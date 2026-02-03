Согласно новым сообщениям, за один день на материнских платах компании ASRock вышли из строя пять процессоров AMD серии Ryzen 9000

В сети появились пять новых сообщений от пользователей о проблемах с процессорами Ryzen 9000, которые выходят из строя или не проходят POST-тест на материнских платах ASRock AM5. В числе проблемных процессоров Ryzen 5 9600X, пара Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D на платах ASRock серий B850 и X870.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

В обсуждениях на Reddit сообщается о включении системы, но отсутствии прохождения POST-теста, при этом постоянно горят индикаторы отладки процессора и оперативной памяти, или на плате отображается POST-код «00». В одном из сообщений также говорится, что прошивка BIOS 4.03 через BIOS Flashback не восстанавливает работоспособность.

Пяти новых случаев, о которых сообщается на Reddit:

• Ryzen 5 9600X + B850 Pro-A: пользователь сообщает об отсутствии загрузки POST-системы с постоянно горящими красными светодиодами CPU и DRAM, и отсутствии изменений после прошивки BIOS до версии 4.03, сброса CMOS и замены комплектов оперативной памяти.

• Ryzen 7 9700X + B850M-X: пользователь сообщает об отсутствии загрузки POST-системы с горящими отладочными светодиодами CPU и DRAM, затем сообщает о том же результате после устранения неполадок и замены материнской платы на Gigabyte, что привело к возврату процессора по гарантии.

• Ryzen 7 9700X + X870 Pro RS: пользователь сообщает о стабильной работе системы с августа 2025 года до неожиданного выключения питания 23 января 2026 года, после чего постоянно горит отладочный светодиод CPU и система не загружается. В сообщении также указано, что разгон и использование EXPO не применялись.

• Ryzen 7 9800X3D + X870E Taichi: пользователь сообщает о полном зависании системы, за которым следует перезагрузка с POST-кодом «00», без видимых повреждений процессора и без восстановления после замены оперативной памяти. В сообщении упоминаются гарантийные обращения как по процессору, так и по материнской плате.

• Ryzen 9 9950X3D + X870E Nova WiFi: пользователь сообщает об ошибке «00», отсутствии доступа к BIOS и отсутствии изменений после сброса CMOS и BIOS Flashback. В сообщении также упоминается, что сбой произошел после спящего режима, и подана заявка на возврат товара в AMD и ASRock.

В связи с увеличением числа подобных сообщений ресурс Videocardz обратился к ASRock за комментариями и официальным заявлением, а также запросил рекомендации по настройке систем AM5 для снижения риска подобных сбоев. Ответа от ASRock пока не последовало.

Вопросы возникают в связи с отсутствием четкой публичной информации от ASRock или AMD. ASUS подтвердила наличие аналогичных сообщений после всего нескольких случаев и заявила, что расследование уже ведется. В настоящее время нельзя точно сказать, имеют ли эти инциденты одну общую причину, или же сбои указывают на проблему со стороны процессора, или на конфигурацию материнской платы и поведение прошивки от партнеров AMD.