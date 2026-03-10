Из документов Росстандарта следует, что новый строгий ГОСТ будет введён в 2027-ом году.

В январе 2027 года в России вводится новый ГОСТ на энергетики. Инициатором закона выступил Росстандарт. Ключевой задачей документа стало установление новых и достаточно строгих требований к составу этих напитков.

Основной целью нового стандарта стало введение строгих и прозрачных требований к ингредиентам и свойствам подобных напитков. Это необходимо для усиления защиты здоровья потребителей и создания понятных правил работы для производителей,

— пояснили в Росстандарте.

Согласно документу, содержание всех тонизирующих компонентов (за исключением кофеина) в одной банке не должно превышать половины от максимально допустимой суточной нормы потребления.

Кроме того, ГОСТ устанавливает предел для массовой доли сухих веществ (в том числе сахара) — не более 10%. Для сравнения, на рынке энергетиков этот показатель в среднем достигает 12,5%.

При этом перечень разрешенных адаптогенов расширен: теперь в состав могут входить родиола розовая, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате.

Изначально введение ГОСТа планировалось на январь 2025 года, однако позже срок сдвинули на 2027-й. В ведомстве не исключают, что дата может быть перенесена вновь.

В настоящее время продолжает действовать национальный стандарт, который доказал свою эффективность и обеспечивает необходимый уровень регулирования данной категории продукции.

— подытожили в Росстандарте.