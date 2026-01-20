Ранее я пытался тестировать дистрибутив Linux под названием CachyOS, но этот Линукс оказался настолько пустым и непригодным для использования, что его даже установить без доступа к интернету оказалось невозможно. По моему личному мнению, CachyOS это один из худших дистрибутивов Linux среди всех, с которыми имел когда-либо дело.

Подготовка

реклама





Хотя моё мнение и основано на конкретных фактах, я был настолько низкого мнения о дистрибутиве CachyOS, что сразу отсёк возможность объективного сравнительного тестирования в равных условиях с другими Линуксами. Но что если всё-таки попытаться провести сравнение, несмотря на всю непригодность дистрибутива?

Хотя CachyOS и невозможно сравнить в плане производительности с другими операционными системами, ибо оказался практически ни на что не годен, но могу ведь объективно сравнить в других аспектах! Так что, каким бы плохим этот Линукс ни был, он всё равно станет участником текущего объективного сравнения в равных условиях.

реклама





Так же в сравнении будет участвовать мой дистрибутив Chimbalix. Возьму актуальную на текущий момент версию 24.8 MultiCore. Эта версия дистрибутива содержит как обычное ядро Linux, так и модифицированное на повышенную производительность. Также будет установлен автономный пакет обновлений CUP-2481.

Парочку Линуксов возьмём со страниц ресурса DistroWatch. Это будет Mint и Fedora. Как наиболее разнообразные в своей основе.

реклама





Fedora выберем в редакции KDE. Linux Mint я хотел бы взять в редакции Xfce, но для разнообразия выберу Cinnamon. Всё же Xfce уже есть в дистрибутиве Chimbalix. Тем более разработчики Mint говорят, что Cinnamon — самая лучшая версия дистрибутива.

Дистрибутивы Chimbalix и CachyOS не буду повторно скачивать из Интернета, так как у меня уже есть актуальные версии образов на текущий момент.

реклама





Тем более качество мобильной связи далеко не всегда хорошее. Это просто накладно, лишний раз скачивать то, что уже есть. Да и трафик не бесплатный. Кстати, сейчас мы плавно переходим к объяснению одного из важнейших условий объективного сравнения дистрибутивов Linux в равных условиях. Все операционные системы будут сравниваться исключительно без доступа к интернету. Что-то скачать из Сети можно при необходимости, но исключительно через стороннюю систему. Проверяемые операционные системы не будут иметь доступа к сети.

Просто не всегда и не везде есть возможность подключить систему к качественному и быстрому интернету. Потому жизнеспособность и работоспособность операционной системы при отсутствии доступа к Сети является одним из важнейших критериев объективной оценки.

Ине стоит забывать, что некоторые Линуксы принудительно могут устанавливать обновления без ведома и согласия пользователя. Учитывая, что линуксоидные обновления нередко ломают операционную систему и без того немногочисленным пользователям, это ещё одна причина проведения тестов без доступа к Сети. За свой дистрибутив Chimbalix я не беспокоюсь, а вот прочие очень даже злоупотребляют обновлениями без разрешения пользователя. Будет прямое нарушения объективности и равности условий сравнения, если какой-то из Линуксов начнёт злоупотреблять наличием доступа к сети и установит без разрешения очередное кривое обновление.

Так же мне хотелось взять в сравнение какой-нибудь игровой Линукс, чтобы был встроенный WINE и вообще оно было хоть немного пригодно для использования. Но первая же статья в Сети оказалась какой-то глупой рекламой Linux, оторванной от реальности.

Предлагали SteamOS для портативной консоли Valve. Сразу отбрасываем дистрибутив как неподходящий по платформе. Потом какая-то специфическая мимикрия под интерфейс игровых консолей. Также в списке числилась Pop!_OS, но с этим дистрибутивом я уже имел дело, и он тотально провалился в реальном использовании. Ещё там был Drauger, выглядящий как нечто кривое и поломанное. В общем, я не вижу в этом списке ничего вменяемого. Тем более, что в перечисленных дистрибутивах отсутствует WINE.

Впрочем, некоторые статьи оказались не просто глупой Linux рекламой. И там я нашёл действительно интересные варианты игровых Линуксов. Осталось только отсеять варианты, в которых нет WINE, ибо без WINE подавляющее большинство игр невозможно запустить. Отсеивать буду доверяясь красивым заявлениями на официальных сайтах дистрибутивов. А что выйдет в реальности, покажут тесты.

Забавно, но линуксоиды в своих хвалебных статьях очень стараются обходить стороной дистрибутив Chimbalix. Судя по всему, просто бояться правдиво рассказывать про этот Линукс. Ведь, как показывает практика, далеко не каждый способен потягаться с Chimbalix в реальном использовании. Но вернёмся к поискам дистрибутивов для очередного объективного сравнения.

Первый выбор — это Bazzite. Хотя писанина на официальных сайтах всевозможных Линуксов, редко соответствует действительности, когда рассказывают о массе преимуществ и возможностей. Но поверим, что в этом Линуксе действительно есть всё, что нужно.

На странице загрузки спрашивают конфигурацию компьютера, однако в разделе видеокарт нет подходящих вариантов. А ещё разработчики, чуть-ли не издеваются над владельцами старых видеокарт. Сразу видно — линуксоиды делали. Нормальные разработчики не пытались бы издеваться над людьми с устаревшим железом. Выбираю версию для самого старого, что доступно. Тем более линуксоиды очень гордятся драйверами видеокарт ATi/AMD и тем, что драйверы приколочены к монолитному ядру Linux, а не как в нормальных операционных системах, держатся отдельно от ядра, насколько это возможно.

В любом случае загрузка началась. Из имени файла непонятно, что именно мне подсунули и зачем вообще было создано меню выбора конфигурации системы. Только размер файла пугает. Будет обидно, если с таким размером образа, этот Линукс окажется ущербным.

С первого раза не удалось скачать столь массивный образ операционной системы.

Так же выбрал Garuda Dr460nized Gaming. Там пообещали предустановленный игровой софт, что бы это не значило. По идее, у меня, пользователя, не должно возникнуть проблем с запуском приложений и игр на этом Линуксе. Доверяемся красивой писанине на сайте и загружаем образ.

