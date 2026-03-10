Итак, сегодняшний наш пациент – Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0).

Видеокарта толщиной в 2 слота, оснащена двумя крупными вентиляторами.

Но в отличии от поделки от фирмы HP, у данного экземпляра хотя бы есть "выхлоп", так что видеокарта хоть и греется довольно ощутимо, но в адекватных пределах – хотя профилактическая замена термоинтерфесов ей бы не повредила. Бэкплейт – увы пластиковый.

Видеокарта имеет два HDMI порта, что на мой взгляд скорее плюс, чем минус – хоть тут не сэкономили.

Питания плата просит 8pin, что для дешёвых версий GeForce RTX 3060 Ti явление обычное.

А вот что у нас говорит GPU-Z о нашей видеокарте:

Из необычного тут – непонятно зачем сделанный разгон чипа, на "огромную" величину в 30MHz, видимо для добавления в название карты буковок ОС. В остальном же – типичная nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb оснащённая памятью GDDR6.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4400MHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки + "эпичный" RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

Итоги

Вот такая видеокарта побывала у нас на тестировании. Сказать о ней особенно и нечего. Для 1080p гейминга видеокарта ещё более чем актуальна, так что надеюсь в скором времени она обретёт нового владельца, и будет его радовать.

А на этом у меня на сегодня всё – всем пока.