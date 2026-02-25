Сайт Конференция
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White

К нам в руки попал доступный вариант для обычных пользователей: лёгкий и удобный, с матовой поверхностью и надёжным колесом прокрутки. Модель отличается хорошим скольжением на разных поверхностях, длительным временем работы от аккумулятора и возможностью использования как в беспроводном, так и в проводном режиме.
Страница 1 из 1
+

Оглавление

Вступление

Геймера без хорошей игровой мышки сегодня представить сложно. Причём не обязательно быть киберспортсменом, чтобы использовать комфортный игровой манипулятор. В какие-то игры можно играть и обычной офисной мышкой. Когда-то именно так и было. Например, когда в мышках были резиновые шарики, а не привычный оптический сенсор. Обычные офисные модели значительно дешевле и их ассортимент такой же большой.

Однако эргономика мышек в основном рассчитана на универсальность. Они часто симметричные и их можно одинаково использовать правой и левой рукой. Для долгих игровых баталий это не всегда удобно, но, с другой стороны, мышек специально для левшей я особо не встречал. Возможно потому, что специально не задавался этим вопросом. Ещё в моду вошли облегчённые модели устройств. Сейчас даже беспроводные модели стали очень лёгкими благодаря использованию современных аккумуляторов. Относительно просто такой аккумулятор заменить не получится, но производители дают хорошую гарантию на свою продукцию, а не очень высокая стоимость позволит обновлять устройства чаще.

У меня был опыт длительного использования одной мышки, в которой я поменял много чего, но в итоге она стала выглядеть не очень привлекательно, а по характеристикам стала проигрывать новым моделям, поэтому такое продление жизни можно было считать напрасным. Да и мода на цветовое оформление меняется, и сейчас некоторые предпочитают белые сборки. Поэтому производители выпускают некоторые модели в двух цветовых решениях: чёрном и белом. По характеристикам они ничем не отличаются, кроме цвета пластика у корпуса и других элементов.

реклама



Например, такой брат-близнец есть у модели MSI Versa 300 Wireless – белая модификация с приставкой White. Это относительно бюджетная беспроводная универсальная модель, которая может работать в двух различных режимах беспроводной сети: радиоканал 2.4 ГГц и Bluetooth.

450x248 29 KB. Big one: 1000x551 90 KB

Есть ли какие-то отличия белой версии от чёрной? Скорее всего, их не будет, но можно хотя бы посмотреть, как выглядит белая версия.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надёжная и сложная упаковка. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется белый фон, хотя модель представлена в двух цветовых решениях и можно было бы их выделять. Например, для чёрной версии белый фон, а для белой – чёрный.

450x285 28 KB. Big one: 1500x951 214 KB

Спереди, в правом верхнем углу находится значок RGB LED. Логотип в левом углу и надпись снизу сделаны серебристыми, переливающимися на свету линиями. Ближе к центру есть крупное изображение устройства.

Из названия следует, что мышка беспроводная, но спереди нигде не уточняется, по какой технологии осуществляется эта связь. У белой модели в названии добавлена приставка White, что указывает на белый цвет.

реклама



450x287 25 KB. Big one: 1500x958 170 KB

С обратной стороны есть четыре вставки с кусками текста, которые описывают основные достоинства этой модели. В том числе указан используемый сенсор и время автономной работы. Также сделан упор на то, что мышка лёгкая и беспроводная.

Кроме этого, есть небольшая спецификация, которую можно найти на сайте производителя.

Модель MSI Versa 300 Wireless / White
Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, Bluetooth, проводное USB 2.0
Переключатели Kailh Micro Switch
Время автономной работы 50 ч
Чувствительность (разрешение) 8 000 точек/дюйм (программно)
Максимальное ускорение 15G
Тип сенсора Оптический PixArt PAW-3104DB
Частота опроса 1 000 Гц / 1мс
Масса без кабеля 60 г
Количество кнопок 6
Боковые кнопки 2
Кнопка изменения чувствительности Есть, 8 фиксированных режимов
Размеры 125 х 64 х 41 мм

450x383 22 KB. Big one: 1500x1276 158 KB

Характеристики выглядят достаточно хорошо для недорогого устройства, да ещё и облегчённого. Да, время работы заявлено не очень большое, но это компенсируется невысоким весом, а также возможностью использовать проводное подключение, пока мышка заряжается. Поскольку аккумулятор не очень ёмкий, то и заряд происходит достаточно быстро.

292x450 33 KB. Big one: 972x1500 286 KB

У обоих устройств внутри предусмотрен чёрный картонный лоток. В нём лежит мышка, которая дополнительно упакована в пакет.

450x420 30 KB. Big one: 1500x1401 304 KB

Под ней находится один буклет. А ещё отдельно лежит гибкий и мягкий кабель, чтобы можно было использовать мышь как проводную, а также подзаряжать аккумулятор. Соответственно в белой версии кабель белый, а в чёрной – чёрный.

450x423 37 KB. Big one: 1500x1410 360 KB

RF-передатчик скрыт в корпусе мышки, поэтому отдельно он никак не упакован. Просто в корпусе есть небольшой лючок с нишей, куда он убирается.

450x398 25 KB. Big one: 1500x1326 171 KB

Конструкция и особенности устройства

реклама





Мышка изготовлена из приятного на ощупь пластика, чёрного и белого соответственно. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из двух основных частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, размещен подсвечивающийся логотип MSI Gaming.

450x263 20 KB. Big one: 1500x875 210 KB

Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было люфта.

450x298 42 KB. Big one: 1500x992 337 KB

Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант.

Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет особой эргономики под правую руку. Колёсико установлено по центру, там, где должно быть.

450x314 19 KB. Big one: 1500x1046 163 KB

Сверху на нём одето резиновое кольцо с крупными ромбовидными выступами, похожий узор на боковых панелях. Они достаточно сильно выступают и тактильно хорошо ощущаются. Зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Кстати, на чёрной мышке это резиновое кольцо чёрное и явно не отличается по оттенку. Другое дело белый вариант. Там оно скорее светло-серое. Оттенок явно выделяется, но в целом смотрится гармонично. Скорее всего

Внутри находится чёрное пластиковое колесо. Подсветки нет. Теоретически мышка разбирается. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить.

450x349 22 KB. Big one: 1500x1162 170 KB

К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части есть три переключателя, аккумулятор расположен в задней части. Благодаря этому обеспечивается равномерное распределение веса. Производитель заявляет об установке переключателей Kailh с ресурсом в 30 миллионов нажатий.

450x263 19 KB. Big one: 1500x876 161 KB

Это немного меньше, чем у OMRON D2FC-F-K(50M) и скорее всего это бюджетный аналог. На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка логотипа не синхронизируется через фирменное приложение.

Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика. Какого-то покрытия на них нет, но есть ромбовидный рельеф, как у колёсика. Получается хороший хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе можно видеть две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены.

450x248 18 KB. Big one: 1500x827 153 KB

Мышь удобно держать за боковины каждой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков при использовании практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

306x450 17 KB. Big one: 1019x1500 143 KB

В качестве интерфейса используется USB 2.0, радиоканал частотой 2.4 ГГц или Bluetooth на выбор. На брюшке мыши посередине установлен сенсор. Здесь он оптический Pixart 3104 (45 ips / 15 g / 4000 dpi), но в компании его каким-то чудом разогнали до 8000.

327x450 26 KB. Big one: 1089x1500 216 KB

Также здесь находятся две крупные тефлоновые ножки и одно кольцо, расположенное вокруг отверстия сенсора. Они отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Однако сначала нужно снять защитные наклейки, которые препятствуют хорошему скольжению. Ещё здесь есть переключатель. Он позволяет выбрать режим соединения с компьютером.

450x328 37 KB. Big one: 1500x1093 223 KB

В выключенном состоянии мышь можно подключать кабелем к компьютеру. В двух других положениях можно выбрать между радиоканалом и Bluetooth соединением. Тут же есть небольшой пластиковый лючок, за которым скрывается RF-передатчик.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверов. Единственное, нужно переключателем выбрать нужный режим. Дело в том, что при включении беспроводного режима проводной работать не будет. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS всё также работает. Специальных настроек тут нет, и мышь не поддерживается фирменным приложением MSI Center. Это бюджетная модель.

В связи с этим у меня произошла достаточно комичная ситуация. Дело в том, что приложение MSI Center у меня уже было установлено, но оно никак не находило мышку. Соответственно я пробовал его обновлять, пробовал различные способы подключения, но ни к какому результату это не привело. Только потом уже на сайте производителя я узнал, что это устройство с ним не работает. Поэтому можно сразу переходить к использованию.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, переключать разные режимы разрешения сенсора можно на лету благодаря тому, что кнопка размещена прямо сверху по центру.

В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая, рывков или лагов не отмечалось. С ней я побегал в несколько шутеров и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно, ну а чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках мышка не скользит, хотя рука во время использования немного потеет.

Заключение

Если подвести небольшой итог, то от выбранного цвета функциональность не зависит. Это было очевидно, ведь названия моделей одинаковые и отличаются только приставкой White. MSI Versa 300 Wireless в белом исполнении я нашёл в популярном магазине примерно за 2500 рублей. Цена актуальна на конец февраля 2026 года. На мой взгляд, более чем приемлемо. Чёрная мне попадалась раньше почти на 1000 рублей дороже, но это скорее всего объяснялось новизной продукта. В любом случае мышка получается очень доступная для своих возможностей.

Безусловно, это вариант не для «кибер-котлет», а для обычных пользователей, которые ищут простое, недорогое и функциональное устройство, причём качественное и от известного производителя. Можно сказать, что тут звёзды сошлись – это действительно неплохой начальный вариант, после которого можно сориентироваться и подобрать что-то более продвинутое. Первое ощущение – мышка просто невесомая. У меня есть офисная B100, и она по весу даже тяжелее, хотя это классическая бюджетная проводная мышка.

Мышь MSI Versa 300 Wireless не скользкая благодаря матовой поверхности сверху и сбоку. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились узорчатые боковины. Они надёжно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки соответствует этому ромбовидному стилю и смотрится брутально, как будто протектор разработали для бездорожья. Прокрутка чёткая, без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но здесь они производства компании Kailh, а не привычные многим OMRON. Об их ресурсе ничего не сказано.

Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно. На мягком коврике всё тоже отлично благодаря скруглённым дугам ножек. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Поскольку модель относительно простая, то с приложением MSI Center она не дружит. Соответственно подсветка не синхронизируется и не регулируется.

Чувствительность настраивается отдельной кнопкой сверху и это достаточно удобно. Заряда аккумулятора хватает надолго, при снижении уровня заряда срабатывает сигнализация: начинает мигать логотип, но это не всегда можно заметить во время использования. Однако можно подключить кабель и продолжить использование с ним, а когда аккумулятор будет заряжен, отключить его и продолжить пользоваться устройством в беспроводном режиме.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Теги

обзор тест msi wildchaser мышь mouse msi versa 300 wireless msi versa 300 wireless white versa

