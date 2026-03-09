Сайт Конференция
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4

В заключительной серии моих "мемуаров" я расскажу о своем игровом опыте с 2013 года и по наше время.
Начиная писать очередные «мемуары», теперь уже не на тему компьютерного «железа», которое у меня было за 25 лет, а про мои игровые предпочтения за четверть века, сначала я думал, что уложусь в один блог. Но вот уже начинаю четвертый по счету и надеюсь, что уж он то точно будет финальным.

В прошлой части «мемуаров» я остановился на 2013 году и тогда я купил новый ПК, так что с прохождением свежих игр проблем не было. Хоть ПК на базе процессора Core i5-3570 и видеокарты GeForce GTX 660 был типичным середнячком в то время, со всеми игровыми новинками он справлялся.

Да и стоил он очень недорого. Точную сумму, потраченную на него, я не помню, но помню то, что копить на новый ПК, как в начале нулевых годов, уже было не нужно. И я просто брал и покупал новый ПК, когда старый переставал тянуть новые игры с комфортным fps. А из игр, которые я прошел в то время, мне запомнились Divinity: Original Sin, Watch_Dogs, Dragon Age: Inquisition, Far Cry 4, Wolfenstein: The New Order, Alien: Isolation, The Evil Within, Risen 3: Titan Lords, Middle-earth: Shadow of Mordor, Call of Duty: Advanced Warfare и Thief.

Изображение: This Does Not Compute

Интересно еще и то, что графика в этих играх сегодня мною воспринимается вполне современной. То ли я стал настолько непритязателен к картинке в игре, то ли слишком часто играю в старые игры, но, перепроходя в прошлом году Wolfenstein: The New Order и Alien: Isolation, я воспринимал их как вполне современные в графическом плане, хотя прошло уже более десяти лет с момента их выхода. Несмотря на то, что к 2014 году я переключился на прохождение одиночных игр и выбирал все более неторопливые, мультиплерные игры в те годы так просто меня не отпускали.

На несколько месяцев я возвращался в World of Tanks, но былого азарта уже не было – бесконечно играть на одних и тех же картах стало откровенно скучно, как и заниматься зарабатыванием серебра, через силу откатывая бои на премиумных танках. Кстати, периодически, раз в несколько лет, я запускаю «Мир Танков» и последний раз это было пару недель назад. И меня поразило то, насколько переусложнили разработчики те занятия, которые игрокам нужно делать в ангаре. По сравнению с той игрой, что была в 2014 году, появилась масса не особо нужных действий, а вот геймплей на картах остался практически без изменений.

Графика стала, конечно, получше, но глядя на то, сколько серебра приносят мои премиумные танки, я даже не пытаюсь играть на очень дорого обходящихся танка десятого уровня. Пара боев – и все, я банкрот. Конечно, те игроки, что играли все эти годы без перерывов, прекрасно разбираются в новшествах, но начать вновь играть игроку со столь большим перерывом трудно. А чтобы потратить деньги на «премиум», для игры с комфортом, нужно сначала достаточно увлечься ею, а это уже не получается.

Еще одна онлайн игра, что надолго увлекла меня в 2014 году – это Hearthstone, или как она называлась в момент выхода, Hearthstone: Heroes of Warcraft. Захватывающая и неторопливая карточная игра, которая использует идеи старой доброй Magic: The Gathering. Кстати, эти же идеи были использованы в старых играх Демиурги и Демиурги II, которые я периодически перепрохожу, там мы тоже собираем колоду карт и продумываем тактику их применения.

Но в следующем, 2015 году, вышли такие потрясающие хиты, что, засев в них играть, я забыл и про «Танки», и про Hearthstone. Это был один из самых урожайных на отличные игры год за целое десятилетие, ведь мы получили Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 4, Dying Light и Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Только на пятую GTA и третьего «Ведьмака» у меня ушло пару месяцев, играя по два-три часа вечером. А ведь в этом году мы получили еще и Cities: Skylines, Pillars of Eternity, Batman: Arkham Knight, Assassin's Creed Syndicate, Just Cause 3, Call of Duty: Black Ops III, Total War: Attila, Ori and the Blind Forest, Wolfenstein: The Old Blood, SOMA.