С начальным набором мы разобрались. Теперь нужно сформировать тестовые условия. Это нужно сделать так, чтобы даже самые худшие Линуксы можно было оценить. Выйдет очень неловко, если худшие из дистрибутивов окажутся настолько плохими, что их даже минимально сравнить невозможно будет.

Тестовые условия

Так как наша цель — это объективное сравнение разных дистрибутивов Linux в равных условиях, именно такими мы и сделаем условия. Но нельзя просто взять и сравнить операционные системы. Нужно сравнивать что-то с чем-то. Потому в качестве эталона возьмём дистрибутив Chimbalix, так как он покрывает большинство моих потребностей как пользователя.

Чтобы сравнение было объективным, подбираю конкретные тесты, имеющие значение в реальном использовании. Это возможно благодаря моему обширному опыту взаимодействия с разнообразными Линуксами на разнообразном оборудовании от разных производителей. Благодаря опыту и знаниям я могу себе позволить проведение подобных объективных сравнений.

Как пользователь я хочу чтобы операционную систему можно было установить и использовать не только на современном оборудовании, но и на старых компьютерах. Хотя я и сказал про современное железо, но у Linux есть серьёзные проблемы с поддержкой самого нового оборудования, особенно если это AMD Radeon, для которых драйверы прибиты к монолитному ядру и могут просто не запуститься с новыми видеокартами.

Потому Первым тестом будет запуск ОС на старом ПК с двумя гигабайтами оперативной памяти. Точную конфигурацию раскрою позже. Сразу же проверим возможность установки без доступа к интернету.

Так как запуск и установка на ПК с двумя гигабайтами ОЗУ может иметь лишь два варианта ответа, я предусмотрел сбор конкретных данных занятой памяти командой free. Использовать буду терминальную команду, по той простой причине, что не в каждом Линуксе есть Диспетчер Задач из коробки. Да и такие утилиты могут съедать много оперативной памяти в некоторых дистрибутивах, по причине очень плохой оптимизации софта для Linux.

Ради интереса проделаю то же самое с операционной системой Windows. Хотя это может доставить проблем, ибо методика тестирования и сравнения рассчитывается на дистрибутивы Linux в первую очередь. Но для разнообразия попытаюсь втиснуть Windows. И нет, это не нарушает объективность сравнения. Ведь я оцениваю конкретные полученные данные в ходе использования ОС, и на основе этих данных выражаю своё опытное мнение.

Ещё добавил пункт занятой памяти после подготовки системы к использованию. Практически никто не использует Windows без предварительной подготовки, ведь разнообразного оборудования огромное множество. Полноценные драйверы под все варианты компьютерного железа, просто невозможно вместить в один установочный образ операционной системы. Да и Windows 7 будет установлена оригинальная и чистая, и уже потом устанавливаться SP1 с прочими базовыми компонентами.

По этому пункту будут сравниваться дистрибутивы Linux. Хотя в Линуксах не будет возможности устанавливать какие-либо драйверы по вине монолитного ядра, разработчики которого не уважают труды производителей оборудования. Так что для Линуксов этот пункт не всегда будет отличаться от только что установленной ОС. Однако критерий сравнения вполне объективен и имеет место в таблице. Тем более Линуксы порой предлагают настройку после установки.

Так же добавлю примечания некоторым дистрибутивам, что они могут использовать более 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации системы в LiveCD режиме. Наличие такого примечания говорит о том, что данная ОС может не запуститься по причине нехватки памяти в зависимости от конфигурации ПК. На такой нюанс у меня уже проверен дистрибутив CachyOS, так что и прочие Линуксы проверю в ходе экспериментов. А проверка будет очень проста. Я просто запущу ОС на своём основном ноутбуке с видеокартой RTX 3060 и 64 ГБ ОЗУ. Если потребление памяти в LiveCD окажется значительно большим, чем при запуске на тестовом ПК, то смело ставим красную метку такому Линуксу.

Вообще, я уже использую свой опыт в разнообразных операционных системах, чтобы составить наиболее объективные и равные тестовые условия, но при этом не перегружать информационную таблицу незначительными нюансами. Как многие могли уже заметить, я стараюсь избегать размытых формулировок вроде надёжности или стабильности операционной системы. Данные на такие всеобъемлющие пункты невозможно собрать и представить объективно. Потому стараюсь подбирать тестовые условия таким образом, чтобы можно было получить однозначный ответ на конкретном ПК.

Хотя некоторые могут подумать, что вышеописанная красная метка нарушает однозначность ответов, а значит, объективность полученного результата. Но это не так. Красная метка лишь дополняет результат. Она говорит об обнаруженной нестабильности результата, имеющей сильную зависимость от конфигурации оборудования. Метка не является однозначным ответом, лишь примечанием, что обращает на себя внимание.

Раз уж засветил конфигурацию компьютера в таблице, то покажу тестовую систему. Это полноценный ПК с двумя IDE HDD и одним модулем DDR2 памяти на 2 гигабайта. Но у меня есть и второй модуль, который установлю после проведения первоначальных тестов. Ну или если какой-то из Линуксов не сможет запуститься или установиться с двумя гигабайтами памяти.

Два HDD на 120 гигабайт каждый. На один установлю Windows XP, Windows 7, Windows 10 и Chimbalix. На второй HDD буду пытаться устанавливать прочие Линуксы. Итого по 30 гигабайт на каждую ОС. Вполне приемлемо для проведения тестов, хотя для Windows XP буду выделять меньше места. Также стоит проверить диски на битые сектора. Только это уже за кадром сделаю. Так как компьютер старый, он не поддерживает UEFI, потому на каждый диск устанавливаться будет до четырёх операционных систем.

Процессор: AMD Phenom II X3 720. Видеокарта встроенная — AMD Radeon 3100. Выделено 256 МБ из системной памяти для графики. Хотя блок питания выдаёт стабильные 4,78v по линии 5VSB, что не совсем приятно. Но в остальном показания хорошие, да и работает всё нормально. По сути, имеем вполне типичный старый ПК, на котором будем проводить тесты.

