В основе "ошибочного" компьютера - AMD Ryzen 7 9800X3D в связке с 32 Гбайт DDR5.

Истории, в которых сотрудники магазинов ошибаются в пользу удачливых покупателей, продолжают появляться в сети Интернет — в частности, свежим случаем поделился участник платформы Reddit под ником bdelrio5.

Как сообщает пользователь, недавно он посетил местный магазин Costco и обнаружил там ПК, оснащённый видеокартой GeForce RTX 5060 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, стоимость которого составляла 1000 долларов США. Он попросил у сотрудника магазина скидку, и через несколько минут получил сборку, оценённую в 750 долларов.

Источник фото: bdelrio5/Reddit

Вернувшись домой с покупкой, пользователь, к своему удивлению, обнаружил, что в ПК установлена не RTX 5060, как было заявлено, а GeForce RTX 5070, что, судя по всему, указывает на ошибку работника магазина. Кроме того, сборка включала в себя процессор Ryzen 7 9800X3D, материнскую плату MSI PRO B650-VC, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и накопитель AGI AI818 2 ТБ.

Учитывая цену RTX 5070, в настоящее время стартующую от 650 долларов США, одна лишь видеокарта практически покрывает стоимость всей сборки, которую удалось приобрести удачливому покупателю.

