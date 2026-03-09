Сборку снабдили 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Видеокарта Nvidia GeForce GTX 780, оснащённая 3 ГБ видеопамяти GDDR5 и 384-битной шиной, дебютировала в 2013 году в качестве высокопроизводительной модели, но может ли она обеспечить комфортные показатели в играх, популярных среди геймеров в 2026 году — на этот вопрос решил ответить энтузиаст YouTube-канала zWORMz Gaming.

Может быть интересно

Источник фото: zWORMz Gaming/YouTube

Он протестировал видеоадаптер совместно с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL28, который обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Red Dead Redemption 2 (1080p, низкие настройки графики, качество текстур Ultra) – 44 fps/32 fps

ARC Raiders (1080p, низкие настройки) – 47 fps/37 fps

PUBG: Battlegrounds (1080p, средние настройки) – 71 fps/54 fps

Cyberpunk 2077 (720p, низкие настройки) – 43 fps/29 fps

Grand Theft Auto V Legacy (1080p, очень высокие настройки) – 106 fps/64 fps

Grand Theft Auto V Legacy (1080p, очень высокие настройки, MSAA 2x) – 76 fps/52 fps

Delta Force (1080p, низкие настройки) – 69 fps/44 fps

Dota 2 (1080p, высокие настройки) – 129 fps/90 fps

Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки) – 117 fps/67 fps

Kingdom Come: Deliverance (1080p, средние настройки) – 51 fps/40 fps

Fortnite (1080p, пресет Performance) – 155 fps/107 fps

Black Myth: Wukong (720p, самые низкие настройки, FSR 3 33%) – 48 fps/7 fps

Days Gone (1080p, средние настройки) – 51 fps/38 fps

Hogwarts Legacy (1080p, низкие настройки) – 36 fps/26 fps

Overwatch 2 (1080p, высокие настройки) – 97 fps/65 fps

Rust (1080p, средние настройки) – 43 fps/31 fps

DayZ (1080p, средние настройки) – 90 fps/68 fps

Battlefield V (1080p, средние настройки) – 75 fps/59 fps

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen (1080p, DX11, средние настройки) – 56 fps/46 fps

По результатам тестов видно, что GeForce GTX 780 в паре с Ryzen 7 9800X3D способна поддерживать приемлемые и даже высокие показатели частоты кадров, хотя для этого в ряде случаев придётся понижать не только настройки, но и разрешение. Также энтузиаст отмечает, что некоторые современные игры на GTX 780 попросту не запускаются, поэтому данная модель подойдёт для непритязательных геймеров, пережидающих кризис на рынке DRAM.



