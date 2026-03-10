Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Redroad R11 и модель H15 на неделю станут более выгодной покупкой
Два устройства для уборки от популярного производителя Redroad позволят сделать дом чище, сэкономив силы и средства

Вернувшись домой после тяжёлого рабочего дня, многие обнаруживают, что не помешало бы сделать уборку, но сил и желания на это не осталось. К счастью, современная бытовая техника способна избавить от подобных забот, давая возможность отдохнуть и провести время с семьёй. Например, с этим могут помочь пылесосы компании Redroad. В настоящее время они стали доступны для приобретения по как никогда прежде низким ценам.

Одним из получивших скидку является робот-пылесос Redroad R11 с системой автоматического сбора пыли. Если прежде он стоил 79 999 ₽, то в настоящее время устройство доступно для приобретения в пять раз дешевле, по цене 15 712 ₽ при оплате картой Ozon. Скидка в ближайшие дни будет составлять 64 287 ₽. Промокод R112026 сделает пылесос дешевле ещё на 600 ₽.



Redroad R11 представляет собой пылесос для сухой уборки помещений. Не нужно будет больше подметать полы вручную, поскольку пылесос без посторонней помощи справится со сбором пыли и волос. В этом ему помогает умная система лазерной навигации, которая анализирует помещение, создаёт его карту и помогает пылесосу объезжать препятствия вроде мебели и лежащих на полу вещей. Благодаря этому спальня, кухня, гостиная, коридор станут чистыми до последнего уголка.

Высокий уровень чистоты гарантирует мощность всасывания 10 000 Па и автоматическая система сбора пыли. Она избавит дом от пыли, крошек, волос, грязи в щелях полов. Очищать пылесборник вручную потребуется не чаще одного раза в три месяца.



Другим интересным предложением в настоящее время является пылесос для сухой и влажной уборки Redroad H15. Если в обычные дни его стоимость составляет 70 000 ₽, то сейчас при покупке на Ozon цена сокращается до всего 11 296 ₽, на 58 704 ₽. Промокод H152026602 даёт скидку ещё на 600 ₽.



Поскольку Redroad H15 поддерживает в том числе влажную уборку, он способен справляться с большим диапазоном загрязнений. С таким пылесосом способны справиться люди любого возраста, в том числе дети и пожилые. Лёгкая конструкция даёт возможность легко держать её в руках и убираться на протяжении долгого времени без усталости.

Мощность всасывания в 18 000 Па и влажная уборка очистят полы, что особенно актуально в первые дни весны, когда в коридоре постоянно остаются следы грязи с обуви. Этот же пылесос способен устранить с полов кухни жир и убраться в ванной, устранив лишнюю влагу.



H15 способен работать без подзарядки на протяжении 50 минут, чего хватит на уборку большинства квартир. Отсутствие кабеля обеспечивает ему свободу передвижения, позволяя не задевать за мебель. В результате Redroad H15 отличается высоким уровнем манёвренности и способен качественно чистить твёрдые напольные покрытия.

Скидки на представленные пылесосы действуют на протяжении 7 дней, количество доступных товаров ограничено.
