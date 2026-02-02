Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
В сети появились новые тесты грядущего процессора Intel Core Ultra 9 290K Plus на платформе Geekbench

Следующий настольный процессор Intel Arrow Lake Refresh приближается к релизу. Core Ultra 9 290K Plus был замечен в новом тесте Geekbench, подтверждая, что линейка Arrow Lake Refresh действительно обеспечит повышение производительности по сравнению со своими предшественниками. В тестовой системе использовалась материнская плата ASUS ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi с 64 ГБ памяти DDR5-6800. Процессор набрал 3535 баллов в одноядерном и 25106 баллов в многоядерном тестах. По сравнению с типичными результатами Core Ultra 9 285K, составляющими около 3200 и 22560 баллов, это представляет собой улучшение примерно на 10,5% и 11,3% соответственно. Указанные результаты ставят новинку на первое место в рейтинге потребительских процессоров Intel в базе данных Geekbench. Ранее появившаяся утечка данных по другому оборудованию показала немного более низкие результаты, это говорит о том, что в новом тестовом запуске преимущество имеет не только более быстрая память, но и оптимизация.

Может быть интересно

Источник: TechPowerup

Модель Core Ultra 9 290K Plus сохраняет ту же конфигурацию из 24 ядер, что и его предшественник: 8 производительных ядер и 16 эффективных ядер, а также идентичные ограничения по энергопотреблению: PL1 — 125 Вт и PL2 — 250 Вт. Прирост достигается за счёт более высоких тактовых частот. По слухам, энергоэффективные ядра теперь разгоняются до частоты 4,8 ГГц, что на 200 МГц больше, а производительные ядра получают прирост в 100 МГц как в режиме Turbo Boost, так и в режиме Thermal Velocity Boost. В ходе тестирования процессор достиг частоты 5,7 ГГц. Intel подтвердила выход Arrow Lake Refresh, но не стала раскрывать конкретные модели и даты. Утечки указывают на релиз в марте или апреле, и поскольку эти чипы используют тот же сокет LGA 1851, они должны работать на существующих материнских платах с данным разъемом после обновления BIOS. Как и любые предварительные данные, тесты могут не отражать финальную производительность процессора, поэтому окончательные данные и результаты игровых тестов, полученные в обзорах независимых экспертов, будут отражать реальную ситуацию.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #core ultra 9 285k #процессоры нового поколения #arrow lake refresh #core ultra 9 290k plus
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
2
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
SpaceX запрашивает разрешение у США на строительство дата-центров в космосе
1
В США модернизируют истребители F-15K для Южной Кореи за $2,8 млрд
+
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
Windows 10 обеспечила более высокий fps по сравнению с Windows 11 на ПК с Ryzen 5 5600X и RX 5700 XT
+
Обнаружено протоскопление галактик, возникшее на 2 миллиарда лет раньше предполагаемого наукой срока
+
Bloomberg: Китайские трейдеры спровоцировали обвал цен на золото и серебро
+
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
29
Nvidia начала сомневаться в рациональности инвестиционного соглашения с OpenAI
4
В NVIDIA подтвердили разработку чипов N1 вместе с MediaTek и их предназначение для компьютеров с ИИ
+

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
4
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
12
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
6
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
4
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
2
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
+

Сейчас обсуждают

san-sanich
22:21
Не мешайте людям обосраться ))) Одно их поделие - Swordhaven - уже имеет успешный успех, без русскоговорящего комьюнити.
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
vl
21:30
насчёт мотоциклов, может быть, но что-то он производит, почётной грамотой просто так не награждают http://government.ru/docs/all/147389/
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
21:19
может это ты про другой завод говоришь?
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Максим Муксун
21:05
На той неделе там были. Нихрена там нет. Даже осаещения нет, все станки распроданы, специалисты разбежались, остальных посакращали. Зарплата 26 - 32т))
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
21:00
Завод есть, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 , может и мотоциклы собирать будут, в заметке сказано...
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
vl
20:38
не совсем верный заголовок, только и всего, точнее, "поднимает цены из-за подорожания памяти", раз память подорожала, значит и стоимость производства видеокарт, тоже повысилась и покупатели уже выпу...
AMD во второй раз с начала года поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти
Def
20:27
"по какой-то необъяснимой причине не будет поддержки русского языка" - причина проста. Разработчики открыто поддерживают и финансируют бандеро-фашистов. Это не секрет и не новость вообще-то. То же сам...
Состоялся анонс Atom RPG 2 — сиквела тактической ролевой игры в сеттинге ядерного постапокалипсиса
Роман Холод
19:54
Лечитесь
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
Сергей Анатолич
19:46
"Поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти?" Как то странно. Если вы продаёте эти видеокарты, значит они у вас уже есть на складах. То есть дефицит их не коснулся? Зачем же цены на них п...
AMD во второй раз с начала года поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти
Никита Абсалямов
19:31
У HD5000 очень слабый блок тесселяции, который достался им в наследство ещё аж от HD2000, с изменениями конечно, но не радикальными.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter