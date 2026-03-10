Сайт Конференция
Блоги
breaking-news
Покупатель приобрёл ПК с RTX 5060 за $750 и получил сборку с RTX 5070 из-за ошибки магазина
В основе "ошибочного" компьютера - AMD Ryzen 7 9800X3D в связке с 32 Гбайт DDR5.

Истории, в которых сотрудники магазинов ошибаются в пользу удачливых покупателей, продолжают появляться в сети Интернет — в частности, свежим случаем поделился участник платформы Reddit под ником bdelrio5.

Как сообщает пользователь, недавно он посетил местный магазин Costco и обнаружил там ПК, оснащённый видеокартой GeForce RTX 5060 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, стоимость которого составляла 1000 долларов США. Он попросил у сотрудника магазина скидку, и через несколько минут получил сборку, оценённую в 750 долларов.

Источник фото: bdelrio5/Reddit

Вернувшись домой с покупкой, пользователь, к своему удивлению, обнаружил, что в ПК установлена не RTX 5060, как было заявлено, а GeForce RTX 5070, что, судя по всему, указывает на ошибку работника магазина. Кроме того, сборка включала в себя процессор Ryzen 7 9800X3D, материнскую плату MSI PRO B650-VC, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и накопитель AGI AI818 2 ТБ.

Учитывая цену RTX 5070, в настоящее время стартующую от 650 долларов США, одна лишь видеокарта практически покрывает стоимость всей сборки, которую удалось приобрести удачливому покупателю.

#geforce rtx 5060 #geforce rtx 5070
Источник: reddit.com
Сейчас обсуждают

salexa
01:31
а потом пришли варвары(совр.европцы и усё пропало)
Археологи нашли крупный Римский форум под гостиницей в Барселоне
salexa
01:10
годы жизни тратить на игры..ну такое
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
tolya21
01:01
А у мня наоборот Forza Horizon 4. Наиграл в неё 300 часов за 1,5 года. Что для меня очень много. Больше по времени я играл только в танки в далёкие годы. Аккаунт с 2013 года. Почти 4 года не играл. Ве...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
salexa
00:25
ааамля рейтинг ночных горшков на подходе.. заходишь на com..... uk 90 % обзоры железа +тесты..а тут что....скро обзоры пролдадок и кондомо ... мля Soon
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Shatun29
23:11
До сих пор пользуюсь компрессором ноунеймом купленным 10 лет назад за 600р., до 3 атмосфер покойно качает до сих пор. Какой извращенец будет за 10 косарей покупать аналогичное?
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Imun
23:01
🤪
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Wanderen
22:31
Отличная статья ... с удовольствием прочитал.
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
randomXP
21:36
Товарищ, играя на картах начального уровня, ты всегда получаешь не весь возможный игровой опыт в свежих играх. Танки - это еще ничего, вот попробуй War Thunder на 2К мониторе с максимальной графикой, ...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Voldemaar
21:02
Прiкольно
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Voldemaar
21:00
Прекольно, чо
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
