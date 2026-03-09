Сайт Конференция
Global_Chronicles
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
В Смоленской области запустили лицензионное производство мотоциклов «Минск». Вяземский машиностроительный завод выпускает модели Hunter и Ranger с частичной локализацией компонентов.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о запуске производства мотоциклов «Минск» на встрече с послом Беларуси Юрием Селиверстовым. Предприятие работает по лицензии и уже локализовало часть компонентов.

Завод выпускает две модели. Ranger 200 получил 200-кубовый мотор мощностью 14,3 лошадиные силы. Аппарат весит 130 кг, оснащается пятиступенчатой коробкой передач и баком на 16,5 литра. Hunter 150 отличается двигателем поменьше — 150 кубов и 12,6 силы.

Первую партию техники собрали еще в прошлом году. Публичная презентация состоится на Петербургском международном экономическом форуме, запланированном на 3-6 июня 2026 года.

* Фото: архив av.by

#беларусь #мотоциклы #минск #смоленская область #hunter #ranger #вяземский завод #лицензионная сборка
Источник: av.by
