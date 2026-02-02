Похоже, что в Китае научились производить собственные авиационные двигатели.

Китайская авиастроительная компания Chengdu Aircraft Industry Group, которая является разработчиком истребителя пятого поколения J-20, опубликовала видеоматериалы, впервые демонстрирующие несколько новых и значительно усовершенствованных вариантов J-20A, проходивших испытательные полеты в январе текущего года. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Истребитель пятого поколения J-20A. Источник фото: militarywatchmagazine.com

Компания объявила об успешном завершении систематической организации испытательных полётов и подготовке "десяти типов самолетов на пяти площадках". Вероятно, в данном случае подразумеваются десять различающихся между собой вариантов, производство или переоборудование которых осуществлялось на пяти производственных площадях. Особо отмечено, что испытания включали в себя пилотируемые и беспилотные операции. Последние, как ожидается, станут отличительной особенностью J-20A. Испытания проводились как на закрытых, так и на открытых полигонах. Кроме того, подтверждено, что самолёты прошли научно-исследовательские и опытно-конструкторские, а также приемочные испытания.

MWM отмечает, что ранее аналитики использовали обозначение J-20A для самолётов, выпущенных с 2021 года и оснащённых собственными китайскими двигателями WS-10С. Однако впоследствии выяснилось, что для этих машин применяется стандартное обозначение J-20. Такое же обозначение имеют 40 серийных истребителей, построенных в 2010-х годах и получивших российские двигатели. J-20A – это новый вариант самолёта с переработанной конструкцией планера.

Наиболее заметным визуальным отличием является обновлённая задняя часть фонаря кабины. Новая форма остекления снижает аэродинамическое сопротивление, повышает эффективность при полёте на сверхзвуке и, вероятно, ещё больше способствует малой радиолокационной заметности. Кроме того, новый вариант J-20A оснащён китайскими двигателями следующего поколения WS-15. Первые кадры серийного самолёта с новыми двигателями были опубликованы в конце декабря 2025 года.

Сун Синьчжи, военный обозреватель из КНР, комментируя новые кадры истребителей J-20A в интервью государственным СМИ, отметил, что, по его мнению, испытания проводились не только для проверки соответствия истребителей стандартам летно-технических характеристик, но и для проверки комплексных оперативных возможностей всей системы воздушного боя. Эти испытания включают в себя взаимодействие пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также проверку теоретических расчётов непосредственно в ходе реальных испытательных полётов. Испытания также предполагают управление несколькими типами самолётов, размещённых на разных базах. При этом истребителю J-20A отводится не только непосредственно боевая функция, но и роль командного пункта. Способность обеспечивать командование и управление беспилотными летательными аппаратами, как ожидается, станет определяющей чертой истребителей шестого поколения, а истребители пятого поколения, обладающие такими возможностями, будут отнесены к поколению 5+.

Как считает Сун Синьчжи, J-20A получит новую авионику, каналы передачи данных, новый радар, а в его конструкции будут использованы новые композитные материалы. А двигатели WS-15 обеспечат машине большую тягу и мощность (больше, чем у любого истребителя в мире), как следствие, J-20A будет обладать самой большой дальностью полёта на сверхзвуковых скоростях.

Как сообщает MWM, интеграция двигателя WS-15 ожидалась давно. Впервые истребитель J-20, оснащённый только одной такой силовой установкой, совершил испытательный полёт в 2022 году. С двумя такими двигателями J-20 был испытан в июне 2023 года.

Благодаря значительному улучшению своих возможностей, J-20 поступает на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая гораздо быстрее, чем любой другой истребитель в мире. Предполагается, что к 2030 году ВВС НОАК будут иметь в своём распоряжении около тысячи таких самолётов.