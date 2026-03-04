Сайт Конференция
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ

К нам на тест попала уникальная системная плата на чипсете AMD X870E , которая выделяется своим необычным дизайном с обратным расположением разъёмов и светлой цветовой гаммой. Такой вариант подойдет не только для геймеров, но и для создания рабочей станции начального уровня.
Оглавление

Вступление

С выпуском нового поколения процессоров Ryzen компания AMD решила обновить чипсеты. Революции не случилось, произошла банальная перемаркировка. Что касается опций в виде USB 4.0, то комплектом просто идёт отдельный дополнительный контроллер. Зато теперь даже у чипсета AMD B850 есть официальная поддержка интерфейса PCI-e 5.0, что иногда бывает полезно при использовании современных видеокарт и новейших SSD M.2 накопителей.

В целом идея с обновлением наименования неплохая, и теперь пользователь при покупке платы на обновлённом чипсете может примерно представлять её возможности. Не так давно в моду начали входить материнские платы, где основная часть разъёмов и коннекторов расположена с обратной стороны. Для них выпускают специальные корпуса, где во внутренней стенке есть специальные технологические отверстия для подключения кабелей к этим разъёмам и коннекторам. Все же слоты и процессорный сокет находятся спереди, поэтому плата получается как бы двухсторонняя. У компании MSI есть своя линейка таких устройств, где в названии закодированы две буквы PZ, что означает Project Zero.

Идея спрятать провода не нова и её просто воплотили в жизнь. В этом плане у компании MSI есть не только соответствующие материнские платы, но и корпуса, которые их поддерживают. Поэтому для сборки такой системы производитель предлагает готовые решения, где постепенно добавляются новые модели. Сами они скорее среднего уровня, поскольку относятся к линейке MSI MAG (MSI Arsenal Gaming). Я уже рассматривал системные платы этой серии, но они были на платформе Intel.

Сегодня очередь дошла до AMD на новом флагманском чипсете AMD X870E. Это не просто чипсет, а набор из двух одинаковых чипов, которые позволяют расширить функциональность устройства и увеличить количество популярных портов. Что касается новых интерфейсов, то контроллер PCI-e 5.0 скрыт в процессоре, а USB 4.0 реализован отдельным чипом. Сама модель называется MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ. Я рассматривал материнскую плату MSI MAG X870E Tomahawk WIFI, и она была тёмная, а вот эта версия MAX PZ уже светлая, хотя нигде в названии это не указано.

450x196 27 KB. Big one: 1500x652 219 KB

Рассмотрим новую материнскую плату более детально и попробуем найти какие-то отличия с MSI MAG X870E Tomahawk WIFI, помимо разъёмов, расположенных с обратной стороны.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычном оформлении, но вот сама упаковка отличается от обычной из-за особенностей устройства. Фон серый и невзрачный. Ситуацию немного спасает зелёная вставка и предостерегающая наклейка внизу.

450x356 33 KB. Big one: 1500x1186 219 KB

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. В нижнем правом углу есть традиционная для платформ AMD вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD X870E. Если кто-то до сих пор ещё не знает, то это связка из двух AMD B650E, как и в случае с X670E.

450x380 36 KB. Big one: 1500x1266 308 KB

Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо, но как-то мрачновато. Заднюю сторону снова отдали на откуп маркетологам, которые перечисляют важные достоинства и нужные технические решения, представленные в этой материнской плате.

450x383 46 KB. Big one: 1500x1276 367 KB

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру расположено крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Основное отличие в упаковке – это то, что сверху предусмотрен цветной картонный чехол, который сдвигается, и за ним прячется чёрная картонная коробка, которая раскрывается на две половины.

450x352 15 KB. Big one: 1500x1173 114 KB

Сама материнская плата лежит на нижней части, где по центру есть островок, который её поддерживает снизу, а все разъёмы по краям висят в воздухе. Дополнительно она упакована в антистатический пакет.

450x281 33 KB. Big one: 1500x935 224 KB

Основная часть комплекта поставки спрятана как раз в том самом острове, где есть отсек, закрытый откидной крышкой.

450x173 18 KB. Big one: 1500x577 133 KB

Сам комплект, кстати, не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x176 24 KB. Big one: 1500x586 196 KB
  • Краткое руководство пользователя;
  • Буклет с какой-то акцией от MSI;
  • Комплект наклеек;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

450x261 40 KB. Big one: 1500x870 272 KB

Список аксессуаров тоже не очень большой.

450x322 45 KB. Big one: 1500x1073 357 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;
  • Фирменная флешка с ПО;
  • Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

В целом жаловаться не на что, в комплекте есть всё самое необходимое. Кабелей SATA маловато, но это новый тренд. Заглушка задней панели уже установлена на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. По внешнему виду плата не сильно похожа на другие модели из серии Tomahawk потому, что она светлая и на ней отсутствуют яркие зелёные надписи или узоры.

450x383 47 KB. Big one: 1500x1276 410 KB

Сама плата получается двухцветная. Спереди она белая, а с обратной стороны серая. Обе поверхности матовые, но на них присутствуют глянцевые узоры и надписи. Спереди они серые, а с противоположной стороны – белые. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой.

Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Это объясняется тем, что практически вся передняя поверхность закрыта металлическими элементами. Это не только радиаторы. С передней стороны она практически вся закрыта различными металлическими вставками и панелями. Они носят не только декоративный характер, но и обеспечивают защиту устройства.

450x352 43 KB. Big one: 1500x1173 373 KB

Эту плату можно считать флагманской в линейке MSI Arsenal Gaming. Есть ещё похожая модель без букв PZ в названии. Отличие не только в размещении разъёмов, там они расположены классическим образом, но и в цветовой палитре потому, что плата MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI почти чёрная. Здесь мы также видим развитую систему охлаждения, которая состоит из нескольких радиаторов. Подсветки тут нет. Есть лишь надписи и различные узоры.

450x337 37 KB. Big one: 1500x1122 326 KB

С обратной стороны платы элементов не так много, но они всё же есть. Также там находится множество разъёмов и коннекторов. Задняя поверхность серого цвета и поэтому все надписи выполнены белым цветом. Присутствуют уже привычные маркеры, которые показывают места на плате для втулок на корпусе. Производитель в очередной раз намекает, что неплохо бы убрать втулки с этих мест. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Всё это выведено с обратной стороны, но в тех же местах, что обычно спереди. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

450x280 32 KB. Big one: 1500x932 322 KB

В правом верхнем углу размещена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Этого оказалось недостаточно и для большей информативности добавили ещё индикатор POST-кодов.

450x360 49 KB. Big one: 1500x1199 351 KB

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон используются защёлки. Это опять же характерно для AMD. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Производитель рекомендует оперировать с режимами DDR5-6000 и DDR5-6400. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO. Контакты слотов памяти пропаяны спереди, а не с обратной стороны.

450x280 44 KB. Big one: 1500x934 338 KB

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8400 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Тем не менее, все настройки следует производить аккуратно. Уже на новых процессорах AMD Ryzen 7 9800X3D были случаи выхода их из строя при включении EXPO. Пока какой-то конкретной статистики нет, но лучше всё перепроверить. Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 48 Гбайт, что в общей сложности даёт 192 Гбайт. Планки по 64 Гбайт уже можно найти в продаже, но стоимость их достаточно высока в отличие от частот.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы Socket AM5. Поэтому производитель решил здесь ничего не менять, даже номинал у SPS-сборок.

450x343 64 KB. Big one: 1500x1143 439 KB

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70 А.

450x210 27 KB. Big one: 1500x700 223 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857. На плате прошлого поколения был он же.

450x450 54 KB

MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ позиционируется больше как универсальная плата. Она может успешно подойти как геймеру, так и для создания рабочей станции начального уровня. Для разгона? В каком-то смысле потому, что память тут неплохо разгоняется, но есть ли в этом какой-то практический смысл?

Зачастую хватает частоты памяти DDR5-6000 с низкими таймингами. Под процессор подбирают режим работы PBO, настраивают «кривую» и стремятся выжать максимальную производительность на каком-то диапазоне. При желании потребление можно подкрутить на любом процессоре, но штатно плата сама его немного завышает. Тем более в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в 120 Вт.

Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 300 Вт в стоке.

450x290 41 KB. Big one: 1500x967 309 KB

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

450x318 54 KB. Big one: 1500x1060 418 KB

Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и кажутся неокрашенными, но скорее всего покрыты защитным лаком.

450x264 26 KB. Big one: 1500x881 264 KB

В любом случае все верхние навесные элементы изготовлены из алюминиевого сплава и выполнены в одном оттенке. Под боковым радиатором транзисторных сборок скрывается ещё один небольшой для контроллера USB 4.0.

450x158 16 KB. Big one: 1500x525 191 KB

Поверхность всех радиаторов и панелей матовая, шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые термопрокладки разной толщины. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из нескольких радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов.

