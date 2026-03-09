NV-UV работает как дополнение к MSI Afterburner и позволяет снизить напряжение GPU одним кликом

Пользователи получили новый эффективный инструмент для тонкой настройки производительности современных видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50. Утилита представляет собой надстройку для популярного приложения MSI Afterburner, которая значительно упрощает процедуру понижения напряжения (андервольтинга). Об этом рассказали журналисты портала Videocardz. Утилита получила название NV-UV, а её автором является энтузиаст с псевдонимом cubi2k82.

Источник изображения: videocardz.com

Пользователи могут выбрать один из готовых профилей: Eco, Balanced, Performance или Max. Кроме готовых профилей, доступна настройка напряжений вручную, создание собственных конфигураций и автоматический подбор оптимальных значений для конкретных игр благодаря специальному режиму UV-Pilot.

Для проверки стабильности системы предусмотрены встроенные стресс-тесты на уровне API DirectX 12 и трассировки лучей (DXR). Дополнительно программа включает мониторинг температуры и нагрузки в режиме реального времени, а также поддержку режима энергосбережения в простое и защиту системы от сбоев.

На данный момент NV-UV официально поддерживает четыре модели видеокарт нового поколения: GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Для оптимальной работы программы требуются драйверы серии 590 и операционная система Windows 11 x64.

Несмотря на очевидное удобство и потенциал инструмента, NV-UV пока доступен лишь ограниченному кругу тестировщиков. Информация о сроках его публичного релиза отсутствует.