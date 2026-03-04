Оглавление

Вступление

С выпуском нового поколения процессоров Ryzen компания AMD решила обновить чипсеты. Революции не случилось, произошла банальная перемаркировка. Что касается опций в виде USB 4.0, то комплектом просто идёт отдельный дополнительный контроллер. Зато теперь даже у чипсета AMD B850 есть официальная поддержка интерфейса PCI-e 5.0, что иногда бывает полезно при использовании современных видеокарт и новейших SSD M.2 накопителей.

В целом идея с обновлением наименования неплохая, и теперь пользователь при покупке платы на обновлённом чипсете может примерно представлять её возможности. Не так давно в моду начали входить материнские платы, где основная часть разъёмов и коннекторов расположена с обратной стороны. Для них выпускают специальные корпуса, где во внутренней стенке есть специальные технологические отверстия для подключения кабелей к этим разъёмам и коннекторам. Все же слоты и процессорный сокет находятся спереди, поэтому плата получается как бы двухсторонняя. У компании MSI есть своя линейка таких устройств, где в названии закодированы две буквы PZ, что означает Project Zero.

Идея спрятать провода не нова и её просто воплотили в жизнь. В этом плане у компании MSI есть не только соответствующие материнские платы, но и корпуса, которые их поддерживают. Поэтому для сборки такой системы производитель предлагает готовые решения, где постепенно добавляются новые модели. Сами они скорее среднего уровня, поскольку относятся к линейке MSI MAG (MSI Arsenal Gaming). Я уже рассматривал системные платы этой серии, но они были на платформе Intel.

Сегодня очередь дошла до AMD на новом флагманском чипсете AMD X870E. Это не просто чипсет, а набор из двух одинаковых чипов, которые позволяют расширить функциональность устройства и увеличить количество популярных портов. Что касается новых интерфейсов, то контроллер PCI-e 5.0 скрыт в процессоре, а USB 4.0 реализован отдельным чипом. Сама модель называется MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ. Я рассматривал материнскую плату MSI MAG X870E Tomahawk WIFI, и она была тёмная, а вот эта версия MAX PZ уже светлая, хотя нигде в названии это не указано.

Рассмотрим новую материнскую плату более детально и попробуем найти какие-то отличия с MSI MAG X870E Tomahawk WIFI, помимо разъёмов, расположенных с обратной стороны.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычном оформлении, но вот сама упаковка отличается от обычной из-за особенностей устройства. Фон серый и невзрачный. Ситуацию немного спасает зелёная вставка и предостерегающая наклейка внизу.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. В нижнем правом углу есть традиционная для платформ AMD вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD X870E. Если кто-то до сих пор ещё не знает, то это связка из двух AMD B650E, как и в случае с X670E.

Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо, но как-то мрачновато. Заднюю сторону снова отдали на откуп маркетологам, которые перечисляют важные достоинства и нужные технические решения, представленные в этой материнской плате.

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру расположено крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Основное отличие в упаковке – это то, что сверху предусмотрен цветной картонный чехол, который сдвигается, и за ним прячется чёрная картонная коробка, которая раскрывается на две половины.

Сама материнская плата лежит на нижней части, где по центру есть островок, который её поддерживает снизу, а все разъёмы по краям висят в воздухе. Дополнительно она упакована в антистатический пакет.

Основная часть комплекта поставки спрятана как раз в том самом острове, где есть отсек, закрытый откидной крышкой.

Сам комплект, кстати, не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Краткое руководство пользователя;

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Список аксессуаров тоже не очень большой.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Фирменная флешка с ПО;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

В целом жаловаться не на что, в комплекте есть всё самое необходимое. Кабелей SATA маловато, но это новый тренд. Заглушка задней панели уже установлена на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. По внешнему виду плата не сильно похожа на другие модели из серии Tomahawk потому, что она светлая и на ней отсутствуют яркие зелёные надписи или узоры.

Сама плата получается двухцветная. Спереди она белая, а с обратной стороны серая. Обе поверхности матовые, но на них присутствуют глянцевые узоры и надписи. Спереди они серые, а с противоположной стороны – белые. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой.

Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Это объясняется тем, что практически вся передняя поверхность закрыта металлическими элементами. Это не только радиаторы. С передней стороны она практически вся закрыта различными металлическими вставками и панелями. Они носят не только декоративный характер, но и обеспечивают защиту устройства.

Эту плату можно считать флагманской в линейке MSI Arsenal Gaming. Есть ещё похожая модель без букв PZ в названии. Отличие не только в размещении разъёмов, там они расположены классическим образом, но и в цветовой палитре потому, что плата MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI почти чёрная. Здесь мы также видим развитую систему охлаждения, которая состоит из нескольких радиаторов. Подсветки тут нет. Есть лишь надписи и различные узоры.

