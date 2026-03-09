Тесты проводились в разных режимах и трёх разрешениях.

Недавно вышедшая новая часть игровой серии Resident Evil продолжает привлекать внимание со стороны геймеров и экспертов, которые изучают производительность разных видеокарт в ряде режимов — в свежем видео, опубликованном на YouTube-канале NJ Tech, была продемонстрирована разница в fps при использовании Windows 11 и Linux в разрешениях 1080p, 1440p и 2160p.

Тестовый ПК был оснащён процессором AMD Ryzen 9 7900X, видеокартой AMD Radeon RX 9060 XT и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5. Для тестирования была выбрана версия ОС Windows 11 25H2 и Linux-дистрибутив CachyOS.

Результаты тестов показали, что CachyOS обеспечивает чуть более высокие показатели средней частоты кадров (от 1 до 6 %) во всех разрешениях, кроме случая 1440p с FSR 4 Balanced, где Windows 11 на 1 % быстрее, тогда как по значению 1% low Linux-дистрибутив вырывается далеко вперёд, демонстрируя рост fps от 18 до 74 %, за исключением режима 2160p Native, в котором Windows 11 имеет преимущество в 63 %.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Ситуация меняется, когда в Resident Evil Requiem используется трассировка лучей в режиме High — ПК под управлением Windows 11 показывает более высокие результаты по сравнению с CachyOS как по средней частоте кадров (от 7 до 18 %), так и 1% low (от 7 до 14 %).

