekbench, подтверждая, что линейка Arrow Lake Refresh действительно обеспечит повышение производительности по сравнению со своими предшественниками. В тестовой системе использовалась материнская плата ASUS ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi с 64 ГБ памяти DDR5-6800. Процессор набрал 3535 баллов в одноядерном и 25106 баллов в многоядерном тестах. По сравнению с типичными результатами Core Ultra 9 285K, составляющими около 3200 и 22560 баллов, это представляет собой улучшение примерно на 10,5% и 11,3% соответственно. Указанные результаты ставят новинку на первое место в рейтинге потребительских процессоров Intel в базе данных Geekbench. Ранее появившаяся утечка данных по другому оборудованию показала немного более низкие результаты, это говорит о том, что в новом тестовом запуске преимущество имеет не только более быстрая память, но и оптимизация.

Источник: TechPowerup

Модель Core Ultra 9 290K Plus сохраняет ту же конфигурацию из 24 ядер, что и его предшественник: 8 производительных ядер и 16 эффективных ядер, а также идентичные ограничения по энергопотреблению: PL1 — 125 Вт и PL2 — 250 Вт. Прирост достигается за счёт более высоких тактовых частот. По слухам, энергоэффективные ядра теперь разгоняются до частоты 4,8 ГГц, что на 200 МГц больше, а производительные ядра получают прирост в 100 МГц как в режиме Turbo Boost, так и в режиме Thermal Velocity Boost. В ходе тестирования процессор достиг частоты 5,7 ГГц. Intel подтвердила выход Arrow Lake Refresh, но не стала раскрывать конкретные модели и даты. Утечки указывают на релиз в марте или апреле, и поскольку эти чипы используют тот же сокет LGA 1851, они должны работать на существующих материнских платах с данным разъемом после обновления BIOS. Как и любые предварительные данные, тесты могут не отражать финальную производительность процессора, поэтому окончательные данные и результаты игровых тестов, полученные в обзорах независимых экспертов, будут отражать реальную ситуацию.