У меня, конечно, есть ещё видеокарта GTX 570, но боюсь, среди современных Линуксов только Chimbalix осилит установку официальных драйверов для столь старой карточки, и то лишь с одним ядром Linux, из двух доступных в дистрибутиве. Так что оставим систему с видеокартой AMD Radeon, чтобы условия были более благоприятными для Linux. Пусть AMD и не способна выпустить качественные драйверы для своих видеокарт, и они паршивого качества не только в Windows, но и Linux. Но всё же в Linux чуть лучше бывает работоспособность с Красными видеокартами, ибо там над драйверами работают посторонние люди.

Порой линуксоиды любят заниматься софизмом. Мол, под Линуксом якобы лучше работают игры с видеокартами AMD, а значит, Linux якобы лучше Windows. Но на самом деле это доказывает лишь то, что AMD не способна выпустить качественные драйверы для своих видеокарт. Потому современные видеокарты Radeon с официальными драйверами AMD работают хуже, чем даже под управлением вечно кривой Mesa3D. Это, как любой здравомыслящий человек понимает, не вина Windows. Это лишь следствие ужасной поддержки со стороны Красной конторы.

Хотя есть и другая причина, почему я не установил GTX 570 в тестовый ПК - это блок питания на 400 Вт. Такого не хватит для качественного питания видеокарты мощностью 220-250 Вт.

Тем более, при некоторых конфигурациях ноутбуков с видеокартами AMD Radeon мой дистрибутив показывал необычно плохие результаты производительности, когда на других конфигурациях с точно такой же видеокартой всё работало как положено. Если повезёт, то я снова могу столкнуться на старом оборудовании с ситуацией, когда Linux работает плохо. У меня тогда будет возможность поэкспериментировать.

Есть вероятность, что не только Mesa3D версии 24.2.8 крайне поломанная (решается обновлением CUP 2481) но и пакет firmware-amd-graphics, установленный в дистрибутиве Chimbalix 24.8 из коробки. Если мне повезёт и обнаружу с тестовым ПК аномально низкую производительность с видеокартами AMD, значит, будет смысл установить другие версии некоторых пакетов. Но это уже будет видно в процессе использования.

Также была создана отдельная таблица для оценки программы установки дистрибутивов Linux. Оценивать будем по конкретным объективным параметрам. Хотя такой подход не позволяет отразить серьёзные проблемы, относящиеся к удобству использования. Например, не выйдет отобразить в таблице кривые программы установки, над которыми нужно изрядно танцевать с бубном по вине кривого интерфейса.

Но тут уж ничего не поделать. Я не могу допустить субъективность в данном сравнении. Кто-то будет пользоваться аккумуляторным шуруповёртом, а кто-то будет говорить, что дедовская ручная отвёртка — идеальный инструмент для закручивания множества саморезов при сборке гипсокартонного потолка. Оба инструмента выполняют задачу. Можно указать наличие аккумулятора в инструменте, предоставляющего энергию для выполнения работы по закручиванию саморезов при помощи электродвигателя и редуктора, но нельзя абсолютно объективно сказать про удобство использования.

Хотя большинство из тестов можно было провести в виртуальной машине, но гораздо интереснее проверить на реальном оборудовании в реальных условиях. Тем более некоторые проблемы линуксоидного софта и драйверов, можно выявить только проверяя на реальном железе.

Windows XP, Windows 7, Windows 10

Первым делом устанавливаю Windows XP, 7 и 10. Доступа к интернету нет и у этого ПК.

А потом я посмотрел на разметку диска и понял, что для Windows 7 выделил слишком мало места — всего 20 гигабайт. Технически у меня есть 10 гигабайт свободного места, но вдруг понадобится больше? Загрузившись в Linux, я пошёл в Gparted и переместил раздел с Windows 10, чтобы увеличить место для Windows 7. И, конечно же, загрузчик сломался. Надо было воспользоваться какой-нибудь нормальной программой разметки дисков из под Windows, а не Linux.

Так как Windows XP и Windows 7 прекрасно запускаются, я просто переустановил Windows 10 заново. Так все проблемы легко решились.

Тестирование Chimbalix

После приступил к установке дистрибутива Chimbalix. В LiveCD режиме используется 1148 мегабайт оперативной памяти из доступных 1713 мегабайт. Вносим данные в таблицу.

Запускаю программу установки Chimbalix. С настройками клавиатуры полный порядок. С разметкой диска тоже без проблем. На диске есть некоторое количество переназначенных секторов, но это нормально для HDD.

Хотя файл подкачки — это довольно вредный костыль и его лучше не использовать вообще, но в данном случае я выставлю объём на уровне 4 гигабайт, потому что в компьютере слишком мало оперативной памяти для работы. Именно для таких случаев Файл Подкачки и разрабатывался, чтобы использовать HDD/SSD для расширения объёма оперативной памяти за счёт катастрофического снижения скорости работы И сильного износа ресурса, если используется SSD.

Далее собираем информацию о настройке автоматического входа в систему и возможности создания пользователя без пароля. Настройки есть, и система не ущемляет свободу пользователя при выборе пароля.

Первый этап установки завершился. Второй этап происходит при первом запуске Chimbalix. Настраивается WINE, и в целом подготавливается система для использования без лишних танцев с бубном.

Сразу же собрал данные по используемой памяти, но забыл про то, что у меня сейчас MultiCore версия дистрибутива Chimbalix, и в LiveCD используется обычное ядро Linux 6.1, а после установки становится доступно и используется по умолчанию модифицированное ядро Linux 6.8. Это неприятный момент, ведь стандартное ядро использует немного больше памяти, чем модифицированное. Однако есть и хороший момент. После установки обновления CUP-2481 размер используемой памяти практически не изменился. Да и не должен был измениться.

Хотя ядро в дистрибутиве Chimbalix настроено таким образом, чтобы использовать Файл Подкачки исключительно в крайних случаях, но даже так в Подкачке оказался один мегабайт данных при первом запуске после установки. Видимо, первая автоматическая подготовка системы к использованию расходует много памяти. И немного не хватило доступных 1,7 гигабайт ОЗУ. В идеале, даже если Подкачка есть, она не должна использоваться ни на один байт. Использование Подкачки говорит о недостатке физической оперативной памяти и реже — о кривых руках программистов, разрабатывавших очень редкие экземпляры софта, которые могут затребовать Подкачку независимо от необходимого для работы объёма ОЗУ. Такой кривой софт настолько редок, что встретить в обычном использовании практически невозможно.

