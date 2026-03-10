Компания Samsung объявила о сотрудничестве со студией CD Projekt Red

Samsung объявила о расширении своей платформы Odyssey 3D Hub, которая предоставляет контент для 3D-мониторов без необходимости использования специальных очков, таких как последние модели серии Odyssey. К концу текущего года пользователям будет доступно 120 игр.

Источник изображения: Engadge

Это заявление было сделано на конференции GDC 2026. В настоящее время платформа предлагает около 60 наименований. Среди анонсированных новинок этого года – «Cronos: New Dawn» и «Hell is Us», обе – высоко оцененные экшен-игры от третьего лица, вышедшие в прошлом году. Библиотека уже включает такие популярные игры, как «Stellar Blade», «Lies of P» и «Psychonauts 2». Продолжающийся рост коллекции подтверждает потенциал технологии 3D-дисплеев.

Продемонстрированные Samsung технологии произвели впечатление, особенно с учетом удобства использования, не требующего постоянного поиска идеального угла обзора, в отличие от предыдущих решений, как Nintendo 3DS. Игры выглядят превосходно, а встроенное отслеживание движений головы значительно улучшает пользовательский опыт. Samsung планомерно развивает линейку своих 3D-дисплеев с диагональю до 32 дюймов, поддерживающих работу без очков.

Источник изображения: Kaprionika

Кроме того, на GDC было объявлено о сотрудничестве с разработчиком CD Projekt Red. Хотя детали партнерства пока не разглашаются, предполагается, что оно связано с 3D-технологиями и игровым стандартом Samsung HDR10+. Известно, что CDPR и Samsung работают над интеграцией поддержки HDR10+ в игру Cyberpunk 2077.