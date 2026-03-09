Будучи посвящённой «играм и функциям платформы RTX, она пройдёт в рамках конференции Game Developers Conference (GDC) 2026.

Компания NVIDIA запланировала трансляцию GeForce ON Community Update на завтра в рамках конференции Game Developers Conference (GDC) 2026, сообщает VideoCardz.com. Трансляция будет посвящена «играм и функциям платформы RTX», перечень основных тем включает: нейронный рендеринг, искусственный интеллект, трассировку лучей и технологии для разработчиков. Судя по формулировке, вероятность презентации новых видеокарт GeForce маловероятна.

Источник изображения: NVIDIA

Предыдущая трансляция GeForce ON тоже была явно ориентирована на новые технологии, игры, приложения и партнёрские продукты, причём NVIDIA заранее заявила об отсутствии планов на презентацию новых видеокарт. Мероприятие было посвящено DLSS 4.5, новым играм с поддержкой технологий RTX, мониторам с поддержкой G-SYNC Pulsar и прочим партнёрским устройствам, а также развитию GeForce NOW.

Ранее NVIDIA анонсировала технологии DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation и 6X Multi Frame Generation, релиз которых запланирован на весну 2026 года, поэтому конференция GDC была бы логичным мероприятием для их демонстрации.

Конференция GDC 2026 пройдёт с 9 по 13 марта, а после неё на 16 марта запланирована NVIDIA GTC 2026.