В любом случае я могу объективно заполнить таблицу, просто загрузив систему с ядром Linux версии 6.1.

Кстати, я так и не обнаружил специфическую линуксоидную проблему, иногда проявляющуюся с некоторыми старыми конфигурациями компьютеров. Хотя производительность весьма плохая, но это явно намного лучше, чем могло быть при проявлении специфической проблемы. Очень жаль. Хотя надежда ещё есть, ведь я ещё не проверил другие Линуксы с другими версиями системных компонентов и драйверов AMD Radeon. Если разница окажется существенной, значит, специфическая Linux проблема всё же есть.

Называю проблему специфической для Linux, потому что только с Linux она проявлялась на некоторых конфигурациях компьютерного железа и версий системных компонентов. Windows показывает себя хорошо, независимо от конфигурации и версии.

Подготовка и тестирование Windows

Теперь собираю данные в операционной системе Windows. Десятка потребляет примерно 920 мегабайт после полной загрузки. Семёрка кушает 474 мегабайта. Ну а Windows XP использует всего 78 мегабайт оперативной памяти.







Осталось установить обновления (SP1 для Windows 7) и базовые системные компоненты в операционных системах Windows, и таблица будет завершена. Мне даже не пришлось заходить в интернет, чтобы раздобыть установочные пакеты VCRedist, NET Framework и прочие для Windows XP и новее. Какие-то нашёл в архивах, какие-то просто лежали на флешке. Весит это всё добро всего половину гигабайта. Явно несравнимо с адом зависимостей в Linux, размер которого доходит до десятков гигабайт.

Дальше — драйвер видеокарты. У AMD с поддержкой, как всегда, всё очень плохо. Драйверов для IGP Radeon 3100 под Windows 10 нет. А ведь это видеокарта 2008 года выпуска. Очередной позор компании AMD в плане поддержки видеокарт. Ведь NVIDIA предоставляет драйверы для IGP GeForce 8200 под Windows 10. Зелёная видеокарта так же выпущена в 2008 году. А потом приверженцы Красной фирмы искренне не понимают, почему подавляющее большинство людей выбирает видеокарты NVIDIA.

Буду пробовать драйверы для Windows 7/8. Теоретически может заработать в Windows 10. Это вам не Linux.

Поддержка AMD Radeon оказалась настолько ужасна, что раздел предыдущих версий драйверов для старой видеокарты абсолютно пуст. Нельзя просто взять и скачать старые драйверы через официальный сайт AMD. Это та самая контора, которая даже старые версии драйверов не позволяет скачивать.

А я напомню. AMD вырезала поддержку OpenCL для Windows XP ещё в драйвере Catalyst 12.2. Поддержка была, но её вырезали, как когда-то обрезали HD 7000 видеокарты с поддержкой асинхронных вычислений и как когда-то поломали видеокарты HD 5000-6000 серии драйвером Crimson 16.2.1. Правда ссылка на форум про кривой драйвер Crimson 16.2.1 уже недоступна, ведь AMD удалила со своего форума неугодную тему, но она нашлась в архиве поисковой системы:

Выше прикрепил лишь одну из множества проблем драйвера Crimson 16.2.1. У меня была HD 6870 и благодаря этому драйверу пользоваться видеокартой было практически невозможно. Никакого уважения по отношению к пользователям своей, так сказать, продукции под названием Radeon.

Ладно, пачку драйверов собрал, осталось угадать, какие нормально заработают. С видеокартой NVIDIA я просто взял бы подходящий драйвер и установил, а с AMD нужно потанцевать с бубном. Как всегда. Отсюда, наверное, и линуксоидские оправдания растут: мол, в монолитный Linux уже встроены драйверы AMD и якобы не нужно танцевать с бубном, как в Windows.

Только вот танцы с бубном над Красными видеокартами — не вина Windows, а вина конторы AMD, не способной выпустить качественные драйверы. А монолитный Linux так и останется с прибитыми гвоздями к ядру драйверами, которые не откатить и не обновить по-человечески на другую версию. Девиз Linux: что прибили гвоздями к ядру, тем и довольствуйтесь. А потом линуксоиды молятся на каждую новую версию ядра Linux, потому что иначе установить свежие драйверы для Красных видеокарт — тот ещё квест.

Прочие драйверы для конкретной системной платы Biostar A780L у меня лежали в архиве, так что и это скачивать не пришлось.

Монитор сломался

Я уже установил драйверы и базовые системные компоненты в среде Windows XP. Потом отлучился по делам на некоторое время. Однако монитор предательски сломался по моему возвращению. На мгновение включается и сразу выключается.

Два виновника выявлены с первого взгляда на блок питания. Вспухло два конденсатора на 10 вольт 1000 мКф и 25 вольт 1000 мКф.

Поискав по сусекам, нашёлся подходящий конденсатор на 25 вольт 2200 мКф. Фактическая ёмкость около 2150 мКф. Потери меньше одного процента. ESR с погрешностью, но образец хороший попался. Ёмкость выше необходимого в 2 раза, но это не проблема. Плохо, если будет сильно меньше положенного.

Второго пухляка заменил конденсатором Nichicon на 16 вольт 1500 мКф. Снова получилось значительно больше необходимого. Но опять же лучше больше, чем меньше. Единственное, если попадётся конденсатор получше, надо будет заменить установленный старый Weston на 25 вольт, ибо он рассчитан всего на 85 градусов. Хотя я припаял конденсатор подальше от источников тепла и с температурой у него не будет проблем. Но у него нет предохранителей. Если рванёт, то рванёт серьёзно.

Я не хотел надолго отвлекаться от подготовки операционных систем для объективного тестирования и сравнения в равных условиях. Так что сойдёт такой ремонт на скорую руку. Ну сломался монитор, обычная бытовая ситуация. Бывает.

Результаты Windows

Все три Windows были настроены, обновлены и подготовлены к тестам, а данные, наконец, собраны. Как и говорилось, компьютер не имеет подключения к Интернету. Всё устанавливалось и настраивалось исключительно в автономном режиме. Все три версии Windows с честью прошли испытание.

