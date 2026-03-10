В сети появилось очередное сообщение о возобновлении производства GeForce RTX 3060 силами Samsung с использованием 8-нм техпроцесса

По данным Hankyung, Samsung Foundry планирует возобновить производство видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, спустя примерно два года после прекращения выпуска. В сообщении говорится, что Samsung снова будет использовать свой 8-нм техпроцесс, тот же, что и при первоначальном запуске карты. Это подтверждает недавние слухи из Китая о том, что NVIDIA планирует вывести на рынок больше видеокарт RTX 3060 в текущем квартале.

Источник: Videocardz

GeForce RTX 3060, выпущенная в 2021 году, остается одной из наиболее популярных моделей NVIDIA линейки Ampere для массового рынка. Эта модель среднего уровня имела 3584 ядра CUDA и до 12 ГБ памяти GDDR6, что отчасти объясняет, почему она оставалась актуальной дольше, чем многие другие видеокарты среднего уровня того же периода. В Hankyung сообщают о снижении поставок карты после того, как NVIDIA перевела производство серии GeForce RTX 40 на TSMC в конце 2022 года, а производство RTX 3060 было прекращено в 2024 году.

Hankyung связывает сообщения о возобновлении производства с ужесточением ограничений на чипы с искусственным интеллектом и позицией NVIDIA в Китае. В отчете говорится, что NVIDIA рассматривает старые графические процессоры в качестве альтернативного способа насытить потребительский рынок, в то время как экспорт топовых ускорителей с искусственным интеллектом сталкивается с проблемами.

Стоит напомнить, Дженсен Хуанг на CES 2026 заявил, что возвращение старых видеокарт является «хорошей идеей», отвечая на вопрос о снижении давления на игровой рынок. Это само по себе не подтверждает возобновление производства RTX 3060, но согласуется с отчетом Hankyung.