В эти игры я тоже наиграл потом немало времени, но до конца прошел только Wolfenstein: The Old Blood, так как все явнее стали проявляться симптомы игровой апатии. И игр на ПК установлено предостаточно, и видеокарта тянет их без проблем, и даже поиграть во что-нибудь хочется, а удовольствия от игр не получаешь. И месяц запойной игры в The Witcher 3: Wild Hunt мог сменится месяцем затишья, когда я лишь уничтожаю пару-тройку сотен бабочек в Bejeweled 3 за вечер. Забавно, что эта казуальная головоломка уже лет 15 почти всегда установлена на моем ПК и практически не надоедает.

В 2016 году уже было явно заметно, что GeForce GTX 660 стала плохо справляться с новинками игр и я покупаю GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. Это была отлично сбалансированная видеокарта, без проблем тянувшая все новинки игр. И я сразу сажусь перепроходить The Witcher 3: Wild Hunt, так как теперь в него можно играть уже не на средне-минимальных настройках графики с 40 fps, а почти на максимальных настройках со стабильными 60 fps. Видеокарту я купил вовремя, так как если бы подождал еще несколько месяцев, то не смог бы купить из-за бума майнинга, начавшегося весной 2017 года.

А еще в 2016 году вышло немало требовательных к «железу» ПК, но захватывающих игр – DOOM (2016), Hitman (2016), Dishonored 2, No Man's Sky, Watch Dogs 2, Rise of the Tomb Raider, Total War: Warhammer, Far Cry Primal и Deus Ex: Mankind Divided. Из более лояльных к слабым видеокартам, но не менее увлекательных, можно отметить The Witness, Firewatch, Fallout Shelter, XCOM 2, Stardew Valley, Sid Meier's Civilization VI, Grim Dawn и Darkest Dungeon. Именно в две последние игры я провел максимум времени по сравнению с другими из этого списка.

Примерно в это время в среде геймеров происходит всплеск интереса к ретро-играм, появляется масса каналов, посвященных играм на ZX Spectrum, Commodore 64, Dendy, Sega Mega Drive и других ретро платформах. Эта тенденция не обошла и меня, и с тех пор у меня на ПК поселились разнообразные эмуляторы старых компьютеров и консолей, и я все чаще играю в ретро игры, испытывая массу ностальгии. Причем не только в те, в которые играл в 1990-е годы, но и в те, в которые только мечтал тогда поиграть, но не мог, например, с компьютеров Amiga или Atari ST.

Итак, мы все ближе подбираемся к нашему времени. В 2017 году мне наиболее понравились игры Divinity: Original Sin II, Wolfenstein II: The New Colossus, Hollow Knight, NieR: Automata, Prey (2017), Sniper Elite 4, Assassin's Creed Origins, The Evil Within 2, Styx: Shards of Darkness и Elex. Но игра я в них совсем немного, так как сами понимаете, во времена майнинга тратить ресурсы GeForce GTX 1060 на игры, в то время, когда она приносит по 300-400 рублей в день, мог не каждый геймер.

Выручала бюджетная Radeon HD 7770 из моего второго ПК, которая, кстати, без проблем ужилась вместе с GeForce GTX 1060 в одном компьютере, что для меня было очень удивительно. Даже ни малейших конфликтов драйверов AMD и Nvidia не было. Но Radeon HD 7770 для того времени была уже слишком слаба для новых игр, и я большую часть времени в 2017 году провел в старых добрых хитах начала нулевых и перепроходя The Elder Scrolls V: Skyrim.

