РИА Новости сообщает, что примерно каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше после внедрения ИИ.

Январский опрос hh.ru выявил, как россияне используют ИИ для облегчения повседневной работы. Сотрудники отмечают сокращение рутины, меньше переработок и возможность уделять больше времени новым задачам и навыкам.

Изображение - ChatGPT

По данным исследования, 14% участников стали уходить с работы раньше благодаря передаче рутинных функций ИИ. Еще 10% респондентов получили дополнительную энергию и время для выполнения важных задач. Особенно это касается юристов, работников науки и образования, а также IT-специалистов.

Технологии позволили сотрудникам быстрее осваивать новые профессиональные умения и повышать эффективность работы. Для многих работа стала более разнообразной и интересной, а ошибки встречаются реже, особенно в бухгалтерии и финансовой сфере.

Всего в исследовании приняли участие 3 059 человек.