С обратной стороны платы элементов не так много, но они всё же есть. Также там находится множество разъёмов и коннекторов. Задняя поверхность серого цвета и поэтому все надписи выполнены белым цветом. Присутствуют уже привычные маркеры, которые показывают места на плате для втулок на корпусе. Производитель в очередной раз намекает, что неплохо бы убрать втулки с этих мест. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Всё это выведено с обратной стороны, но в тех же местах, что обычно спереди. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу размещена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Этого оказалось недостаточно и для большей информативности добавили ещё индикатор POST-кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон используются защёлки. Это опять же характерно для AMD. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Производитель рекомендует оперировать с режимами DDR5-6000 и DDR5-6400. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO. Контакты слотов памяти пропаяны спереди, а не с обратной стороны.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8400 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Тем не менее, все настройки следует производить аккуратно. Уже на новых процессорах AMD Ryzen 7 9800X3D были случаи выхода их из строя при включении EXPO. Пока какой-то конкретной статистики нет, но лучше всё перепроверить. Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 48 Гбайт, что в общей сложности даёт 192 Гбайт. Планки по 64 Гбайт уже можно найти в продаже, но стоимость их достаточно высока в отличие от частот.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы Socket AM5. Поэтому производитель решил здесь ничего не менять, даже номинал у SPS-сборок.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857. На плате прошлого поколения был он же.

MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ позиционируется больше как универсальная плата. Она может успешно подойти как геймеру, так и для создания рабочей станции начального уровня. Для разгона? В каком-то смысле потому, что память тут неплохо разгоняется, но есть ли в этом какой-то практический смысл?

Зачастую хватает частоты памяти DDR5-6000 с низкими таймингами. Под процессор подбирают режим работы PBO, настраивают «кривую» и стремятся выжать максимальную производительность на каком-то диапазоне. При желании потребление можно подкрутить на любом процессоре, но штатно плата сама его немного завышает. Тем более в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в 120 Вт.

Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 300 Вт в стоке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и кажутся неокрашенными, но скорее всего покрыты защитным лаком.

В любом случае все верхние навесные элементы изготовлены из алюминиевого сплава и выполнены в одном оттенке. Под боковым радиатором транзисторных сборок скрывается ещё один небольшой для контроллера USB 4.0.

Поверхность всех радиаторов и панелей матовая, шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые термопрокладки разной толщины. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из нескольких радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов.

Два слота M.2 получают линии от процессора, поэтому в зависимости от его модели они могут работать в режиме PCI-e 5.0 или PCI-e 4.0. Оставшиеся обеспечиваются чипсетом, поэтому работают в режиме PCI-e 4.0. У верхнего и нижнего слота есть свой радиатор. Только верхний оборудован быстросъёмным механизмом.

Ещё один радиатор предназначается для двух средних слотов M.2. Он уже крепится четырьмя винтами. Везде используются одинаковые термопрокладки.

Радиатор чипсета достаточно крупный и массивный. Это объясняется тем, что под ним скрываются сразу два чипсета. Поэтому он крепится с обратной стороны сразу шестью винтами.

В качестве термоинтерфейса используются пластичные термопрокладки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это CrossFire из двух чипсетов AMD B650E, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано четыре порта SATA. Так как здесь разъёмы расположены с обратной стороны и в этом заключается основная особенность устройства, то это не обошло порты SATA. Поскольку мы смотрим с обратной стороны, то все они расположены по левому краю и смотрят назад. Рядом с ними распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1, а также коннектор EZ Conn.

Поскольку мы смотрим с обратной стороны, то теперь уже в левом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Левее установлены три разъёма 4-pin FAN, одна колодка USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, а немного выше есть два разъёма для RGB подсветки 12В и ещё один 5В ARGB.

Затем можно увидеть разъём питания PCI-e 8-pin, ещё один разъёма 4-pin FAN, и ещё по одному разъёму для RGB 12В и 5В ARGB.

В правом нижнем углу с обратной стороны находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели. Специальные конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080 расположены спереди.

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 размещен чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

Под собственным радиатором скрывается микросхема USB 4.0 контроллера ASMedia ASM4242.

На этой плате мы видим три слота расширения PCI-e x16. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой.

Именно он получает свои линии PCI-e непосредственно от процессора. Опять же тут есть зависимость от используемого процессора. Только у 7000 и 9000 моделей есть возможность работать с интерфейсом PCI-e 5.0 в полном объёме.

Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Средний слот ограничен до PCI-e x1, а нижний до PCI-e x4.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 4.0 Type-C;

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C;

Три разъёма USB 3.2 Gen1;

Один сетевой разъём RJ-45;

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7925.

Технические характеристики

Модель MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X870E (2 х B650E) Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 - 8400 (разгон) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x1);

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4; (зависит от модели процессора) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8126;

1 x MediaTek MT7925 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (AMD X870E) USB 3.2 Gen1 3 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E) USB 4.0 ASMedia ASM4242 Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 4 с DP;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

3 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrSMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

При обзоре самой платы я не упомянул, что здесь используется более ёмкая микросхема BIOS на 64 Мбайт, о чем производитель упоминает везде. Вероятно, это задел для возможного использования следующего поколения процессоров, но подробной информации или какой-то гарантии на этот счёт пока нет. При обновлении файл также весит почти 32 Мбайт, как обычно, и в целом я чего-то принципиально нового не увидел.

На этом поколении устройств используется оболочка, которая называется CLICK BIOS X. В новом поколении была заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти, теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока таких вариантов немного). Зачем его разгонять? На этот вопрос, скорее, всего не ответит даже сам ИИ. Все остальные функции принципиально не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и находится в одном разделе.

Структура меню не поменялась, что будет удобно при переходе с другой модели MSI.

И, конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: SAMA L70;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ, версия BIOS – А.30;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 5060;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей и даже накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr установился без проблем. На открытом стенде плату устанавливать не очень комфортно. Для этого пришлось найти небольшую коробку, чтобы её можно было использовать как остров, на который сверху положить плату, а снизу подключить разъёмы. Также я столкнулся с тем, что есть определённый риск загнуть контакты в коннекторах. Плату иногда приходится класть на ровную поверхность, что может привести к таким повреждениям. Самое уязвимое место – разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса, который расположен в углу.

Память я использовал практически Noname, но на чипах SKhynix A-Die. В режиме DDR5-6000 они могут работать без проблем, ведь в SPD даже зашит такой профиль EXPO.

Процессор я не стал сильно мучить и довёл его потребление примерно до 150 Вт. Этот режим использовал просто для разогрева, а на постоянной основе я бы, конечно же, поигрался с PBO и curve, чтобы снизить его и повысить частоты в нагрузке.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP32 RayTrace:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar:

7-Zip:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не выявилось.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ – это по-своему уникальный продукт по нескольким причинам. Начнём с того, что в целом плат с обратным расположением разъёмов на рынке пока не так много, и каждая такая модель воспринимается как подарок для «проводных хейтеров». Меня больше всего удивило, что плата светлая, хотя в названии это никак не отражается. Разумнее было бы выпустить ещё альтернативную тёмную версию, ведь не всем нужна светлая сборка, а корпуса с поддержкой подобных плат бывают в том числе и чёрные. В данном случае модификация с обратным расположением разъёмов светлая, а с классическим – тёмная.

Основным существенным отличием от модели MSI MAG X870E Tomahawk WIFI без приставки MAX является наличие микросхемы BIOS на 64 Мбайт. Что это даёт на практике сейчас, сказать трудно. Возможно, с этим связана поддержка процессоров Zen 6, но об этом говорить пока рановато. В плане разгона оперативной памяти и подсистемы питания процессора функциональность новинки не сильно изменилась. Кроме этого, все алгоритмы PBO работают аналогично, а память можно использовать самую простую типа DDR5-6000 или DDR5-6400. За высокими скоростями гоняться на этой платформе нет смысла, но частоты DDR5-8000 вполне достижимы.

Так или иначе, MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ – это самобытное и уникальное устройство. На данный момент у производителя банально нет ещё одной похожей платы на флагманском чипсете AMD X870E с обратным расположением разъёмов. Tomahawk – это практически топовая версия в линейке MAG, далее идёт только MPG и MEG, но там таких плат пока нет. Нечто похожее есть в линейке PRO, но там модели сильно проще. Данная материнская плата выделяется ещё обилием металлических элементов. Практически вся её передняя сторона закрыта алюминиевыми деталями. Из-за этого она получается тяжёлая и необычная. Быстросъёмный радиатор для накопителей SSD M.2 тут всего один, но этого достаточно. Также есть механизм для фиксации и извлечения видеокарты.

Присутствует индикатор POST-кодов, как на более дорогих устройствах. При этом привычные четыре светодиода, которые частично заменяют этот индикатор, также остались. Также плата может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения. Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать универсальной, а не просто геймерской. В целом для разгона есть всё самое необходимое и разобраться с настройками может каждый.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ получает награду: