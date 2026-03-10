Драйвер готов к Crimson Desert и Death Stranding 2: On The Beach.

Компания NVIDIA выпустила (PDF) графического драйвера GeForce Game Ready 595.79 WHQL с поддержкой игр Crimson Desert и Death Stranding 2: On The Beach, — обе поддерживают технологии из набора DLSS 4 и станут доступны для ПК уже на следующей неделе, в четверг 19 марта. Новые драйверы призваны обеспечить наилучший игровой опыт для владельцев совместимых видеокарт NVIDIA.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

В драйвере исправлены проблемы, из-за которых напряжение на видеокартах GeForce RTX серии 50 ограничивалось при разгоне, а тактовая частота не повышалась до ожидаемого уровня. Также устранили причины ошибок, которые возникали из-за некорректной обработки контента с multi-key DRM-защитой в браузерах на мониторах с поддержкой протоколов HDCP 1.x.

В драйвере заблаговременно устранили проблемы, которые приводили к критическим ошибкам в Crimson Desert, а также критические ошибки в момент запуска Star Citizen. С новым драйвером в Resident Evil Requiem больше не должны появляться артефакты в виде светящихся белых точек.