В Смоленской области запустили лицензионное производство мотоциклов «Минск». Вяземский машиностроительный завод выпускает модели Hunter и Ranger с частичной локализацией компонентов.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о запуске производства мотоциклов «Минск» на встрече с послом Беларуси Юрием Селиверстовым. Предприятие работает по лицензии и уже локализовало часть компонентов.

Завод выпускает две модели. Ranger 200 получил 200-кубовый мотор мощностью 14,3 лошадиные силы. Аппарат весит 130 кг, оснащается пятиступенчатой коробкой передач и баком на 16,5 литра. Hunter 150 отличается двигателем поменьше — 150 кубов и 12,6 силы.

Первую партию техники собрали еще в прошлом году. Публичная презентация состоится на Петербургском международном экономическом форуме, запланированном на 3-6 июня 2026 года.

* Фото: архив av.by