450x221 20 KB. Big one: 1500x736 234 KB

Два слота M.2 получают линии от процессора, поэтому в зависимости от его модели они могут работать в режиме PCI-e 5.0 или PCI-e 4.0. Оставшиеся обеспечиваются чипсетом, поэтому работают в режиме PCI-e 4.0. У верхнего и нижнего слота есть свой радиатор. Только верхний оборудован быстросъёмным механизмом.

450x253 36 KB. Big one: 1500x842 289 KB

Ещё один радиатор предназначается для двух средних слотов M.2. Он уже крепится четырьмя винтами. Везде используются одинаковые термопрокладки.

450x372 34 KB. Big one: 1500x1239 349 KB

Радиатор чипсета достаточно крупный и массивный. Это объясняется тем, что под ним скрываются сразу два чипсета. Поэтому он крепится с обратной стороны сразу шестью винтами.

450x192 27 KB. Big one: 1500x639 205 KB

В качестве термоинтерфейса используются пластичные термопрокладки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это CrossFire из двух чипсетов AMD B650E, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

450x263 32 KB. Big one: 1500x878 251 KB

В данном случае реализовано четыре порта SATA. Так как здесь разъёмы расположены с обратной стороны и в этом заключается основная особенность устройства, то это не обошло порты SATA. Поскольку мы смотрим с обратной стороны, то все они расположены по левому краю и смотрят назад. Рядом с ними распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1, а также коннектор EZ Conn.

450x307 34 KB. Big one: 1500x1023 308 KB

Поскольку мы смотрим с обратной стороны, то теперь уже в левом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Левее установлены три разъёма 4-pin FAN, одна колодка USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, а немного выше есть два разъёма для RGB подсветки 12В и ещё один 5В ARGB.

450x285 30 KB. Big one: 1500x951 218 KB

Затем можно увидеть разъём питания PCI-e 8-pin, ещё один разъёма 4-pin FAN, и ещё по одному разъёму для RGB 12В и 5В ARGB.

450x248 24 KB. Big one: 1500x828 184 KB

В правом нижнем углу с обратной стороны находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели. Специальные конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080 расположены спереди.

450x450 46 KB

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 размещен чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

450x450 51 KB

Под собственным радиатором скрывается микросхема USB 4.0 контроллера ASMedia ASM4242.

450x450 43 KB

На этой плате мы видим три слота расширения PCI-e x16. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой.

450x246 31 KB. Big one: 1500x819 267 KB

Именно он получает свои линии PCI-e непосредственно от процессора. Опять же тут есть зависимость от используемого процессора. Только у 7000 и 9000 моделей есть возможность работать с интерфейсом PCI-e 5.0 в полном объёме.

Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Средний слот ограничен до PCI-e x1, а нижний до PCI-e x4.

450x352 49 KB. Big one: 1500x1173 407 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x211 37 KB. Big one: 713x334 82 KB
  • Два разъёма USB 4.0 Type-C;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7925.

Технические характеристики

Модель MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серии для Socket AM5
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4
Системная логика AMD X870E (2 х B650E)
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 - 8400 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x1);
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4)
Поддержка Multi-GPU н/д
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4; (зависит от модели процессора)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8126;
1 x MediaTek MT7925
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (AMD X870E)
USB 3.2 Gen1 3 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E)
USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E)
USB 4.0 ASMedia ASM4242
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 4 с DP;
4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
3 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x ClrSMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

При обзоре самой платы я не упомянул, что здесь используется более ёмкая микросхема BIOS на 64 Мбайт, о чем производитель упоминает везде. Вероятно, это задел для возможного использования следующего поколения процессоров, но подробной информации или какой-то гарантии на этот счёт пока нет. При обновлении файл также весит почти 32 Мбайт, как обычно, и в целом я чего-то принципиально нового не увидел.

На этом поколении устройств используется оболочка, которая называется CLICK BIOS X. В новом поколении была заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти, теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока таких вариантов немного). Зачем его разгонять? На этот вопрос, скорее, всего не ответит даже сам ИИ. Все остальные функции принципиально не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и находится в одном разделе.

Структура меню не поменялась, что будет удобно при переходе с другой модели MSI.

И, конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;
  • Охлаждение: SAMA L70;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ, версия BIOS – А.30;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);
  • Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 5060;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

450x298 49 KB. Big one: 1500x994 415 KB

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей и даже накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr установился без проблем. На открытом стенде плату устанавливать не очень комфортно. Для этого пришлось найти небольшую коробку, чтобы её можно было использовать как остров, на который сверху положить плату, а снизу подключить разъёмы. Также я столкнулся с тем, что есть определённый риск загнуть контакты в коннекторах. Плату иногда приходится класть на ровную поверхность, что может привести к таким повреждениям. Самое уязвимое место – разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса, который расположен в углу.