Единственное, меня волновала установка старого драйвера для Windows 7 в операционной системе Windows 10. Волнения оказались напрасны. Это вам не Linux, разработчики которого постоянно ломают совместимость со старыми драйверами, лишая пользователей возможности использовать старое оборудование с новыми версиями ядра Linux. Windows 10 отлично установила старый драйвер Catalyst 13.4 и даже не поперхнулась. Именно такой должна быть операционная система, а не эти вечно кривые Линуксы, в которых постоянно всё ломают, выбрасывая в мусорку труды разработчиков и производителей компьютерного оборудования.

Первая таблица завершена. Самой экономной вышла Windows XP, ну а прожорливой — Windows 10. Довольно логичный исход.

Тестирование CachyOS

Теперь можно приступить к тестированию подобранных ещё в начале статьи Линуксов.

Отключаю HDD с Windows и Chimbalix. После подключаю флешку и запускаю.

На флешке была записана CachyOS. И ничего хорошего из этой операционной системы в очередной раз не вышло. А ещё этот Линукс ущемляет свободу пользователя, запрещая запускать даже Проводник с root правами. Также было обнаружено, что этот Линукс ещё и диктует пользователю, что имеет смысл, а что нет. Это пользователь должен диктовать операционной системе, что ей делать, а не наоборот.

Конечно же, установить CachyOS невозможно по причине отсутствия доступа к интернету. По факту, CachyOS невозможно объективно сравнивать как-либо, ведь невозможно контролировать, что там разработчики могут сотворить с системой через интернет. Стоит ли говорить, какая это уязвимость в операционной системе, когда разработчики принуждают подключать интернет для установки. Записываем полный провал этому дистрибутиву Linux в итоговой таблице. Объективно и правдиво.

Тестирование Fedora

Приступаем к дистрибутиву Fedora.

Проверка на современном ноутбуке показала, что Fedora 43 кушает почти три гигабайта оперативной памяти. Это означает, что на старом ПК с двумя гигабайтами ОЗУ могут возникнуть проблемы. Хотя это пока не факт.

При запуске на компьютере с двумя гигабайтами ОЗУ Fedora работала крайне медленно. Я буквально 30 минут добирался до терминала, чтобы ввести команду Free и увидеть, что занята вся оперативная память. При этом, горе разработчики дистрибутива Fedora настолько одарённые, что сделали Файл Подкачки в режиме LiveCD. Я уже говорил, что Файл Подкачки — это костыль, предназначенный для расширения ОЗУ за счёт места на HDD/SSD, чья производительность катастрофически низкая, по сравнению с ОЗУ. А эти одарённые, включили этот костыль при работе в LiveCD, и Файл Подкачки размещается в самой ОЗУ, которую должен расширять. Ничего хорошего из этого не получилось.

Ещё можно заметить, что Fedora без разрешения пользователя пытается обновляться через интернет. Обнаружил это чисто случайно, в терминале, при неправильном вводе команды. Видимо, система пыталась обратиться к репозиториям без разрешения пользователя, в поисках совпадения. А ведь я просто опечатался с командой в терминале. Тем более система сильно тормозит и даже терминалом пользоваться сложно.

Вставляю второй модуль памяти на 2 гигабайта в компьютер. Теперь установлено 4 гигабайта оперативной памяти. Правда, дистрибутиву Fedora 43 это не сильно помогло. Первая загрузка длилась более получаса и я решил флешку вставить без USB удлинителя. И проблема оказалась не в USB удлинителе. Но об этом позже. Со второго раза Fedora запустиласьдо рабочего стола за 10 минут.

В начале я поспешил, закрыв приветственное окно. Но даже без него потребление памяти вышло порядка 1,5 гигабайт. Этот результат не учитываем, так как я закрыл автоматически запущенное приложение. Перезапускать систему я тоже не спешил, ведь она настолько сильно тормозила, что пользоваться было практически невозможно. Такое ощущение, что столкнулся с характерной для Linux проблемой, когда всё работает крайне плохо и тормозит. Однако это может быть следствием крайне плохой оптимизации рабочего окружения и всего дистрибутива в целом. Fedora настолько долго запускается и работает, что мне становилось просто скучно возле компьютера, и я частенько отходил по другим делам.

В программе установки я не нашёл вменяемых настроек клавиатуры. Даже дату и время по-человечески нельзя настроить. А ручную разметку дисков я, как пользователь тоже не обнаружил, потому запускал стороннюю утилиту для работы с разделами дисков. Правда, далеко не ушёл, ведь экран внезапно заполнился артефактами, и компьютер перезагрузился.

В итоге было обнаружено, что контролер памяти в процессоре AMD не справляется с двумя разными модулями оперативной памяти. На штатной для DDR2 частоте 800 МГц обнаружились ошибки при тестировании ОЗУ. Меня очень разочаровал дистрибутив Fedora тем фактом, что у него нет теста ОЗУ в загрузочном меню, и мне пришлось брать флешку с дистрибутивом Chimbalix для тестирования памяти. Хотя перегрева и не было, но на всякий случай ещё поставил вентилятор на обдув системной платы и проверил напряжения мультиметром. Всё в норме.

Но компьютер всё равно работал нестабильно с дистрибутивом Fedora. В итоге занизил частоту памяти до 533 МГц. Видимо, контроллер памяти AMD действительно очень плох, раз не вытягивает два разных модуля ОЗУ DDR2-800.

В итоге был запущен дистрибутив Chimbalix с памятью в режиме DDR2-533 и никаких проблем больше не обнаружил. Даже развернул WINE прямо в LiveCD режиме загрузки и протестировал процессор утилитой Linx, а то вдруг с процессором что-то не так. Тесты не показали никаких ошибок. На этом внезапно появившаяся аппаратная проблема была решена.

Ещё пытался подключить сторонние USB контроллеры, но ни с одним системная плата не захотела полноценно работать. Надеялся ускорить работу с загрузочными накопителями, но не получилось. Впрочем, такова суровая реальность. Это только у линуксоидов всё легко и просто. Мол, установил Линукс, и красивые графики производительности чуть ли не сами рисуются.

В очередной раз приступаем к дистрибутиву Fedora. Словами не выразить, какой же этот Линукс тормозной. После запуска в LiveCD имеем 1,8 гигабайта занятой ОЗУ. Неудивительно, почему Fedora практически не работала с двумя гигабайтами оперативной памяти. Да и с четырьмя гигабайтами она работает очень плохо.

С настройками клавиатуры и даты и так всё понятно. Настроек, по сути, нет.

А вот к разметке дисков есть серьёзные претензии. Разработчиков этой программы установки нужно по рукам бить за такой отвратительный дизайн. Изначально я думал, что тут нельзя вручную размечать разделы дисков, но в правом верхнем углу экрана, чисто случайно, были обнаружены неприметные три точки, и как раз там находилась ручная разметка разделов. Если бы не случайность, я бы записал этому Линуксу серьёзный минус за отсутствие ручной разметки дисков.

С горем пополам была произведена разметка. Ещё отмечу путаницу между единицами измерения MB/MiB. Чувствуется неправильный подход в стиле ужасного GNOME. Хотя используется тут гораздо более вменяемое KDE. Видимо, линуксоидные разработчики даже KDE умудрились испортить. Но в этом все Линуксы. Разумеется, дело проходило в жутких тормозах. У меня даже отвязанная от Интернета Windows 11 так сильно не тормозила на гораздо более слабом ноутбуке, как тормозит Fedora на тестовом компьютере.

Но ужасный, интуитивно НЕ понятный интерфейс программы установки — не единственное, за что стоило бить по рукам разработчиков. Ведь если после ручной разметки перейти в полуавтоматическую разметку, продолжить установку будет невозможно, так как нельзя разместить корень файловой системы и boot на одном диске, хотя boot находится как раз в корне файловой системы. Программа установки работает просто неправильно, а ещё теряет ручную разметку при возвращении.

Ну а настройка учётной записи скверна. Установлено ограничение на минимальный размер пароля в 6 символов. Ущемление свободы пользователя на лицо. При этом, данная программа установки далеко не худшая среди всех, с которыми мне приходилось сталкиваться. Так я и установил Fedora 43 на компьютер. Перезагружать уже пришлось кнопкой, так как система по 30-40 секунд реагировала на каждое действие. Судя по всему, четырёх гигабайт оперативной памяти тоже оказалось недостаточно для работы Fedora.

Запускалась установленная Fedora довольно долго. Но это чисто на заметку.

После запуска имеет два гигабайта занятой оперативной памяти и 1,8 гигабайта после закрытия автоматически открывшегося приветственного приложения. Уровень оптимизации софта просто ужасный. Даже программы на игровом движке Godot Engine можно оптимизировать до меньшего потребления памяти, чем потребляет нативный софт, разработанный конторами вроде Red Hat.

Наконец с этим Линуксом покончено. Надеюсь, в дальнейших тестах Fedora меня не так сильно разочарует.

Тестирование Linux Mint

Теперь запишем на флешку Linux Mint. Игровые Линуксы оставим напоследок, так как я от них ожидаю многого. Мои ожидания основаны на заявлениях с официальных сайтов дистрибутивов.

Запускаем на современном ноутбуке для сбора информации о занятой памяти в LiveCD режиме. Пока не вижу предпосылок, чтобы этот Линукс не запустился на компьютере с двумя гигабайтами ОЗУ.

Извлекаем лишнюю память из компьютера и запускаем Linux Mint. Хотя на современном ноутбуке этот Линукс потреблял в 2 раза больше ОЗУ, чем на тестовом старом ПК. Но мы не будем ставить красную метку. Всё же в абсолютной величине потребление не было большим.

Программа установки такая же неполноценная, как и в большинстве прочих Линуксов. Добавить вторую раскладку нельзя. Значит, и проверить стандартное сочетание переключения раскладок клавиатуры Alt+Shift не выйдет. До кучи программа установки ощутимо тормозила.

Стоит напомнить, что у Linux Mint есть серьёзные проблемы в программе установке по части установки загрузчика в UEFI режиме. Но сейчас у нас Legacy BIOS MBR, и будем надеяться, что всё установится правильно. При создании учётной записи есть небольшое ущемление свободы пользователя. Нельзя создать учётную запись без пароля.

Установка длилась почти полчаса, и довольно много времени было потрачено дистрибутивом на многократные попытки скачивать обновления без разрешения пользователя. А потом линуксоиды искренне не понимают, почему это Линуксы буквально мертвы в настольном сегменте. В любом случае, система установилось и запустилась. Непонятно, насколько успешно установилась, ведь пыталась сосать зависимости через интернет. Но засчитаем успех.

Запись на флешку Bazzite и Garuda

Далее попытаемся записать игровой Bazzite весом 7,7 ГиБ на флешку с доступным объёмом 7,2 ГиБ. Звучит глупо, но что, если у пользователя не найдётся флешки на 16 гигабайт под рукой? Конечно же, записать такой массивный образ не удалось. Похоже, пора добавить ещё один критерий объективной оценки дистрибутивов Linux в сравнительную таблицу.

Пришлось порыскать по сусекам в поисках флешки на 16 гигабайт. Нашлась флешка на 32 гигабайта. Однако проверка на современном ноутбуке показала, что Bazzite жрёт больше четырёх гигабайт ОЗУ. При этом я не вижу признаков использования полноценного драйвера NVIDIA вместо линуксоидного Nouveau. Это весьма скверный звоночек для старого компьютера с двумя гигабайтами ОЗУ. Данный Линукс, как и последующий, заслуженно получает красную метку.

И да, разработчики прямо говорят, что LiveCD предназначен только для установки Линукса, но не использования и проведения тестов. Что весьма иронично, учитывая огромный объём занятой оперативной памяти в LiveCD режиме. Дистрибутив Chimbalix использует в 3-4 раза меньше памяти, но при этом в LiveCD режиме способен почти полноценно работать.

А следующий Линукс у нас — Garuda. Запускался он весьма долго на современном ноутбуке. Отличительным ужасом данного Линукса является установленный пароль на авторизацию в LiveCD. Только глупец мог сделать такой барьер против новых пользователей.

И тут Garuda Linux сразу же проявляет себя худшим образом из возможных. Он не только сожрал пять с лишним гигабайт оперативной памяти, но и безбожно глючит на ноутбуке с 8 ядерным 16 поточным i7-10875H с 64 гигабайтами ОЗУ и RTX 3060. Это ли не позор для игрового Линукса?

