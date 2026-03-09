Версия AMD Limited Edition как минимум поставляется со смещённым креплением.

Компания ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 с однобашенной конструкцией высотой 151 мм, одним вентилятором и пятью тепловыми трубками прямого контакта, сообщает ITHome. В Китае кулер уже продаётся, доступна базовая версия и версия для платформы AMD AM5 под названием AMD Limited Edition.

Источник изображения: ID-COOLING

Версия ID-COOLING FROZN 510 для платформы AMD AM5 отличается наличием красных акцентов и комплектуется монтажным кронштейном для установки кулера со смещением на 5 мм. Тепловые трубки в основании кулера расположены по схеме 2+2+1, чтобы улучшить отвод тепла от процессоров AMD. Не уточняется, применяется ли данная схема во всех вариантах кулера или только в варианте для платформы AMD.

Кулер комплектуется 120-мм вентилятором серии AT-120 со скоростью вращения до 3000 оборотов в минуту. Расход воздуха достигает 83 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума до 36,5 дБА и максимальном статическом давлении 5,04 мм вод ст. Вентилятор оснащается двойным шарикоподшипником и крыльчаткой с кольцом для создания мощного направленного потока воздуха.

Стандартная версия кулера в Китае продаётся по цене от 139 юаней, цена версии AMD Limited Edition начинается от 159 юаней.