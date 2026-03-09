Компания MSI представила материнскую плату MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI для процессоров AMD AM5, сообщает Wccftech. Хотя эта плата позиционируется как решение средне-начального класса, брендинг OC Engine указывает на возможность разгона системной шины BCLK за счёт наличия внешнего тактового генератора. Также плата оснащается микросхемой UEFI BIOS с увеличенным объёмом памяти 64 МБ, что должно позволить добавить поддержку всех совместимых процессоров AMD Ryzen без необходимости освобождать место за счёт удаления поддержки устаревших моделей.
Материнская плата MSI MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI выполнена в форм-факторе Micro-ATX и поддерживает все актуальные процессоры AMD AM5, включая новейшие модели серии Ryzen 9000. Плата оснащена четырьмя слотами DDR5 и поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти. Максимальная скорость при разгоне двух одноранговых модулей может достигать 8200 мегатранзакций в секунду.
Основной слот PCI-E поддерживает PCIe 5.0 от процессора, вторичный PCI-E подключён к чипсету и работает в режиме PCIe 4.0 x4. Для установки быстрых SSD-накопителей предусмотрено три M.2 разъёма, основной может работать в режиме PCIe 5.0 x4, второй может работать в режиме PCIe 4.0 x4, а третий — в режиме PCIe 4.0 x2. Версии PCIe и доступные линии зависят от используемого процессора, например, процессоры Ryzen 8000 не поддерживают PCIe 5.0, а с некоторыми моделями основной слот PCI-E будет работать в режиме PCIe 4.0 x4.
В числе прочего: подсистема питания процессора 8+2+1, радиаторы для зоны VRM и двух M.2 SSD-накопителей, шестислойная печатная плата, есть дополнительный 8-контактный разъём питания для слота PCI-E. На задней панели присутствуют три порта USB 3.1 Gen1 Type-A и три Gen2 Type-A, а также два порта USB 3.1 Gen2 Type-C. Плата оснащается беспроводным адаптером с поддержкой Wi-Fi 7.
Официальная рекомендованная цена MSI MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI на момент написания неизвестна.