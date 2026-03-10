Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
Итак, сегодняшний наш пациент – Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0).
Видеокарта толщиной в 2 слота, оснащена двумя крупными вентиляторами.
Но в отличии от поделки от фирмы HP, у данного экземпляра хотя бы есть "выхлоп", так что видеокарта хоть и греется довольно ощутимо, но в адекватных пределах – хотя профилактическая замена термоинтерфесов ей бы не повредила. Бэкплейт – увы пластиковый.
Видеокарта имеет два HDMI порта, что на мой взгляд скорее плюс, чем минус – хоть тут не сэкономили.
Питания плата просит 8pin, что для дешёвых версий GeForce RTX 3060 Ti явление обычное.
А вот что у нас говорит GPU-Z о нашей видеокарте:
Из необычного тут – непонятно зачем сделанный разгон чипа, на "огромную" величину в 30MHz, видимо для добавления в название карты буковок ОС. В остальном же – типичная nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb оснащённая памятью GDDR6.
Тестирование будем производить на следующей конфигурации:
- Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4400MHz и технологией Hyper-Threading.
- Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
- Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
- Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
- SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
- SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
- HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
- Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
- Корпус NZXT Phantom 410.
- Операционная система Windows 11 Pro.
3DMark Vantage
3DMark 11
3DMark Night Raid
3DMark Fire Strike
3DMark Time Spy
3DMark Solar Bay
3DMark Steel Nomad Light
3DMark Steel Nomad
Street Fighter IV
Final Fantasy XV
Forza Horizon 4
F1 22
Horizon Zero Dawn
Horizon Zero Dawn Remastered
Street Fighter 6
Returnal
Cyberpunk 2077
Black Myth: Wukong
Итоги
Вот такая видеокарта побывала у нас на тестировании. Сказать о ней особенно и нечего. Для 1080p гейминга видеокарта ещё более чем актуальна, так что надеюсь в скором времени она обретёт нового владельца, и будет его радовать.
А на этом у меня на сегодня всё – всем пока.