А глючит Garuda, буквально впадая в слайд шоу, по вине отвратительного интерфейса пользователя с эффектами прозрачности. Линуксоиды наверняка поспешат обвинить NVIDIA за все проблемы с Линуксом и будут абсолютно неправы. Как всегда.

Тестирование Bazzite

Давайте перейдём к тестовому компьютеру с графикой AMD Radeon. Очень надеюсь, что эти два игровых Линукса хотя бы запустятся. Bazzite запускался целую вечность. Памяти занято порядка 1,4 гигабайт из 1,7 доступных.

Программу установки запустить не удалось, потому что не хватило оперативной памяти.

Вставляю второй модуль памяти в компьютер, проверяю на ошибки и, убедившись в полной работоспособности, снова запускаю Bazzite Linux. Сразу после запуска используется около 1527 мегабайт оперативной памяти, а после запуска программы установки используется 2590 мегабайт ОЗУ. В очередной раз мы видим отвратительную оптимизацию линуксоидного софта. Установленная и рабочая Windows 10 использует меньше памяти, чем одна только программа установки игрового Линукса. Просто позор какой-то.

Программа установки — такое же функциональное непотребство, как и в дистрибутиве Fedora. Да это одна и та же программа по факту. Так что ничего нового тут сказать не выйдет.

Увы. Но процесс установки завершился ошибкой сразу после начала, а сам Bazzite поломался.

Вторая попытка привела ровно к такому же результату, как и первая. Это похоже на косяк разработчиков дистрибутива Bazzite.

На всякий случай проверил компьютер тестовой утилитой, но никаких ошибок в работе нет.

Я даже проверил целостность загруженного ISO образа. Но и тут ошибок нет.

В итоге запустил Bazzite в виртуальной машине. Разработчики после себя оставили разрешение экрана 2560x1600. Забавно.

Вот это поворот! В виртуальной машине Bazzite использует 2,1 гигабайт оперативной памяти! Ну а программа установки с паршивой оптимизацией накинула еще 1,1 гигабайта сверху. Итого общее потребление — 3,2 гигабайта. Коротко про уровень оптимизации софта для Linux.

А что там с установкой? Да ничего нового! Даже в виртуальной машине всё обрывается ошибкой. Короче говоря, разработчики жидко наделали себе в штаны, выпустив образ дистрибутива Bazzite, который невозможно установить.

Сегодня 18 января 2026 года, кривой образ был выпущен первого января 2026 года. Уже больше половины месяца этот кривой образ распространяется на официальном сайте Bazzite. О чём это говорит? Правильно! Этот игровой Линукс, по факту никому не нужен, даже самим разработчикам дистрибутива.

Даже я, выпуская новую версию дистрибутива Chimbalix, стараюсь всесторонне его тестировать, чтобы не допускать таких жёстких оплошностей. Разработчикам Bazzite, судя по всему, просто плевать на своё же творение. А потом удивляются всякие линуксоиды, почему это Линукс многим и даром не сдался. Ради этого кривого мусора размером 7,7 GiB я ещё искал флешку на 16-32 гигабайта, потому что на обычную 8 гигабайтную флешку оно не влазило.

Похоже, я выбрал неправильный подход к тестированию сразу на реальном оборудовании. Если бы первые тесты проводил в виртуальной машине, я бы этот Линукс гораздо быстрее отсеял, как изначально поломанный. И потратил бы гораздо меньше времени. Ибо из всех проверенных Линуксов только Chimbalix загружался за вменяемое количество времени. На загрузку прочих уходит от 8-12 минут и больше. И это без учёта нештатных ситуаций, когда приходится несколько раз перезапускать систему для сбора информации. Я за пол дня неторопливо установил Windows XP, Windows 7, Windows 10 и Chimbalix 24.8. Но вот с другими Линуксами за целый день не всегда получается сделать то же самое ввиду их крайне плохой оптимизации и общей несостоятельности.

После Bazzite у меня уже нет времени заниматься дистрибутивом Garuda — настолько много времени тратят несостоятельные Линуксы при попытке запустить и использовать на реальном компьютере. А ведь некоторые ещё гордо заявляют, мол, Linux якобы вторая жизнь для старого ПК. Ага, конечно...

Как некоторые уже могли заметить, я человек весьма выносливый. Большинство нормальных людей уже бросили бы Linux в топку при первой же встрече с дистрибутивом Fedora. Но даже так меня уже начинают раздражать эти бесконечные кривые дистрибутивы Linux, ни на что не годные в реальном использовании.

Тестирование Garuda

Далее проверим игровую Garuda. Почему-то при запуске на тестовом ПК этот Линукс не потребовал пароль для входа. И окна приветствия тоже нет. Какая-то дискриминация получается, ведь на современном ноутбуке был и запрос пароля для авторизации, и приветственное окно.

Я решил запустить сразу с четырьмя гигабайтами ОЗУ этот игровой Линукс. И не зря, ведь на голом рабочем столе уже занято 1,4 гигабайта оперативной памяти. А ещё Garuda сильно тормозит даже с видеокартой AMD Radeon. Буквально слайд шоу при перетаскивании окна терминала. Точно так же этот дистрибутив тормозил и на современном ноутбуке с видеокартой NVIDIA. Оптимизация у линуксоидов, как всегда, отвратительная.

При запуске программы установки занято полтора гигабайта оперативной памяти. Вроде и приемлемо при наличии всего двух гигабайт ОЗУ, но впритык. Вижу настройку переключения раскладки клавиатуры, но не вижу возможности добавить вторую раскладку.

Ручная разметка дисков есть, но программа установки требует невозможного от пользователя. Впрочем, именно эта программа установки Линуксов всегда славилась заведомо ложными советами, так что игнорирую и продолжаю установку.

Радует, что хотя бы при создании учётной записи не ущемляют свободу пользователя. Только настроек автоматической авторизации не видно. Начинаю установку и внимательно слежу за использованием оперативной памяти. Вижу активное использование Файла Подкачки. Это очень плохо. Пиковое потребление выходило за 1900 мегабайт оперативной памяти. А это означает, что с двумя гигабайтами, из которых отведено 256 мегабайт на видеокарту, у данного Линукса возникнут серьёзные проблемы с нехваткой памяти.

Хотя установка завершилась успехом при четырёх гигабайтах ОЗУ, но с двумя гигабайтами однозначно будут проблемы. Так что выставляем незачёт местами. Как я и говорил, линуксоидная программа установки вводит пользователя в заблуждение по поводу разметки дисков. Ведь установленная система отлично запустилась, хотя, по заявлениям программы, не смогла бы этого сделать.

Но тут есть один неприятный нюанс у дистрибутива Garuda. После установки вылазит Garuda Setup Assistant, и он не работает без доступа к интернету. Я его просто закрыл, так как этот хлам бесконечно висел в ожидании доступа к интернету. Не знаю, можно ли считать установку без интернета успешной, учитывая такую зловредную закладку от разработчиков. Дистрибутив вроде установился без интернета, но ведь не до конца получается.

Ладно, сделаем поблажку и засчитаем успех.

А вот так выглядит реальный опыт использования Linux Garuda на компьютере с AMD Radeon и ноутбуке с NVIDIA GeForce. При перетаскивании окна терминала мы имеем буквально слайд шоу. Я считаю это позором для игрового Линукса:

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Промежуточные результаты

Пришло время сравнить полученные результаты с разными Линуксами. В общем плане лучше всего показали себя Chimbalix и Mint. Дистрибутив Fedora оказался слишком тяжёлым и прожорливым. CachyOS невозможно установить, так как программа установки отказывается работать без доступа к интернету. Bazzite невозможно установить по вине разработчиков дистрибутива, выпустивших поломанную версию дистрибутива. Ну а игровая Garuda тоже оказалась очень прожорливой.

Самая функциональная программа установки — в дистрибутиве Chimbalix. Потом идут Linux Mint и Garuda. Худшие были в дистрибутивах Fedora, CachyOS и Bazzite.

Тестирование Nobara

На этом первое объективное тестирование можно было завершить. Но вот проблема: у меня осталось лишнее место на жёстком диске тестового компьютера для четвёртой операционной системы. Что же установить? А давайте выберем дистрибутив Nobara! Он как раз позиционирует себя в качестве игрового Линукса.

Скачивать будем обычную версию. Есть ещё версия с прибитыми к монолитному ядру Linux драйверами NVIDIA, но тестовый ПК у нас с видеокартой AMD Radeon.

Актуальный образ весит пять гигабайт. Уф.

Первым делом запускаю на современном ноутбуке. Очевидно, признаков красной метки пока нет. Хотя, если бы использовал версию дистрибутива с прибитыми гвоздями к монолитному Linux драйверами видеокарт, то ситуация могла бы стать иной.

Приступаем к установке дистрибутива Nobara на тестовый ПК. В отличие от некоторых, разработчики Nobara действительно постарались доработать программу установки, и она не ущемляет свободу пользователя при создании учётной записи. Можно даже без пароля создать пользователя и управлять автоматической авторизацией.

А потом программа установки закрылась с ошибкой. Неужели не хватило оперативной памяти?

Со второй попытки всё установилось, кроме загрузчика. Досадно.

Попытался обновить загрузчик в дистрибутиве Garuda. Он даже увидел Nobara Linux, но загрузочное меню никак не поменялось. То же проделал в Linux Mint с таким же результатом. Потом подключил второй жёсткий диск и обновил загрузчик в дистрибутиве Chimbalix. Nobara не определилась. Но загрузочное меню, наконец, поменялось. Правда, добавилась только Fedora и Mint. Похоже, у Garuda Linux специфический GRUB, как и у Nobara. Ещё пытался обновить загрузчик в дистрибутиве Fedora, но тоже безрезультатно.

Снова запускаю Nobara и пытаюсь использовать автоматическую разметку диска. Однако программа выдала ошибку, ведь не может создать больше четырёх основных разделов. Хорошо, если бы такие ошибки выдавались до начала установки, а не в процессе.

Особенно бесят дистрибутивы Linux, которые пытаются уйти в спящий режим прямо во время установки. По рукам хлыстом бы нерадивым разработчикам за такое.

Как бы я не танцевал с бубном вокруг этого линуксоидского загрузчика — результата ноль. С этого момента я перешёл к экспериментам в виртуальной машине на современном ноутбуке с NVMe SSD, потому что это банально быстрее.

В итоге мне удалось найти рецепт удачной установки Linux. Нужно просто установить флаг Legacy-boot разделу с устанавливаемой операционной системой. Почему программа установки не способна это сделать сама? Один лишь бес в преисподней знает. Это же Linux! О каком качестве софта вообще можно говорить, если даже программа установки работает плохо? И это называется тридцать с лишним лет развития Линуксов.

Неприятное загрузочное меню у дистрибутива Nobara. Но свои функции выполняет.

Последний установленный Линукс успешно запустился. Стоит ли записывать зачёт в успешную установку дистрибутива Nobara, учитывая все пройденные линуксоидные круги Ада? Субъективно зачёт ставить нельзя, потому что система устанавливалась через лютые танцы с бубном. Но объективно — да, ведь систему удалось установить и запустить.

Итоги

По сравнению с промежуточными результатами почти ничего не изменилось. Только добавился Linux Nobara. И стоит признать, Nobara показала себя далеко не худшим образом.

А вот в сравнении программ установки ситуация немного изменилась. Если бы не проблемы в плане подготовки разделов диска, я бы смело заявил, что программа установки Nobara — лучшая после Chimbalix. Но не скажу. Даже если по результатам тестов объективно это так и есть. Ни один другой протестированный Линукс так не вымораживал мозги с установкой загрузчика, как Nobara.

Почему я не впишу полученный опыт с разметкой дисков и загрузчиками в таблицу? Да потому, что это нельзя объективно оценить. Ведь каждый Линукс может требовать особого подхода к установке. Нельзя просто взять и применить один шаблон на все Линуксы, и дать однозначный простой ответ.

В любом случае на этом закончим данное объективное сравнительное тестирование в равных условиях. Правда, два Линукса установить не удалось, ведь один оказался поломан, и разработчикам плевать на эту ситуацию. А другой просто отказывается устанавливаться без доступа к интернету. Ну и туда им дорога, таким несостоятельным операционным системам.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.