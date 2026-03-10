Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Непосредственно затоплена станция будет в 2030 году.

Для искусственных космических аппаратов тридцать лет летать по орбите вокруг Земли — это запредельный срок. И при всей современности Международной космической станции (МКС) с её некогда постоянной модернизацией и стыковками новых модулей, возраст всё-таки даёт о себе знать: то здесь обшивка прохудится, то там утечка воздуха начнётся. Да и в целом не стоит забывать, что проект МКС реализовывался в совершенно иной геополитической реальности, которая, быть может, когда-нибудь и восстановится в прежнем виде, но явно не в обозримой и даже не в среднесрочной перспективе.

Источник изображения: ChatGPT.

Поэтому МКС будут потихоньку будут сводить с орбиты как пусть и бесконечно дорогой, но уже давно морально и физически устаревший объект. Как напомнил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, взаимодействие в рамках проекта МКС продолжится до 2028 года, после чего её начнут постепенно выводить из эксплуатации. Затопление станции в Тихом океане, ставшем свалкой для отслуживших своё космических аппаратов, запланировано на 2030 год.

Примерно в то же время Россия намерена вывести на орбиту свою собственную национальную орбитальную станцию. Насколько все эти процессы и мероприятия, учитывая их колоссальную дороговизну, действительно необходимы, сказать сложно, но одно можно констатировать практически без опасения ошибиться: романтика из космической темы на бытовом уровне давным-давно выветрилась.

#россия #технологии #техника #космос #наука
+
Написать комментарий (0)
