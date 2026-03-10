Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
Компания Samsung объявила о сотрудничестве со студией CD Projekt Red

Samsung объявила о расширении своей платформы Odyssey 3D Hub, которая предоставляет контент для 3D-мониторов без необходимости использования специальных очков, таких как последние модели серии Odyssey. К концу текущего года пользователям будет доступно 120 игр.

Источник изображения: Engadge

Может быть интересно

Это заявление было сделано на конференции GDC 2026. В настоящее время платформа предлагает около 60 наименований. Среди анонсированных новинок этого года – «Cronos: New Dawn» и «Hell is Us», обе – высоко оцененные экшен-игры от третьего лица, вышедшие в прошлом году. Библиотека уже включает такие популярные игры, как «Stellar Blade», «Lies of P» и «Psychonauts 2». Продолжающийся рост коллекции подтверждает потенциал технологии 3D-дисплеев.

Продемонстрированные Samsung технологии произвели впечатление, особенно с учетом удобства использования, не требующего постоянного поиска идеального угла обзора, в отличие от предыдущих решений, как Nintendo 3DS. Игры выглядят превосходно, а встроенное отслеживание движений головы значительно улучшает пользовательский опыт. Samsung планомерно развивает линейку своих 3D-дисплеев с диагональю до 32 дюймов, поддерживающих работу без очков.

Источник изображения: Kaprionika

Кроме того, на GDC было объявлено о сотрудничестве с разработчиком CD Projekt Red. Хотя детали партнерства пока не разглашаются, предполагается, что оно связано с 3D-технологиями и игровым стандартом Samsung HDR10+. Известно, что CDPR и Samsung работают над интеграцией поддержки HDR10+ в игру Cyberpunk 2077.

#samsung #cd projekt red #cyberpunk 2077 #nintendo #монитор #hell is us #cronos: new dawn #odyssey 3d hub
Источник: engadget.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
10
Nintendo подала иск к правительству США о возмещении пошлин, уплаченных из-за тарифов Трампа
2
Создатели Atomic Heart выпустят игровой саундтрек на виниловых пластинках
1
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
5
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
2
В BlackRock ограничили вывод средств для инвесторов
1
Китайские ученые составили карту минералов обратной стороны Луны с помощью ИИ
1
Представлен 50-тонный карьерный бульдозер БЕЛАЗ-78542 с 550-сильным двигателем
+
Удачливый покупатель приобрёл два набора DDR5 по 64 ГБ в 16 раз дешевле их текущей цены
3
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
3
Эксперт протестировал Ryzen 5 5600X с RX 6600, RTX 3060 и Arc B580 в Resident Evil Requiem
+
Глава подразделения робототехники OpenAI ушла в отставку из-за соглашения с Пентагоном
+
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
2
Телескоп Уэбба подтвердил пролёт астероида-«убийцы городов» мимо Луны в 2032 году
3
Энтузиаст выпустил утилиту NV-UV для легкого андервольтинга видеокарт RTX 50 в один клик
1
Владелец RTX 5090 FE пожаловался на расплавление разъёма при использовании комплектного адаптера
+
Nvidia пообещала Хуангу $4 млн за успехи компании при его собственном капитале $164 млрд
3
Der8auer рассказал об обмане Thermal Grizzly со стороны китайских поставщиков на сумму 40 000 евро
5
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
+
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
6

Популярные статьи

«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
11
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
4
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
8
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
+

Сейчас обсуждают

Артур Газзаев
09:36
Это правда, но почему при этом дерьмовом строе, можно годами воровать ? И даже,у солдат во время войны? У осетин говорят- В бесхозном лесу,лиса хозяин. Слово в слово о России.
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Артур Газзаев
09:31
Ой,да ладно вам... Как- то показывали, что из хранилищ Третьяковки и при коммунистах таскали, а при демократах вообще разворовали. И это хранители истории.)))
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Blackengine
09:31
Как теперь принято успешные студии уничтожается, официально потому что "Механизм деятельности данных студий не совпадает с политикой компании по развитию генеративного ИИ в игровой индустрии".
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
Артур Газзаев
09:29
Вряд ли,что- то получат- они археологи и это их работа. Разве что,премию какую- то.Случайный человек да,получил бы 25%.
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Cowboy Huggies
08:50
Конечно.
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Michael Lo
08:06
Здравствуйте!..Согласен с Shatun29,чтобы оправдать стоимость вашей сборки надо минимум на ней "просидеть" 5 лет и потом оять менять на АМ6!Скупой платит Дважды! Автор забыл упомянуть что только у двух...
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Wanderen
07:09
Если зашел разговор о игре на которую больше всего было потрачено времени (?) То оглядываясь назад , скажу за себя - это была Lineage II. В начале нулевых , Lineage II - это был какой то культурный шо...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Дмитрий Малинин
06:56
Мне одна бабка сказала что у её знакомого другой знакомый заказал себе пирожок, а получил системный блок с 5090! Такие дела-пишите в новостях!
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
Дмитрий Малинин
06:54
Нет новостей-напиши что кто-то получил на халяву! Такие конченные новости заполонили все страницы! Просто не пишите всякую хрень!
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
Error 404
06:31
Ну, а уголовные дела, когда вплоть до губернаторов берут за вымя - это всё неправда, да?
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter