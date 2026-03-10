Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
В сети появилось очередное сообщение о возобновлении производства GeForce RTX 3060 силами Samsung с использованием 8-нм техпроцесса

По данным Hankyung, Samsung Foundry планирует возобновить производство видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, спустя примерно два года после прекращения выпуска. В сообщении говорится, что Samsung снова будет использовать свой 8-нм техпроцесс, тот же, что и при первоначальном запуске карты. Это подтверждает недавние слухи из Китая о том, что NVIDIA планирует вывести на рынок больше видеокарт RTX 3060 в текущем квартале.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

GeForce RTX 3060, выпущенная в 2021 году, остается одной из наиболее популярных моделей NVIDIA линейки Ampere для массового рынка. Эта модель среднего уровня имела 3584 ядра CUDA и до 12 ГБ памяти GDDR6, что отчасти объясняет, почему она оставалась актуальной дольше, чем многие другие видеокарты среднего уровня того же периода. В Hankyung сообщают о снижении поставок карты после того, как NVIDIA перевела производство серии GeForce RTX 40 на TSMC в конце 2022 года, а производство RTX 3060 было прекращено в 2024 году.

Hankyung связывает сообщения о возобновлении производства с ужесточением ограничений на чипы с искусственным интеллектом и позицией NVIDIA в Китае. В отчете говорится, что NVIDIA рассматривает старые графические процессоры в качестве альтернативного способа насытить потребительский рынок, в то время как экспорт топовых ускорителей с искусственным интеллектом сталкивается с проблемами.

Стоит напомнить, Дженсен Хуанг на CES 2026 заявил, что возвращение старых видеокарт является «хорошей идеей», отвечая на вопрос о снижении давления на игровой рынок. Это само по себе не подтверждает возобновление производства RTX 3060, но согласуется с отчетом Hankyung.

#nvidia #видеокарты #samsung #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 3060 #rtx 3060 12гб #видеокарты: nvidia
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
7
Nintendo подала иск к правительству США о возмещении пошлин, уплаченных из-за тарифов Трампа
2
Создатели Atomic Heart выпустят игровой саундтрек на виниловых пластинках
1
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
2
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
5
Китайские ученые составили карту минералов обратной стороны Луны с помощью ИИ
1
В BlackRock ограничили вывод средств для инвесторов
1
Представлен 50-тонный карьерный бульдозер БЕЛАЗ-78542 с 550-сильным двигателем
+
Удачливый покупатель приобрёл два набора DDR5 по 64 ГБ в 16 раз дешевле их текущей цены
3
Эксперт протестировал Ryzen 5 5600X с RX 6600, RTX 3060 и Arc B580 в Resident Evil Requiem
+
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
3
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
2
Глава подразделения робототехники OpenAI ушла в отставку из-за соглашения с Пентагоном
+
PlayStation 6 в 12 раз может превзойти PlayStation 5 в трассировке лучей
1
Nvidia пообещала Хуангу $4 млн за успехи компании при его собственном капитале $164 млрд
3
Энтузиаст выпустил утилиту NV-UV для легкого андервольтинга видеокарт RTX 50 в один клик
1
Телескоп Уэбба подтвердил пролёт астероида-«убийцы городов» мимо Луны в 2032 году
3
Владелец RTX 5090 FE пожаловался на расплавление разъёма при использовании комплектного адаптера
+
Der8auer рассказал об обмане Thermal Grizzly со стороны китайских поставщиков на сумму 40 000 евро
5
В ближайшее время возобновится серийный выпуск видеокарты GeForce RTX 3060
15

Популярные статьи

«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
10
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
4
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
7
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
06:56
Мне одна бабка сказала что у её знакомого другой знакомый заказал себе пирожок, а получил системный блок с 5090! Такие дела-пишите в новостях!
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
Дмитрий Малинин
06:54
Нет новостей-напиши что кто-то получил на халяву! Такие конченные новости заполонили все страницы! Просто не пишите всякую хрень!
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
Error 404
06:31
Ну, а уголовные дела, когда вплоть до губернаторов берут за вымя - это всё неправда, да?
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Boris Vaks
05:59
Такая находка всем в пику, которые говорят гадости и переписывают историю.
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Boris Vaks
05:56
А, как на счёт исторической ценности государства, или для тебя, только блеск золота имеет ценность?
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
Алекс Федор
05:40
Ну и как же "меняются игровые предпочтения с возрастом"? Тема не раскрыта и все свелось к перечислению тайтлов через запятую.
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Иван Лапшин
04:03
А много ль корова даёт молока? Какая производительность?
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
LastAtlant
03:39
Вот же сволочи, знают чем надавить, задонатил
Студия GamesVoice выпустит озвучку South Park The Stick of Truth с голосами русского MTV 2000-х
Dimon1996
03:34
= Любители музыки, считающие себя истинными меломанами, предпочитают прослушивать композиции не в цифровом виде, а на виниловых пластинках. = Только весь смех в том, что вся современная музыка пишетс...
Создатели Atomic Heart выпустят игровой саундтрек на виниловых пластинках
deema35
02:59
Что за бред? Конечно нуждаются, у них на откидывающейся части находится клавиатура для набора номера, тачскринов у этих телефонов ещё не было. А если есть клавиатура то к ней нужно подвести питание.
Digital Chat Station: «невидимая складка» складного смартфона OPPO Find N6 оказалась весьма заметной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter