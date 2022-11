За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Впереди идут две большие распродажи. "Черная пятница" и "Рождество". Для американского рынка - это традиция укоренившаяся в веках. "Один день год кормит". Для одних - это день посевной в поле. Для других - хороший заработок на торговле.

Предисловие

Экономика должна быть экономной, и консольный рынок не исключение. Изучив игроков консольного рынка, пришёл к выводу, что существует 4 огромные категории геймеров.

1. Экономные. Покупают самое бюджетное игровое устройство (250$ за Xbox one S с 3 играми много лет было "ТОП за свои деньги"). Много играют во Free-to-play игры. Fortnite, WoT, Apex Legends, Warzone

2. Сессионщики. Огромный пласт людей, берущих один проект и играющих только в него. Call of Duty, FiFa, GTA V, Minecraft и подобные

3.ПК Бояре. Люди далекие от консольного мира, решившие попробовать что-то новенькое. Наслушавшись блогеров и с криками "Попей геймпасс" творящие полную дичь.

4. Бывалые. Консоль используют как основное игровое устройство. Часто попадаются новички, которым знакомые посоветовали или подарили консоль.

Каждая из этих категорий по-разному относится к тратам на игры. Дать совет всем невозможно. Мое внимание будет упираться на четвертую категорию. Советы для тех, кто играет в большей части на консоли и не готов вливать много денег в игры.

Аргентина и Турция

Для комментаторов из категории "Попей геймпасс" сообщаю: Microsoft все сильнее и сильнее борется с покупателями занимающимися Абузом системы. Поднимает региональные цены и блокирует неугодных. Запрещает отправлять подарки и аннулирует подписки.

Сайт агрегатор цен

Существует несколько сайтов, по отслеживанию скидок в магазине Xbox. Есть сайты, нацеленные на сравнение цен в разных регионах и предлагающих самую оптимальную цену во время скидок и во всех регионах сразу. У каждого сайта есть свои фишки. Прорекламирую один единственный, которым сам пользуюсь несколько лет. Не самый лучший, но в нем собираются цены по всем игровым консолям. Все в одном месте с прямыми ссылками на магазины, со ссылками на русскоязычные обзоры игр. psprices.com.

Отделяем зерно от плевел

У сайтов агрегаторов есть одна интересная особенность - они информативнее и удобнее оригинальных магазинов. У агрегаторов есть фильтры. Белые и черные списки. Уведомления. Графики цен. Закладки и множество других функций, что бы хлам не отнимал время на поиски нужного лота. Умение пользоваться всеми функциями позволяет экономить массу времени. Обращаясь к рекламируемому сайту, нужно авторизоваться и он запомнит все манипуляции, что вы производили на сайте. Так, из 7000 лотов, путем фильтров и прочего, сократил число интересных мне предложений до 500. Это заняло примерно 7 часов. Остались предложения, что могут меня заинтересовать и теперь при следующих распродажах не придется тратить по 2-3 часа на поиск чего-то интересного и эксклюзивного. Перед глазами только то, на что хочется потратить деньги.

Бандлы и GOTY издания

Это первое, на что советую обращать внимание. Помимо основной скидки за игру, идет скидка на дополнения и уменьшение стоимости нескольких игр. Как пример привожу два недавних приобретения Diablo® Prime Evil Collection и Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Ultimate Edition

5 игр со всеми патчами, косметикой, оптимизацией и дополнениями по цене одной голой игры. В общей сложности только в эти проекты наиграл более 300 часов. Таких бандлов достаточно много. Игры проверенные временем и вылизанные разработчиками







Xbox Game Pass Ultimate

Ответ на этот вопрос очень прост. Сколько денег вы готовы отдавать в год за игры? Причем не за те игры, что хотите сами, а те, что вам подсовывает неизвестный дядя? Если ваш бюджет 250-300$ в год, каждый год - это интересное предложение. Если вы взяли не подписку, а приобрели игры - то у вас нет обязаловки отдавать регулярно деньги. Купили Fallout 4 G.O.T.Y и проходите ее 2-3 месяца в свое удовольствие.

Кстати, хотел найти бандл The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Fallout 4 G.O.T.Y который пару лет назад покупал за 17 евро, а его убрали с продажи, заменив Special Edition на Anniversary Edition, и подняв ценник.

Перепроходить старые игры на консолях

У многих в голове закралась мысль: "Я уже прошел все это старье сто лет назад". Таких людей можно разделить на две большие группы. Первая - у них сто лет назад были все топовые игры. Этим людям уже нет необходимости, что-то рассказывать - они все знают сами. Вторая группа - люди прошли игры на персональных компьютерах. Для таких покупателей докладываю: Игры с одним названием на консоли и ПК - это разные игры. Как пример рассмотрим Mass Effect: Andromeda

Пользователь на ПК почти всегда бегает со снайперской винтовкой и в модификациях делает упор на урон. Бои происходят на средне-дальних дистанциях. Попасть белке в глаз через пол карты - плевое дело. Игроки на геймпаде делают упор на дробовики, ближний бой и малую дистанцию. Регулярно используют стрейфы, прыжки и уклонения. Они не могут в полной мере использовать дальнобойное оружие. То есть прохождение на консолях и ПК сильно отличается. И так в большинстве игр. Старая игра на новом устройстве будет нести новый игровой экспириенс

Что купить?

Песочницы на десятки и сотни часов. Эти игры у меня в закладках. Игры не на слуху. Бюджетные инди проекты с необычным геймплеем. Бежать и срочно покупать смысла нет, потому стоит подождать скидочку от 70%

State of Decay 2: Juggernaut Edition и Generation Zero — Resistance Bundle





Ремастеры старых игр. Для души и ностальгии. Выбор огромен. Многие такие проекты объеденины в бандлы. Помимо ранее упомянутого Diablo, можно посмотреть в сторону:

RACCOON CITY EDITION, Mass Effect Legendary Edition, Crysis Remastered Trilogy, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Mafia Trilogy





Игры для двоих, в компании, для детей, с любимым или девушкой. Такие игры сразу идут с бонусом +10 к геймплею и обаянию

Unravel-Yarny-Bundle, Hazelight Bundle, Lego Marvel Collection





Так же существует огромнейшее число игр от издателей. Хороших и не очень. Инди проекты Point and Click продаются бандлами по 5-7 игр. Инди проекты с xbox 360 часто встречаются по 5-10 игр. Microsoft. EA. Ubisoft, Activision часто собирают свои серии игр в один пакет и отдают почти даром. Летом взял Crash Bandicoot из 5 игр.

Послесловие

К распродаже надо подходить осознанно. Спонтанные покупки неуместны. Выделяете бюджет и смотрите, какие игры хотели бы пройти. Кстати, я до сих пор не играл в Cyberpunk 2077. Знаете почему? для нее до сих пор не вышли все обещанные дополнения. Не исправили все ошибки и не оптимизировали. Игра должна быть совершенна не только визуально, но и духовно.