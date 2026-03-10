Министерство коммерции Китая заявило о возможном возобновлении глобального кризиса в цепочке поставок полупроводников. Причина – новые конфликты между нидерландской штаб-квартирой Nexperia и ее китайским подразделением.

В субботу Министерство коммерции Китая выступило с заявлением о возможном новом витке глобального кризиса полупроводников. Поводом стали действия нидерландской штаб-квартиры Nexperia, которая с 3 марта отключила корпоративные учетные записи всем сотрудникам китайского подразделения. В Пекине назвали это «провокацией новых конфликтов» и предупредили: если дефицит микросхем вернется, ответственность ляжет на Нидерланды.

Фото - REUTERS/Фабиан Биммер

Nexperia — крупный игрок на рынке дискретных полупроводников. Около 40% всех транзисторов и диодов в мире производят на ее мощностях. Комплектующие компании используют не только в автомобилях, но и в блоках питания для компьютеров, материнских платах, зарядных устройствах и другой потребительской электронике. Любой перебой в работе Nexperia отразится на работе множества отраслей по всему миру.

Спор между Нидерландами и Китаем тянется с осени прошлого года. Тогда голландские власти фактически конфисковали Nexperia у китайской Wingtech Technology, объяснив это рисками для национальной безопасности. Пекин в ответ ограничил экспорт чипов, произведенных на заводе в Гуандуне. Это уже привело к остановкам на заводах Honda, Nissan, Volkswagen и Bosch. Ситуацию удалось частично урегулировать лишь дипломатическим путем.

Теперь конфликт разгорелся с новой силой. В Nexperia Netherlands не отрицают сам факт блокировки учетных записей, но утверждают, что на производство в Китае это не повлияло. В Министерстве коммерции КНР с этим не согласны: по их данным, работа предприятия оказалась серьезно нарушена.

От 50 до 75% всей продукции Nexperia, по оценкам аналитиков, производится в Китае. Эксперты предупреждают: если поставки с китайских заводов остановятся, поиск альтернативных источников займет до полугода. В январе в Нидерландах прошли судебные слушания по делу о контроле над Wingtech, но их результаты до сих пор не обнародованы.