По слухам, технология производства останется прежней.

Корейское издание www.hankyung.com подтверждает планы компании NVIDIA возобновить выпуск видеокарт GeForce RTX 3060, сообщает TechPowerUp. Утверждается, что производство графических процессоров будет запущено на мощностях Samsung по 8-нм техпроцессу с использованием DUV-литографии (Deep Ultraviolet, глубокий ультрафиолет). Эта же технология изначально использовалась для производства чипов в 2021 году. Графические процессоры для видеокарт Ada Lovelace и Blackwell производятся на мощностях TSMC.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Издание не уточняет, производство какой конкретно версии GeForce RTX 3060 планируют возобновить. Оригинальная версия оснащалась 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной, позже была выпущена урезанная версия с 8 ГБ видеопамяти и 128-битной шиной. Непонятной остаётся и причина, по которой NVIDIA возобновляет производство RTX 3060 вместо более новой модели, такой как RTX 4060, обе оснащаются памятью GDDR6.

Возможно, это связано с тем, что для производства графических процессоров RTX 4060 и 5060 используется один и тот же 5-нм техпроцесс 4N, приоритет отдаётся более современной модели. В теории, RTX 5050 исключала необходимость в RTX 4060 и 3060, однако, по слухам, актуальную видеокарту класса 50 модернизируют памятью GDDR7, что должно сделать её ещё быстрее.

В TechPowerUp отметили, что чипы обычно жёстко привязаны к технологии производства, для которой разрабатывались, поэтому не удивительно, что графические процессоры для RTX 3060 продолжат производиться на заводах Samsung.

По последним слухам, партнёры NVIDIA начнут получать компоненты, необходимые для производства RTX 3060, в середине марта.