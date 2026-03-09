MSI MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI поддерживает PCIe 5.0 и Wi-Fi 7.

Компания MSI представила материнскую плату MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI для процессоров AMD AM5, сообщает Wccftech. Хотя эта плата позиционируется как решение средне-начального класса, брендинг OC Engine указывает на возможность разгона системной шины BCLK за счёт наличия внешнего тактового генератора. Также плата оснащается микросхемой UEFI BIOS с увеличенным объёмом памяти 64 МБ, что должно позволить добавить поддержку всех совместимых процессоров AMD Ryzen без необходимости освобождать место за счёт удаления поддержки устаревших моделей.

Источник изображения: MSI (и далее)

Материнская плата MSI MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI выполнена в форм-факторе Micro-ATX и поддерживает все актуальные процессоры AMD AM5, включая новейшие модели серии Ryzen 9000. Плата оснащена четырьмя слотами DDR5 и поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти. Максимальная скорость при разгоне двух одноранговых модулей может достигать 8200 мегатранзакций в секунду.

Основной слот PCI-E поддерживает PCIe 5.0 от процессора, вторичный PCI-E подключён к чипсету и работает в режиме PCIe 4.0 x4. Для установки быстрых SSD-накопителей предусмотрено три M.2 разъёма, основной может работать в режиме PCIe 5.0 x4, второй может работать в режиме PCIe 4.0 x4, а третий — в режиме PCIe 4.0 x2. Версии PCIe и доступные линии зависят от используемого процессора, например, процессоры Ryzen 8000 не поддерживают PCIe 5.0, а с некоторыми моделями основной слот PCI-E будет работать в режиме PCIe 4.0 x4.

В числе прочего: подсистема питания процессора 8+2+1, радиаторы для зоны VRM и двух M.2 SSD-накопителей, шестислойная печатная плата, есть дополнительный 8-контактный разъём питания для слота PCI-E. На задней панели присутствуют три порта USB 3.1 Gen1 Type-A и три Gen2 Type-A, а также два порта USB 3.1 Gen2 Type-C. Плата оснащается беспроводным адаптером с поддержкой Wi-Fi 7.

Официальная рекомендованная цена MSI MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI на момент написания неизвестна.