К лету 2018 года майнинг бум сошел на нет, оставив геймерам залежи дешевых GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 470 на «Авито», а я в тот год хорошо запомнил игру Assassin's Creed Odyssey, которую считаю лучшей в серии Assassin's Creed. Ещё удалось поиграть в Subnautica, Far Cry 5, State of Decay 2 и Frostpunk. Но игровая апатия все нарастала и все больше игр я откладывал на потом. Я так и не прошел Kingdom Come: Deliverance, запуская эту игру только для тестов, пропустил Forza Horizon 4, Pathfinder: Kingmaker, Pillars of Eternity II: Deadfire, Shadow of the Tomb Raider, ATOM RPG, Hitman 2 и Mutant Year Zero: Road to Eden.

И из хитов 2019 года я полностью прошел совсем немного игр – Metro: Exodus, The Outer Worlds, Terminator: Resistance и A Plague Tale: Innocence. Тем более, что в этом году вышла стратегия, в которую я наиграл несколько тысяч часов – Anno 1800. Последняя стала одной из моих любимых игр и даже отбросив эмоции, эту часть серии Anno можно назвать лучшей, да и над многими другими градостроительными симуляторами и экономическими стратегиями она доминирует сразу по нескольким позициям.

Сложность, разнообразие и отточенность игровых механик, великолепная графика и возможность заинтересовать и удержать игрока на поздних этапах игры. Я перебираю в памяти другие игры этого жанра и не нахожу конкурента для Anno 1800. Даже новая Anno 117: Pax Romana выглядит слишком упрощенной и оказуаленной по сравнению с ней. Я пробовал начать отстраивать новую огромную империю в Anno 1800 неделю назад и только теперь, спустя почти семь лет, могу признать, что игра мне уже поднадоела и уже можно обратить внимание на другие, более свежие экономические стратегии, например, Farthest Frontier, Frostpunk 2 или Workers & Resources: Soviet Republic.

Ну а про те годы, что прошли с 2019-го, мне уже мало, что есть рассказать. Проще написать игры, что я прошел, чем перечислять хиты, которые все еще не прошел. Да и слово «прошел» уже можно не использовать, лучше заменить его на «играл довольно долго», так как даже перепрохождение Fallout 4, которое растянулось у меня более чем на месяц в позапрошлом году, так и остановилось на середине.

Из одиночных игр в последние годы я довольно много времени провел в Resident Evil Village, Black Mesa, Valheim, God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, но все больше играю в стратегии. Heroes of Might and Magic 5, Northgard, Age of Empires II: Definitive Edition, They Are Billions, Disciples II с модом «Норвежская семга», Northgard, Stronghold Definitive Edition, Factorio и Sid Meier's Civilization 6 практически всегда установлены на моем ПК, и я периодически играю то в одну из них, то в другую. Исключением стала игра Minecraft, в которую я азартом играл аж два последних месяца.

Итоги

Итак, ПК-геймером я все еще быть не перестал и полностью отказаться от игр, как многие мои друзья, с которыми мы с азартом играли в Counter-Strike 1.6, Quake III Arena, Warcraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft и «Мир танков», я все еще не могу. Радует то, что с моей непритязательностью к графике в играх и огромном запасе непройденных хитов даже на GeForce RTX 3060 я смогу без всяких проблем играть несколько лет. 

Тем более, что новые игры все чаще разочаровывают, чем радуют не только меня, но и гораздо более азартных геймеров.  А если GeForce RTX 3060 выйдет из строя, то мне вполне хватит таких видеокарт со стоимостью до 40000-43000 рублей, как Radeon RX 7600, Radeon RX 7650 GRE, GeForce RTX 5050, Intel Arc B570, GeForce RTX 5060 или Radeon 9060 XT 16 ГБ. Думаю, вам тоже есть, о чем рассказать на тему своего опыта ПК-гейминга, а в конце я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге, вышедшие несколько дней назад:

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Комментарии Правила