Память я использовал практически Noname, но на чипах SKhynix A-Die. В режиме DDR5-6000 они могут работать без проблем, ведь в SPD даже зашит такой профиль EXPO.

Процессор я не стал сильно мучить и довёл его потребление примерно до 150 Вт. Этот режим использовал просто для разогрева, а на постоянной основе я бы, конечно же, поигрался с PBO и curve, чтобы снизить его и повысить частоты в нагрузке.

AIDA64 GPGPU:

450x298 57 KB. Big one: 1431x949 402 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x433 65 KB. Big one: 827x795 182 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x321 46 KB. Big one: 1381x985 367 KB

AIDA64 AES:

450x321 45 KB. Big one: 1381x985 364 KB

AIDA64 SHA3:

450x321 45 KB. Big one: 1381x985 364 KB

AIDA64 FP32 RayTrace:

450x321 46 KB. Big one: 1381x985 369 KB

AIDA64 FP64 RayTrace:

450x321 45 KB. Big one: 1381x985 370 KB

Cinebench R20:

450x361 50 KB. Big one: 1484x1192 338 KB

Cinebench R23:

450x352 42 KB. Big one: 1412x1103 267 KB

Cinebench 2024:

450x381 31 KB. Big one: 1403x1189 177 KB

3DMark CPU Profile:

450x260 32 KB. Big one: 1500x868 221 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x316 38 KB. Big one: 1500x1052 236 KB

Winrar:

450x429 44 KB

7-Zip:

450x289 32 KB. Big one: 1100x706 187 KB

CrystalDiskMark:

450x232 45 KB

AS SSD:

450x450 62 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x302 54 KB. Big one: 1276x855 254 KB

PCMark 10:

450x327 35 KB. Big one: 1500x1089 226 KB
450x327 31 KB. Big one: 1500x1089 244 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не выявилось.

450x200 42 KB. Big one: 1500x667 223 KB

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

450x200 40 KB. Big one: 1500x667 212 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x175 21 KB. Big one: 606x236 37 KB

24 бит, 192 кГц

450x175 22 KB. Big one: 606x236 38 KB

Заключение

MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ – это по-своему уникальный продукт по нескольким причинам. Начнём с того, что в целом плат с обратным расположением разъёмов на рынке пока не так много, и каждая такая модель воспринимается как подарок для «проводных хейтеров». Меня больше всего удивило, что плата светлая, хотя в названии это никак не отражается. Разумнее было бы выпустить ещё альтернативную тёмную версию, ведь не всем нужна светлая сборка, а корпуса с поддержкой подобных плат бывают в том числе и чёрные. В данном случае модификация с обратным расположением разъёмов светлая, а с классическим – тёмная.

Основным существенным отличием от модели MSI MAG X870E Tomahawk WIFI без приставки MAX является наличие микросхемы BIOS на 64 Мбайт. Что это даёт на практике сейчас, сказать трудно. Возможно, с этим связана поддержка процессоров Zen 6, но об этом говорить пока рановато. В плане разгона оперативной памяти и подсистемы питания процессора функциональность новинки не сильно изменилась. Кроме этого, все алгоритмы PBO работают аналогично, а память можно использовать самую простую типа DDR5-6000 или DDR5-6400. За высокими скоростями гоняться на этой платформе нет смысла, но частоты DDR5-8000 вполне достижимы.

Так или иначе, MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ – это самобытное и уникальное устройство. На данный момент у производителя банально нет ещё одной похожей платы на флагманском чипсете AMD X870E с обратным расположением разъёмов. Tomahawk – это практически топовая версия в линейке MAG, далее идёт только MPG и MEG, но там таких плат пока нет. Нечто похожее есть в линейке PRO, но там модели сильно проще. Данная материнская плата выделяется ещё обилием металлических элементов. Практически вся её передняя сторона закрыта алюминиевыми деталями. Из-за этого она получается тяжёлая и необычная. Быстросъёмный радиатор для накопителей SSD M.2 тут всего один, но этого достаточно. Также есть механизм для фиксации и извлечения видеокарты.

Присутствует индикатор POST-кодов, как на более дорогих устройствах. При этом привычные четыре светодиода, которые частично заменяют этот индикатор, также остались. Также плата может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения. Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать универсальной, а не просто геймерской. В целом для разгона есть всё самое необходимое и разобраться с настройками может каждый.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ получает награду:

200x109 15 KB

