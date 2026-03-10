Процессоры выполнены в корпусе LGA 1700, но не предназначены для потребительских систем.

Компания Intel представила на выставке Embedded World 2026 процессоры Bartlett Lake с производительными P-ядрами, сообщает ComputerBase. В общей сложности насчитывается одиннадцать новых процессоров, однако они не предназначены для потребительских систем.

Источник изображения: Intel (и далее)

Процессоры ориентированы на промышленные среды, требующие стабильно высокой производительности, включая транспорт, робототехнику и другие отрасли. Однако подчёркивается, что рассматриваемые процессоры не предназначены для экстремальных условий эксплуатации, для таких случаев Intel рекомендует клиентам другие решения.

Первоначально процессоры Core серии 2 были представлены около года назад, но тогда это семейство состояло лишь из слегка модифицированных процессоров Raptor Lake. Теперь Intel расширяет серию, добавляя в неё новые процессоры только с P-ядрами. Флагманские модели оснащаются 12-ядерными конфигурациями с поддержкой технологии Hyper-Threading и 24 потоками, являясь очень привлекательными решениями для платформы LGA 1700. Однако официально новинки не совместимы с решениями потребительского класса.

Новые процессоры по-прежнему производится по 10-нм техпроцессу, известному как Intel 7. Предполагается, что процессоры будут доступны в течение десяти лет. Это также означает, что Intel значительно продлевает производство по 10-нм техпроцессу и будет использовать решения, созданные для платформы LGA 1700, как минимум до 2036 года.