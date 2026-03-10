Переходим к «финальной» части моих музыкальных предпочтений. И сегодня я расскажу о российских группах. Это именно метал, не рок. Понимать разницу стоит…

Вообще, с металом/роком еще со времен СССР было плохо. Не потому, что не могли, а потому что запрещали. И люди «изголялись», превращая свои желания в удобоваримые ВИА, которые еще могли существовать. Естественно, это не шло на пользу развития данного направления в музыке. Скажем проще: «оковы» спали к середине 80-х годов. И пошло-поехало. Поэтому не удивительно сходство многих групп из еще СССР с зарубежными.

Вторая проблема уже чисто моя. И связано это с восприятием текстов. Я уж точно не могу воспринимать песни на английском языке влет. Более-менее написанный текст еще могу. Поэтому критерий «критичности» к зарубежным группам куда ниже. Оцениваю музыку и вокальные данные. Всё! О чем там поют, не ведаю… Хотя и вы вряд ли поймете, о чем говорится в текстах тех же австрийцев из Summoning…

Но совсем другое восприятие от групп, которые поют на русском языке. Отвлечься от смысла тут не получится. И условный текст в духе «Где же вы, девчонки, короткие юбчонки» мне не понравится.

Именно из-за текстов и стал приверженцем единственной рок-группы в обзоре. И да, это легендарная группа «Кино».

Изображение: Soyuz.ruНу, про нее все слышали , поэтому и говорить тут нечего. Можно сказать, что карьера группы оборвалась на взлете. Практически долгом поклонников считалось достать «Черный альбом», хотя стоил он не так и дешево по тем временам (в комплекте еще был плакат). Но эту часть «долга» я выполнил… Пластинка долго была у меня, и пришлось всё бросить при переезде…

На этом «рок-пристрастия» мои и закончились. Нет, другие группы я слышал, но был равнодушен к ним (за исключением пары-тройки песен).

Потом началась «эпоха познания российского метала». Слушал «Черный кофе», но опять же, только несколько песен запали в память.

Изображение: hard-n-heavy-music.narod.ruА вот с группой «Мастер» сложились более длительные отношения.

Изображение: km.ruДа и сейчас их композиция « Пепел на ветру » буквально «душу рвёт»…

Но неким «столпом» русского метала для меня была, конечно, «Ария».

Изображение: ВикипедияКатегорически не был согласен, что группа копировала что-то западное. Ну лишь по виду, да и сама надпись похожа. Но музыка и тексты песен (за которые почти полностью отвечала Маргарита Пушкина) были свои оригинальные, не похожие на зарубежные. Но и этот этап был пройден со скандалом внутри коллектива, когда Кипелов ушел из группы окончательно. Последним альбомом «Арии», который я слушал, стал «Крещение огнем», перезаписанный уже с вокалистом Артуром Беркутом. Но, если честно, то группа просто «исписалась». Это характерно для всех групп или певцов. Вечно быть на вершине Олимпа не получится…

Если рассматривать остальные группы, которые так или иначе мне запомнились, то тут стоит сказать, что большинство принадлежали к стилю «типичного хэви-метала» или «пауэр-метала». Например, « Легион », где вокалистом был Алексей Булгаков.

Изображение: RockcorИли та же « Эпидемия » с Евгением Егоровым и впоследствии Максимом Самосватом.

Изображение: ВикипедияТут стоит сказать, что не просто так многие группы похожи по звучанию и вокалу. Просто российский метал очень предрасположен к «миграции» тех же вокалистов. Например, экс-музыкант «Арии», Сергей Терентьев, основал группу « Артерия », где за вокал отвечал… Алексей Булгаков.

Изображение: DarkSide.ruНу вот такие «метаморфозы»…

А другой бывший гитарист из «Арии» также был причастен к созданию своего проекта. И речь об очень талантливом гитаристе Сергее Маврине.

Изображение: ВикипедияНапример, мой любимый альбом группы – « Запрещенная реальность », где за музыку и стихи отвечал Маврин, а за вокал – Артем Стыров.

Но, кроме этого, были другие группы, которые отличались несколько другим «стилем».

Довольно оригинальным «брутальным» звучанием отличается группа « Фактор страха », которая выросла из «Тризны» под руководством Кирилла Немоляева.

Изображение: metal-archives.comНе так много альбомов, но послушать стоит.

И уж совсем отдельно, в духе «классики метала», играет группа «Черный обелиск».

Изображение: metalkings.orgОбычно мне такое не нравится. Но тут «решают» тексты песен . Да, социальный посыл выражен довольно сильно.

Отдельно упомяну и довольно известный альбом « Эльфийская рукопись », к созданию которого приложили руки многие музыканты. Это полноценная метал-опера. В ней принимали участие вокалисты из «Арии», «Черного Обелиска», «Arida Vortex», «Мастера», «Бони Нем» и «Легиона». Но идея родилась у руководителя «Эпидемии» Юрия Мелисова.

Изображение: DarkSide.ruЕстественно, что эта опера была у меня на кассете. Да и видео я смотрел.

С современными группами как-то не сложилось. Может, время такое. Может, возраст…

Но песни тех же представителей российского метала новой волны в лице « Мещеры » слушаю под настроение.

Изображение: rifforge.netНу вот такой краткий обзор моих музыкальных предпочтений получился.