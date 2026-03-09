Правительство России внесло изменения в концепцию безопасности при использовании беспилотных автомобилей. Согласно новому распоряжению, для машин четвертого уровня автоматизации больше не требуется присутствие водителя в салоне.

Кабмин РФ опубликовал распоряжение, которое меняет правила для беспилотных машин. Документ сохраняет привычную градацию от первого до пятого уровня автоматизации, но существенно меняет описание возможностей для четвертого уровня.

Ранее высокоавтоматизированные транспортные средства четвертого уровня подразумевали обязательное присутствие человека как запасной вариант обеспечения безопасности. Теперь это требование исключили.

В новой редакции водитель может не находиться в машине в пределах среды штатной эксплуатации. Участие оператора или диспетчера требуется только в том случае, если автомобиль достиг границ разрешенной зоны движения. На практике это означает, что беспилотные грузовики и такси смогут работать без человека в кабине на заранее определенных маршрутах.

Напомним, классификация предусматривает пять уровней автоматизации. На третьем система самостоятельно реагирует на ситуации, требующие экстренных действий, например торможения. Пятый уровень предполагает полное отсутствие вмешательства водителя. Сейчас на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД уже ездят грузовики как третьего, так и четвертого уровня автоматизации.