Пару недель назад главой всего игрового направления Microsoft стала девочка с нулевыми связями в игровом бизнесе. Очень странное и непонятное решение. Некоторые говорящие головы оправдывают событие тем, что не обязательно быть геймером, чтобы разбираться в играх. Ее задача — рулить огромной машиной, а не потакать поклонникам игровой консоли. Вот Джим Райан тоже никогда не был геймером, а исполнял свои обязанности менеджера в лучшем виде. Правда, мне непонятно, что будет, если Хидео Кодзима захочет поближе познакомиться, ведь для многих, доверие гораздо важнее контрактов.

Аша Шарма и неопределенное будущее Xbox

реклама





Я знаком с несколькими дамами, успешно руководившими бизнесом. Но у всех кейсов была особенность — они не приходили из пустоты, а создавали всё с нуля своим упорным трудом. А вот наёмных людей с нулевым опытом — удивительных историй не припомню. Именно тут захотелось вспомнить: а что было раньше в игровом подразделении Microsoft и кто привёл Xbox к вершинам славы.

Душа Xbox — Питер Мур

Создатель комьюнити Xbox. Именно он заставил геймеров восхищаться при упоминании игровой консоли Microsoft. Именно он был музой, вдохновившей десятки миллионов игроков. Только благодаря этому человеку «коробоксы» стали звёздами и желанной покупкой.

Спортивный тренер, выросший в Reebok до вице-президента. Именно он противостоял в Sega легендарной PS2 и получил громадный опыт маркетинга и прямой конкуренции. Человек точно знал, как завоевать внимание толпы и чего хотят слышать геймеры. Его перформансы и умение завести аудиторию останутся в наших сердцах. Народ сходил с ума, когда видел этого человека, и бежал в магазины за следующей консолью. Номер один в моём маленьком топе.

Питер Мур

Создатели Xbox — Джеймс Аллард и Робби Бах

реклама





Архитекторы и вдохновители консолей Xbox. Робби Бах — руководитель отдела развлечений, а Джеймс Аллард — архитектор системы. Один принимал волевые решения и выбивал бюджеты для нового продукта, второй строил экосистему. Имена этих людей стёрлись из памяти многих геймеров, но без их существования не было бы самой консоли, онлайна и легендарных эксклюзивов.

Дуэт, изменивший игровой мир. Один был «эффективным менеджером», второй — «игровым гиком». Первый решал финансовые вопросы и договаривался с нужными людьми, второй создавал шедевры и прорывные технологии. Именно Робби Бах смог уговорить Стива Балмера выделить деньги на новое направление и выйти за рамки настольных систем. Номер два в моём маленьком топе. Джеймс Аллард

Генерал Xbox — Дон Мэттрик

Большинство геймеров о консолях Microsoft знают через призму «консольных противостояний». Дичайшая конкуренция во времена PS3 и Xbox 360 стала золотой эрой видеоигр. Именно Дон Мэттрик стоял во главе армии биллибоев и мутузил конкурента по всем фронтам. Именно он популяризировал «временные эксклюзивы», соглашения по Call of Duty, и вливал тонны денег в развитие собственных эксклюзивов. Дон Мэттрик проводил агрессивную экспансию и продавливал рискованные решения. Абсолютно вся популярность чёрной коробочки сегодня — это тонны денег и сил, влитые им с 2007 по 2013 год.

Эффективный менеджер. В игровой индустрии с 17 лет. Прошёл долгий путь от создателя стартапа до поста президента по всемирным студиям Electronic Arts. В Microsoft пришёл с огромным багажом знаний и отлично разбирался в вопросе. Номер три в моём маленьком топе.

реклама





Дон Мэттрик

Крёстный отец Xbox — Стив Балмер

Технически он руководил Xbox только с июля 2013 по январь 2014 года. Но его влияние на игровое направление невозможно переоценить. Именно к Стиву Балмеру в 2004 году пришёл Тим Суини и сказал, что ваш Xbox 360 — это кусок детской неожиданности. На этом творении не идёт моя новенькая игра на Unreal Engine 3. Либо вы тратите ещё $1 млрд на увеличение памяти с 256 до 512 мегабайт, либо получите полный провал. Стив одобрил и настоял на данных тратах в совете директоров. Также именно он приказал перенести запуск Xbox 360 на 2005 год, а потом выделил $1,5 млрд на компенсацию потерь от трёх красных огней.

Руководитель Microsoft выдал полный карт-бланш на развитие первой и второй консолей Xbox и заливал деньгами все возможные недоразумения. Лавочку прикрыл Сатья Наделла. Номер четыре в моём маленьком топе.

Стив Балмер

Ликвидатор Xbox — Фил Спенсер

реклама





Со мной часто спорят о величии Фила Спенсера. Регулярно утверждают, что Дон Мэттрик развалил игровое направление и только Филимон может спасти индустрию от позора. Приводят много разных аргументов и доводов, но забывают про факты. Под патронажем Донни вышли Halo 4 и Gears of War 3. Под руководством Фила мир узнал о Gears 5 и Halo Infinite. Я могу набросить что-то из разряда: а вот во времена Xbox 360 Redfall выйти не смог бы, но остановлюсь только на знаковых проектах, ставших лицом платформы. Это для понимания, какая пропасть между двумя руководителями, и выставка E3 2013 с тв-тв-тв тут ни при чём.

Я бы сказал — он пересидел их всех. Это единственная и главная заслуга. Веди себя тише воды, ниже травы, не отсвечивай — и всё будет хорошо. Ноль собственных инициатив. Повторение за конкурентом и тихий заплыв по течению. Фил Спенсер всю свою сознательную жизнь провел с геймдевом и протопал весь путь по корпоративной лестнице. Хороший он или плохой — это лишь мнение, а вот понимание мира видеоигр у него на генетическом уровне. Фил Спенсер

Послесловие

В истории игрового подразделения Microsoft было несколько заметных фигур. У каждого были уникальные способности и навыки: менеджер, маркетолог, гик, геймер. Но всех их объединяло одно — близость к игровому бизнесу. Больше половины своей сознательной жизни они провели в одной отрасли и обладали отличным шестым чувством. Каждый понимал отведенную им роль в процессе и отыгрывал её на 117%.



Сейчас у руля огромного конгломерата ставят человека, что меняет свою работу как перчатки. Нулевая стабильность и далёкость от целевой аудитории. Раньше Xbox строили профессионалы, жившие видеоиграми. Теперь этим направлением руководят менеджеры, для которых игры — всего лишь строка в отчете. Именно здесь проявляется будущее Xbox.