Гробница №3 впервые была обнаружена в 2009 году и содержит серьги, браслеты, нагрудные пластины и элитные погребальные предметы

Министерство культуры Панамы анонсировало открытие в провинции Кокле на археологическом участке Эль-Каньо. В найденном здесь захоронении возрастом более 1000 лет оказалось несколько артефактов из золота и металла, в число которых вошли браслеты, нагрудные пластины, серьги, искусно изготовленная керамика. Это место получило название «Гробница №3».

Она была найдена ещё в 2009 году, но тогда археологи не смогли по достоинству оценить сложность данного сооружения и масштаб его погребальных приношений. В заявлении министерства говорится, что вся гробница посвящена одному человеку, что свидетельствует о его высоком статусе в социальной и политической иерархии.

Изображение: wfmd.com

Эль-Каньо представляет собой одно из важнейших кладбищ доиспанского периода в этом регионе. Оно связано с населявшими Центральную Панаму в VIII–XI веках н.э. сообществами. Новая находка позволяет надеяться на получение новой информации о социальной организации, политической власти, торговых сетях и ритуальных практиках в этой местности в те далёкие времена.

Золотых артефактов к настоящему моменту было найдено шесть: два нагрудника, два нарукавника и две серёжки. В последних есть камни, которые пока не удалось идентифицировать. Также не удалось раскрыть загадку того, кто именно здесь похоронен.

Касательно происхождения золотых предметов считается, что они были сделаны местными ремесленниками.

Работы в этом месте будут продолжаться до окончания сезона раскопок 2027 года.