Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX собирается доставить на околоземную орбиту миллион космических аппаратов и создать на их основе сеть дата-центров для работы искусственного интеллекта

Информационное агентство Bloomberg рассказало, что в Федеральную комиссию по связи США поступил запрос на развёртывание на орбите космических аппаратов в количестве до миллиона. Они станут узлами сети дата-центров для обработки данных при работе искусственного интеллекта.

Подобная сеть может стать одной из основ цивилизации II типа по классификации советского астрофизика Николая Кардашёва. Такие продвинутые цивилизации должны полностью задействовать энергию своей звезды.

Может быть интересно

Изображение: Grok

Аппараты собираются выводить на орбиту многоразовой ракетой Starship производства компании Илона Маска SpaceX. Считается, что они будут дешевле и экологически чище по сравнению с находящимися на поверхности планеты дата-центрами. Для охлаждения серверов нужно много воды, но на орбите их не нужно будет охлаждать искусственно, что сэкономит энергию. Аппараты будут находиться на орбитах высотой 500–2000 км.

США является не единственной страной, которая вынашивает подобные планы. В мае 2025 года появлялась новость о том, что Китай запустил первые 12 спутников из запланированных 2800, которые будут заниматься вычислениями для искусственного интеллекта в космосе.