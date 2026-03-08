В Торжке под фундаментом дома нашли клад из 409 золотых монет эпохи Николая II, спрятанный владельцем во время революции 1917 года, но так и не востребованный.

В городе Торжок Тверской области археологи сделали находку, от которой у коллекционеров перехватило бы дыхание. Под каменным фундаментом деревянного дома на Садовой улице обнаружили клад: 409 золотых монет царской чеканки.

Монеты лежали в разбившемся кувшине с узким горлышком — такая посуда называлась «кандюшка». Когда археологи разбирали кладку, глазурованный черепок треснул, и золото рассыпалось по камням.

Большая часть монет отчеканена при Николае II. Самая старая датируется 1848 годом. Это время правления Николая I. Есть экземпляры Александра III. Самые поздние датируются 1911 годом. Некоторые монеты выпущены в рамках денежной реформы Витте 1897 года: две золотых по 7,5 рубля и десять по 15 рублей.

Общая номинальная стоимость клада достигает 4070 золотых рублей. На современные деньги это почти 20 миллионов рублей.

Скорее всего, владелец спрятал ценности в надежде когда-нибудь за ними вернуться. Но в водовороте революции 1917 года сделать это не смог. Кто именно закопал монеты, к сожалению, неизвестно. На том участке в Торжке стояло 24 дома. Там жили священники, купцы, бухгалтеры, ремесленники и казначей. Но адреса столетней давности не совпадают с современными, так что установить личность хозяина вряд ли получится.

Скоро клад покажут во Всероссийском Историко-Этнографическом музее (ВИЭМ) Торжка. Для истории это не просто деньги, а напоминание о трагическом переломе. Империя рухнула, а вместе с ней исчез и тот мир, где эти монеты были в обиходе.